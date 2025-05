Sony Interactive Entertainment anuncia el cierre de PlayStation Stars

PlayStation Stars funcionaba como una plataforma en la cual acumular puntos, para luego redimirlos por beneficios. Foto: HobbyConsolas

Primero ¿Qué es PlayStation Stars? Es el nombre dado por Sony Interactive Entertainment (SIE) a su programa de fidelización con el que los miembros pueden acumular puntos. Esto se logra completando campañas o consiguiendo coleccionables digitales dentro de los juegos exclusivos y no exclusivos de PlayStation. Estos puntos son canjeables por recompensas y artículos disponibles dentro de la vitrina de la aplicación de PlayStation.

No todos los usuarios de PlayStation Network, el servidor que aloja a los 118 millones de jugadores de la plataforma, son miembros de PlayStation Stars. Estos tuvieron que hacer su inscripción posteriormente a la compra de una consola PS4 o PS5. No obstante, a partir del 21 de mayo de 2025 el programa no aceptará más miembros, pues será discontinuado a finales de 2026 y no permitirá seguir acumulando puntos a partir del 23 de julio de este año.

Así lo anunció SIE en su blog oficial, todo esto con miras no a dejar de lado esta idea, sino crear un nuevo programa que atienda las necesidades y características del mercado actual. PlayStation Stars llevaba en funcionamiento desde 2022 y había sido una forma, hasta acá, de premiar la lealtad de los jugadores de PlayStation, tanto aquellos que se quedaron en la octava generación (PS4), como aquellos que ya habían dado el salto a la actual PS5.

¿Por qué se cierra PlayStation Stars?

“Desde que lanzamos el programa, hemos aprendido a evaluar los tipos de actividades a las que responden nuestros jugadores. Como empresa, siempre estamos evolucionando con las tendencias de los jugadores y la industria. Por eso, hemos decidido enfocar nuestros esfuerzos y estaremos poniendo fin a la versión actual de PlayStation Stars”, publicó SIE.

Así, PlayStation Stars será cerrado definitivamente el 2 de noviembre de 2026, por lo que los jugadores pertenecientes al programa de fidelización deberán redimir sus puntos existentes antes de esta fecha, si quieren evitar perderlos para siempre.

Eso sí, PlayStation aseguró que quienes ya canjearon sus puntos por artículos digitales, podrán conservarlos incluso después del 2 de noviembre de 2026. “Los programas son creados pensando en los jugadores. Esperamos con ansias ofrecer nuevas experiencias para muchas generaciones futuras”, finalizó PlayStation en su publicación oficial.

¿Qué significa hacer parte de un programa de fidelización?

Los programas de fidelización, también conocidos como programas de lealtad, son creados con el fin de premiar a los clientes recurrentes de una marca. Comúnmente, al igual que PlayStation Stars, estos son divididos en niveles; entre más compre o interactúe el usuario con la compañía, más alto será el nivel y mejores serán las recompensas o beneficios.

Tanto Xbox como Nintendo tienen sus propios programas de lealtad. El de la gran N se llama My Nintendo y le ofrece a sus miembros, sean de la categoría Oro o Platino, una serie de contenido exclusivo que solo se puede desbloquear completando actividades y misiones dentro de sus juegos.

Así mismo, Microsoft Rewards es el programa de fidelización de Xbox en el que los gamers pueden ganar puntos por jugar o utilizar el navegador Edge. Habrá que esperar cuanto tiempo le toma a PlayStation planear un nuevo programa para sus más de 100 millones de jugadores.