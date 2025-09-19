El DualSense de la PS5 ya se puede conectar a otros dispositivos simultáneamente

El DualSense fue lanzado al mercado el 12 de noviembre de 2020, el mismo día que salió a la venta la PlayStation 5. Foto: Pexels

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Todos podemos estar de acuerdo en algo. El DualSense de la PlayStation 5 es el mejor control de la novena generación. Diseñado por Sony Interactive Entertainment (SIE) en exclusiva para la PS5, es el único mando “estándar” del mercado con gatillos adaptativos y respuesta háptica. La primera característica hace vivir con mayor realismo juegos de disparos y de conducir. La segunda, ideal para sentir la vibración del juego a un nivel sin precedentes.

Remplazó al DualShock 4 de la PlayStation 4 que se destacó, para bien y para mal, por su enorme luz en la parte de atrás y su batería, la cual no era la más duradera de su época. Sony lo llamó DualSense porque cumplía con funciones de inmersión, gracias a la respuesta háptica, los gatillos adaptativos y por su capacidad de estimular los sentidos del jugador.

Siguiendo con otros de sus elementos diferenciales, también integró una bocina en medio del botón “PS” y el del micrófono integrado, también nuevo. Además, incluyó un botón a la derecho llamado “Share” para hacer capturas y grabaciones de pantalla durante los partidas. Algo que el accesorio principal de la Xbox Series X|S también tiene.

Sin embargo, no todo era bueno con el DualSense, pues se había caracterizado toda la generación por ser el control menos compatible con otras plataformas. Una características que responde al histórico ecosistema cerrado que siempre ha tenido PlayStation. No obstante, Sony ha cedido a los pedidos de los jugadores, especialmente los de PC.

DualSense y DualSense Edge emparejados con múltiples dispositivos simultáneamente

La última actualización del sistema de PlayStation 5 ha incorporado una nueva función que permite que los mandos inalámbricos DualSense y DualSense Edge se emparejen en múltiples dispositivos simultáneamente, lo que facilita cambiar entre ellos sin necesidad de emparejarlos siempre. Los mandos DualSense Edge son la versión profesional del modelo estándar.

Sony ha explicado que muchos controladores de PS5 están diseñados para ser compatibles con diversos dispositivos, como PC, Mac y dispositivos móviles, ya que la compatibilidad en múltiples plataformas crea una experiencia de juego “más flexible y fluida”.

La multinacional japonesa también ha señalado que ahora se pueden registrar hasta cuatro dispositivos simultáneamente, uno por cada botón de acción, y alternar fácilmente entre ellos desde el mando.

¿Cómo emparejar el DualSense a otro sistema?

Para emparejar el controlador con varios dispositivos, el usuario tiene que presionar una combinación del botón PS y uno de los botones de acción (triángulo, círculo, cruz o cuadrado) durante cinco segundos, hasta que la barra luminosa y el indicador de jugador parpadeen dos veces.

Así, se podrá asignar un dispositivo a la ranura que se prefiera mediante Bluetooth. En caso de que el mando tenga un cable USB conectado, es necesario desconectarlo antes de emparejarlo y asegurarse de que la barra luminosa y el indicador de jugador del mando estén apagados.

Para cambiar de dispositivo, basta con pulsar el botón PS y los botones de acción correspondientes a una ranura durante tres segundos, esté el mando encendido o no. Con esta función, Sony pretende evitar que se tengan que emparejar sus controles cada vez que el usuario quiera cambiar de dispositivo, el cual puede ser un celular o un computador.

New PS5 system update includes DualSense wireless controller pairing across multiple devices. Live tomorrow.



Full details: https://t.co/XTevMudAfV pic.twitter.com/ujKG0LTc7g — PlayStation (@PlayStation) September 16, 2025

Nuevo modo de ahorro de energía del DualSense

Del mismo modo, la compañía nipona también ha añadido un nuevo modo de ahorro de energía para títulos, lo que permite que los juegos de PS5 se ejecuten con un menor consumo de energía y reduzcan el impacto ambiental ¿Reducirá sus funciones hápticas? Hasta la fecha no hay una comunicación oficial de la empresa respecto a esto.

Esta opción aparecerá en el menú de configuración, con el nombre de “ahorro de energía”. Las futuras actualizaciones de videojuegos como Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls y Ghost of Yotei (2 de octubre de 2025) serán compatibles con esta función. Se espera que más pronto que tarde se añadan más entregas a esta lista.

La actualización que introduce estas novedades ha empezado a distribuirse este miércoles, y pude instalarse directamente desde los ajustes del sistema de la videoconsola. Incluso, la propia PlayStation 5 advierte de esta nueva actualización toma menos de cinco minutos.