Days Gone: El éxito de PlayStation que no tendrá segunda parte

Days Gone es un título de terror y acción desarrollado por SIE Bend Studio y publicado por Sony Interactive Entertainment, empresa que adquirió esta desarrolladora en el 2000. El videojuego fue lanzado para la PlayStation 4 el 26 de abril de 2019 y un poco más de dos años después para PC. Utiliza el motor Unreal Engine 4 y es posible encontrar un remaster para PS5 a partir del 25 de abril de 2025.

La jugabilidad se basa en la supervivencia ambientada en un mundo abierto postapocalíptico en el que el usuario juega desde la perspectiva en tercera persona. El protagonista, Deacon St. John, es controlado por el jugador. John es un hombre intrépido que no le huye a los riesgos, siente gran sensibilidad por las mujeres, es creyente y tiene experiencia en la milicia.

Al tratarse de un mundo abierto, el gamer puede usar múltiples formas para completar objetivos. El sigilo o un enfoque agresivo con armas de largo y corto alcance son algunas de las opciones. Un gameplay parecido al de la saga The Last of Us. Y aunque Days Gone no fue tan bien tratado por la crítica como la entrega de Naughty Dog, hay quienes lo consideran el verdadero videojuego “mata zombies” de PlayStation.

Hasta diciembre de 2024, esta entrega había vendido casi 10 millones de copias, una cifra nada despreciable para una propuesta exclusiva de una sola consola. Sin embargo, y a pesar de que la trama del juego era propicia para una segunda parte y PlayStation la preparaba, Sony Interactive Entertainment la canceló y dejó claras sus razones detrás de esta controvertida decisión.

Days Gone y su mala relación con la crítica

La gran debilidad de este mundo abierto es que de acuerdo con Metacritic, un sitio de reseñas sobre videojuegos de gran prestigio y tradición, el juego presentaba problemas técnicos que no dejaban disfrutar del verdadero potencial gráfico y narrativo del título.

Y aunque se vendió bien, al menos para ser un exclusivo, su imagen frente a los críticos nunca dejó de ser un problema. Uno de los errores que más se le achaca a la entrega fue eliminar algunas mecánicas en el gameplay, pero conservar los tutoriales de dichas mecánicas de juego.

Incluso, muchos de los que reseñaron el videojuego en su día lo acusan de no cargar correctamente algunas texturas y tener caídas de FPS en momentos importantes. Con todo y eso, la mayoría de los jugadores quedaron conformes con los tipos de combate, el vasto mundo abierto explorable y el auténtico terror que es capaz de provocar el juego.

Éxito comercial vs. éxito con la crítica

Todo lo anterior se refleja en el puntaje dado en Metacritic a la entrega. Mientras los críticos le dieron 72 puntos de 100 posibles, los jugadores aumentaron esa cifra a 85/100. Una verdadera e ineludible discrepancia entre su recepción con el público y su recepción con la crítica.

Además, según Jeff Ross, director del videojuego hasta 2020, señaló que la salida de Shawn Layden, quien se desempeñaba como CEO de Sony Interactive Entertainment en Estados Unidos, fue otro de los motivos para qué se cancelara un posible Days Gone 2.

Layden era uno de los peces gordos dentro de la compañía que defendía a capa y espada la idea de una secuela para esta IP de Bend Studio. No obstante, con su partida de Sony el título quedo sin un padrino que la impulsara, quedando condenada al olvido, al igual que muchos otros proyectos.

Days Gone 2, una utopía, al menos a corto plazo

De acuerdo con Ross, Shawn Layden alcanzó a trabajar personalmente en un segundo juego para la franquicia y planeaba extender la historia hasta una tercera entrega. Pero tras su salida de Sony Interactive Entertainment la idea quedó sin posibilidades de ser desarrollada.

Ahora, Bend Studio solo le queda estar expectante a que el remaster en PlayStation 5 del juego original se venda bien e incluso pueda limpiar la imagen del juego frente a la crítica. De ser así, puede que el equipo de desarrolladores sientan que es momento de traer el tema de Days Gone 2 otra vez a la mesa.

Incluso, John Garvin, creador del videojuego, alguna vez en una entrevista dijo: “nunca digas nunca” al ser preguntado por una secuela de esta historia de zombies. Para él la historia y el desarrollo están ahí, solo hace falta un apoyo incondicional, como en casi cualquier proyecto importante en la vida.