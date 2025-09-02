Call of Duty llega al cine, así lo confirmó Activision y Paramount Pictures

Call of Duty: Black Ops 7 será el próximo juego de la serie de Activision, propiedad de Xbox Game Studios. Foto: Xbox

La saga de Call of Duty es un conjunto de más de 40 videojuegos de disparos en primera persona, al estilo bélico, distribuidos por Activision. Aunque sus primeros juegos fueron estrenados para PC, la popularidad y reconocimiento del que hoy goza lo cosechó entre los jugadores de consola. Todo esto desde el primer título el 29 de octubre de 2003.

Su serie principal esta ambientaba en la Segunda Guerra Mundial, el conflicto bélico más mortífero de la historia, pero las entregas secundarías de la franquicia exploran escenarios postapocalípticos, futuristas y casi todos han tomado la costumbre de integrar un modo de juego basado en la lucha contra zombies. Uno de los más famosos entre los usuarios.

Además de sus éxitos más recientes, la saga se ha expandido a otros segmentos de la industria de los videojuegos como los gamers de dispositivos móviles y los populares juegos gratuitos que se basan en las batallas en modo multijugador online, como Fortnite. Contando solo hasta diciembre de 2024, la serie ha vendido más de 500 millones de copias.

Adicionalmente, se espera que Call of Duty: Black Ops 7, el próximo juego de la franquicia, pactado para el 14 de noviembre de 2025, se imponga frente a la propuesta de Electronic Arts para el mismo género, Battlefield 6. Mientras tanto, Activision, en compañía de Paramount Pictures, confirman la preparación de una película inspirada en la exitosa saga de entregas.

La película de Call of Duty es un hecho

Paramount Pictures Corporation, empresa estadounidense dedicada a la producción y distribución de películas y series, fue la que le ayudó a Call of Duty a dar el salto a la gran pantalla. Así lo comunicó el CEO de la compañía, David Ellison, en una entrevista para Variety.

Paramount firmó un acuerdo con Activision, estudio del videojuego, el cual le cedió los derechos de imagen para la creación de la película de Call of Duty. La expectativa no es menor, pues es un pedido de los fans de la serie de juegos desde hace 10 años, por lo que esperan que se convierta en una superproducción de Hollywood muy taquillera.

Eso sí, aún es un misterio total cuál o cuáles serán los títulos adaptados en el filme. Cabe recordar que la franquicia de Call of Duty incluye 42 entregas no lineales, es decir, que la mayoría no siguen la misma historia y cada una tiene su propio universo narrativo.

Sin fecha, pero con muchas expectativas

“Desde las campañas aliadas del primer Call of Duty, pasando por Modern Warfare y Black Ops, he invertido incontables horas a este universo que adoro. Ser el estudio elegido para llevarlo al cine es un sueño hecho realidad”, expresó David Ellison, presidente de Paramount Pictures.

Esta declaración eleva aún más las expectativas en esta cinta, que será live-action, es decir, con actores reales. Mucho más si se tiene en cuenta lo exigentes que son los fanáticos de la saga de Call of Duty, tanto con el componente narrativo, como con el componente gráfico.

“Con Paramount hemos encontrado un socio fantástico para llevar esa acción trepidante al cine en un momento definitivo. La película honrará y expandirá aquello que ha hecho grande a esta franquicia”, declaró Rob Kostich, CEO y presidente de Activision.

En conclusión, todo está dado para que la película de Call of Duty sea un rotundo éxito o un estrepitoso fracaso, no hay punto medio. Mucho menos cuando los ejemplos de videojuegos adaptados al cine son cada vez más comunes y se convertirán en una apuesta habitual por parte de las productoras audiovisuales; las cuales hasta hace muy poco tiempo miraban con desdén este tipo de licencias.