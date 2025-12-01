¿Tiene Xbox Game Pass o PlayStation Plus? Estos juegos llegan en diciembre de 2025

The Crew Motorfest (Xbox Game Pass) y Lego Horizon Adventures (PlayStation Plus) son solo algunos de los videojuegos que aterrizan este mes en estos servicios por suscripción. Foto: El Espectador

Apenas 31 días nos separan del comienzo de un nuevo año. Momento para reflexionar sobre lo que hemos hecho, lo que nos faltó, lo que queremos para el futuro y decidir si finalmente suscribirse a Xbox Game Pass o PlayStation Plus. Ambas son suscripciones mensuales o anuales que a cambio de un pago brindan el servicio de juego online y un catálogo de videojuegos que se hace cada vez más grande.

En el caso de Xbox Game Pass, este se ofrece en tres planes diferentes: Essential (COP 29.900), Premium (COP 39.900) y Ultimate (COP 80.900). Están disponibles tanto para consolas (Xbox One y Xbox Series X|S) como para computador (PC). Eso sí, la gran diferencia entre las tres opciones y los servicios brindados por PlayStation Plus son los grandes estrenos de día uno como Call of Duty: Black Ops 7.

Pasando a PlayStation (PS) Plus, este también se segmenta en tres planes distintos: Essential (USD 7,99), Extra (USD 11,99) y Deluxe (USD 13,99). Estos precios se muestran desde la página oficial de PlayStation en dólares y no incluyen los impuestos, por lo que no son valores totales. Además, brinda la posibilidad de contratar el servicio en cualquiera de sus presentaciones por uno, tres o 12 meses.

Ambas membresías agregan juegos mensualmente en busca de atraer a más clientes. Eso sí, no todos los títulos están disponibles para cualquier plan. Y como diciembre de 2025 no podía ser la excepción, estas son las entregas que aterrizan tanto en Xbox Game Pass como en PlayStation Plus para este último mes del año, el cual siempre está marcado por un alza en la compra de consolas y juegos.

Videojuegos en Xbox Game Pass para diciembre de 2025

Marvel Cosmic Invasion (1 de diciembre) disponible para la nube, consolas, PC y Xbox Ally.

Lost Records: Bloom & Rage (2 de diciembre) disponible para la nube, Xbox Series X|S y PC.

Vale la pena recordar que títulos de la envergadura de The Crew Motorfest, Call of Duty: Black Ops 7 y DLC (contenidos descargables) de Halo Infinite, Assassin’s Creed Mirage y League of Legends están disponibles con la suscripción desde el 18 de noviembre. Eso sí, Barbie Project Friendship, Lords of the Fallen, Octopath Trábeles, Octopath Traveler II y SteamWorld Build dejarán Xbox Game Pass.

Juegos en PlayStation Plus para diciembre de 2025

Lego Horizon Adventures (2 de diciembre) disponible para PS5. (2 de diciembre) disponible para PS5.

Killing Floor 3 (2 de diciembre) disponible para PS5.

The Outlast Trials (2 de diciembre) disponible para PS4 y PS5.

Synduality Echo of Ada (2 de diciembre) disponible para PS5.

Neon White (2 de diciembre) disponible para PS5.

Por si hace falta aclarar, estas cinco entregas están a disposición de jugadores con cualquiera de los tres planes que componen PlayStation Plus. Eso sí, los pocos lanzamientos de día uno dentro de este servicio por suscripción están destinados para los usuarios de los planes Extra y Deluxe. Además, últimamente algunos de los mejores exclusivos de la PS5 están llegando a mitad de mes al servicio.