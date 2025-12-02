Si está buscando un simple juego de repartidor de pizza, A Pizza Delivery no es ese juego

A Pizza Delivery ya se encuentra disponible en Steam para todos los jugadores de PC. Foto: Daniel Montoya Ardila

¿Recuerdan esos videojuegos para computador (PC) en los que atendíamos una pizzería, preparábamos la masa, la entregábamos al cliente o hasta teníamos que ir a llevársela a su casa? A primera vista nos pareció que A Pizza Delivery iba a ser un título muy parecido a esos, pero con tan solo pasar cinco minutos jugando nos dimos cuenta de que estábamos ante una entrega que proponía una aventura más profunda.

A Pizza Delivery fue lanzado oficialmente el 7 de noviembre de 2025 en Steam, fue desarrollado por Eric Osuna y editado por Dolores Entertainment. Actualmente, tiene un precio de COP 35.000 y un DLC (contenido descargable) por COP 13.500 más. Todo esto para decir que es un valor muy pequeño a juzgar por la historia que cuenta y sobre todo por la calidad gráfica que muestra en pantalla. De otro nivel.

Aunque eso pueda depender del PC en el que lo esté probando, este juego indie (independiente) es capaz de mostrar detalles pequeños en su gameplay y hacerlo con una calidad visual superior. Eso sí, nos pareció que las texturas pudieron tener un trabajo extra para pulirlas un poco más y aunque la mayoría de las físicas de movimiento son realistas, al movilizarnos en la moto parece que nos movemos en un trineo de nieve.

Un misterio hecho videojuego

Desde el primer instante, este juego nos deja claro que tiene tantos misterios como pizzas por entregar. El hermetismo con que la protagonista se comunica con los clientes incluso da la sensación que en cualquier momentos seremos víctimas de un susto en pantalla. No obstante, la experiencia resulta todo un viaje de introspección del personaje principal con su oficio y su manera de vivirlo.

Creemos que la recolección de objetos y las indicaciones, a veces ambiguas, son un gran recurso narrativo y de jugabilidad que le da ese toque especial al videojuego. Sin embargo, a veces puede resultar un callejón sin salida en el que una simple entrega de pizza se puede convertir en una tarea indescifrable. Especialmente para aquellos jugadores que no estén familiarizados con esta clase de títulos.

Vale la pena aclararles a todos los que están leyendo esta reseña de El Espectador que será mejor que conecten un control de consola al computador donde vayan a jugar. Aunque no sea imposible, las indicaciones para ir avanzando en la historia se entienden mejor con un mando entre las manos. Además, la vibración en algunas partes del juego solo se puede sentir con un accesorio de este tipo.

Conclusiones de A Pizza Delivery

Sería fácil decir que A Pizza Delivery es una gran propuesta independiente por atreverse a contar una trama diferente en medio de un género que parece no tener muchas alternativas. Y aunque lo anterior también es cierto, nosotros queremos quedarnos con unos gráficos que pueden competir de tú a tú con cualquier videojuego AA o incluso AAA, los cuales casi que lo triplican en presupuesto.

En conclusión, podemos decirles con total seguridad que si está buscando un juego sencillo que no les exija entender el trasfondo de una historia y sí mecanizar y perfeccionar una actividad, A Pizza Delivery no es lo que buscan. Por el contrario, el título de Dolores Entertainment y Eric Osuna quiere que los gamers hagan mucho más que entregar una pizza. Quieren que el viaje de la protagonista sea también una propio al interior del corazón y la conciencia.