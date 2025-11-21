Ahora sí es un hecho, Silent Hill 2 remake llegará a la Xbox Series X|S

James Sunderland, el protagonista de Silent Hill 2 remake. Foto: IGN

El pasado jueves 20 de noviembre de 2025, Xbox emitió un evento en vivo para presentar las entregas third party (estudios terceros) que estarán en su catálogo para 2026. La transmisión en YouTube y demás redes sociales de la empresa estadounidense tardó una hora y tuvo espacio para muchos de los videojuegos, que además de llegar a las consolas del fabricante, estarán desde el día uno en Game Pass.

Sin lugar a duda el último anuncio fue el más importante y el más esperado, pues Silent Hill 2 remake se confirma como una de las entregas que aterrizan en las plataformas Xbox Series X|S. Sin embargo, no fue la única presentación relevante, pues también hubo espacio para propuestas completamente nuevas. Sin más preámbulos, estos son los juegos que llegarán al ecosistema de Xbox en 2026.

Juegos para Xbox Series X|S en 2026

El primer anuncio vino de parte de Counterplay Games, el cual presentó Armatus; un título roguelike y de disparos en tercera persona ambientado en la capital de Francia que estará disponible en consola, PC y Xbox Cloud (juego en la nube). Luego vino el turno de The Mound: Omen of Cthulhu, una entrega de supervivencia y horror, que verá la luz del día a mediados del año entrante.

Dave the Diver por fin llega a los sistemas de juego de la X verde, manteniendo el gameplay de una mezcla entre buceo y gestión de un restaurante. Estará listo a principios del próximo año. Crowsworn (2D) también hace su arribo a Xbox dentro del servicio por suscripción Xbox Game Pass, tanto para consolas Series X|S como para computador (PC).

Echo Generation 2, un juego de rol (RPG), también aterrizará en Xbox Series X|S, PC y Xbox Cloud. Todo a través del catálogo de la membresía Xbox Game Pass. Ese es el mismo caso de Vampire Crawlers, un misterioso título de cartas en primera persona. Y aunque aún se desconoce su fecha de publicación, la marca de Gaming espera que tenga un buen recibimiento como en su momento ocurrió con Balatro, elegido el año anterior como el mejor videojuego para celular durante la gala de los Game Awards.

Otros anuncios importantes del Xbox Partner Preview

OO7 First Light (27 de marzo de 2026). Roadside Research (principios de 2026) día uno con Xbox Game Pass Ultimate. Total Chaos (20 de noviembre de 2025). Reanimal (febrero de 2026) de los mismos creadores de Little Nightmares. Erosion (marzo de 2026). Zoopunk (2027). CloverPit (20 de noviembre de 2025). Tides of Annihilation (sin fecha). Raji: Kaliyuga (sin fecha) secuela de Raji: An Ancient Epic.

Silent Hill 2 remake en Xbox Series X|S

Aunque Konami (estudio publicador), Bloober Team (estudio desarrollador) ni Xbox se comunicaron oficialmente sobre el tema, el juego apareció por sorpresa y sin avisar a nadie en la Microsoft Store de Australia. Lo que, casi siempre, significa un lanzamiento global inminente. Y eso fue precisamente lo que pasó horas después de este hecho y del Xbox Partner Preview.

El rumor venía siendo ruidoso y constante durante el último mes, pues luego de un debut exitoso en octubre de 2024 y un buen recibimiento tanto en la PlayStation 5 y PC, era casi un hecho que el videojuego llegaría a la Xbox Series X|S. No obstante, no se habían dado por razones que no han sido explicadas por ninguna de las tres compañías, pero que a esta altura, ya nadie está solicitando.

Vale la pena recordar que mientras en Steam los jugadores deben pagar COP 219.900 o COP 249.900 por la versión Deluxe y en Xbox pueden encontrar el títulos por COP 109.900 -precio regular COP 219.900; la entrega está incluida en el catálogo de PlayStation Plus desde el plan Extra. Eso sí, el precio de este plan o el Deluxe son los más costosos de membresía y uno de los más caros de la industria.