Ya es oficial la fecha de lanzamiento de la nueva Asus ROG Xbox Ally X

Optimizada para el Gaming portátil, el equipo de Xbox y Asus han desarrollado una nueva experiencia para llevar los juegos de PC en un dispositivo portátil compatible con Steam y por supuesto Xbox Game Pass. Hablamos de la nueva Asus ROG Xbox Ally, la primera plataforma portátil en la historia de la X verde, rompiendo con su tradición de solo hacer sistemas de juego caseros.

El pasado 9 de junio de 2025, Xbox usó su Showcase de 2025 para anunciar lo que llevaba meses siendo un secreto a voces. En ese entonces, un video de apenas dos minutos le dio la bienvenida a la ROG Xbox Ally y ROG Xbox Ally X como los dos únicos modelos de la consola. La primera de color blanca, siendo la versión de entrada, y la segunda de color negro, siendo el equipo más potente.

Ahora, Asus, bajo su línea gamer Republic of Gamers (ROG), presentó estos mismos modelos durante el primer día de la Gamescom de este año. La feria de videojuegos más importante de Europa con sede en Colonia, Alemania. Además, el fabricante taiwanés confirmó la fecha de salida de la próxima plataforma, una información sospechada desde su anuncio.

¿Cuándo sale a la venta la ROG Xbox Ally?

16 de octubre de 2025 es la fecha elegida por Asus y la X verde para estrenar su nueva consola portátil. Dicho por ambas compañías, será una lanzamiento global que pondrá a disposición de todos los jugadores en el mundo el nuevo sistema en sus dos modelos.

Eso sí, habrá algunos mercados en ser los primeros en poder adquirirlas, además de establecer el precio de acuerdo a cada país. La versión Ally está equipada con un procesador AMD Ryzen Z2 A, tarjeta gráfica AMD RDNA 2, almacenamiento de 512 GB y batería de 60 Wh.

Por el otro lado, la versión Ally X (alto rendimiento) poseerá un procesador AMD Ryzen AI Z2 Extreme, gráficos RDNA 3.5, una NPU integrada, 24 GB de memoria RAM, una TB de almacenamiento interno y una batería de 80 Wh pensada para sesiones prolongadas.

¿Qué se podrá jugar en la nueva Asus ROG Xbox Ally?

Varios estudios de videojuegos, aliados de Xbox, han optimizado miles de títulos de PC que se comportarán de la misma manera en esta consola portátil. Se espera que esta nueva plataforma se distancie de la existente Asus ROG Ally, en términos de interfaz. Es decir, que el menú no parezca el de un computador convencional, sino el de una consola de la X verde.

Incluso, la función shader delivery avanzado permitirá precargar los juegos hasta 10 veces más rápido en comparación a otros sistemas de juego portátiles. Una dificultad común en otros productos del segmento como la Steam Deck, la Lenovo Legion GO, entre otras.

Con respecto a la unidad NPU del modelo ROG Xbox Ally X, esta será capaz de desbloquear funciones impulsadas por IA a partir de 2026. Algo conveniente tras el anuncio de Copilot Gaming, el asistente virtual de Microsoft ahora aplicado a videojuegos en el ecosistema Xbox.

El reescalado con inteligencia artificial es el futuro de las consolas

Siguiendo con lo hecho por la PlayStation 5 Pro en 2024, Xbox también tiene su propio sistema de reescalado de juegos. Este se llama Auto SR (Super Resolución Automática) y ofrece imágenes de alta calidad y fotogramas fluidos sin configuraciones manuales.

Adicionalmente, la IA captura momentos claves de la partida para luego generar clips cortos para compartir con amigos o en redes sociales. Balatro, Clair Obscur: Expedition 33, DOOM: The Dark Ages, Final Fantasy VII Remake Intergrade, Gears of War: Reloaded, Hogwarts Legacy y Lies of P serán algunos de los juegos de prueba durante la Gamescom 2025.

En conclusión, Xbox, Asus y la industria de los videojuegos esperan que la ROG Xbox Ally sea uno de los mejores lanzamientos del año. La puerta de entrada definitiva para el segmento de juego en PC y una manera efectiva de competir contra PlayStation y Nintendo por el título al mejor fabricante de hardware de Gaming en el mundo.