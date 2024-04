Vladímir Putin, Rusia y su idea de recrear los años de gloria de Tetris

Tetris fue estrenado hace 40 años y hoy sigue siendo el videojuego más exitoso en la historia de esta industria. Foto: Atari

El 24 de febrero de 2022, Rusia, liderada por Vladímir Putin, lanzó una operación militar en Ucrania que inició en las regiones de Lugansk y Donetsk, pero que luego se extendió a todo el país y que ha terminado catalogándose como una invasión. Este hecho significó el rechazo de las naciones occidentales lideradas por Estados Unidos y los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Estas sanciones han escalado a muchas industrias y los videojuegos no han sido ajenos. En marzo de ese mismo año, los gigantes japoneses Nintendo y PlayStation, los dos más grandes fabricantes de plataformas en el mundo, suspendieron el envío de sus productos a tierras rusas. Sin embargo, hay compañías que no dejaron de operar en dicho país, como el caso de Riot Games, el desarrollador estadounidense de juegos como League of Legends y Valorant.

Pese a todo ello, recientemente, Putin se refirió a la oportunidad de su país de fabricar sus propios servicios, juegos y consolas con operación solo en su territorio.

Según el periódico ruso, Kommersant, los líderes locales han desarrollado junto a la Organización para el Desarrollo de la Industria de los Videojuegos rusa un plan para consolidar la fabricación de consolas domésticas y portátiles, el desarrollo de títulos y la creación de servicio en línea para entregas multijugador y en la nube.

El plan tendría que estar terminado el 15 de junio de 2024 para su presentación y de ejecutarse, estará listo para 2026 0 2027. Incluso desde que las grandes compañías del gaming abandonaron el mercado ruso, Putin alentó la iniciativa de crear un motor de videojuegos ruso. Sin embargo, no hay que perder de vista que la construcción de todo un ecosistema puede llevar más de 10 años.

Hay que resaltar que este tipo de industria no es nueva para la nación europea que si bien nunca ha salido a la venta una consola con su sello, si sabe lo que es hacer un juego exitoso, no solo en latitudes rusas, sino a nivel mundial. Hablamos de Tetris, uno de los títulos más vendidos en la historia de este negocio y que ayudó a que una consola japonesa hoy sea de las 10 más vendidas del mundo.

Tetris

El 6 de junio de 1984, aun en tiempos de la Unión Soviética, el mundo conoció Tetris, un videojuego de puzzle que cambiaría la industria. Alekséi Pázhitnov lo diseño y Vladímir Pokhilko y Vadim Gerásimov lo desarrollaron. Su nombre deriva del prefijo tetra, que significa cuatro, y de la palabra tenis que era el deporte favorito de Pázhitnov.

Para su época estuvo disponible casi para cualquier consola y PC del mundo. Sin embargo, tan solo 5 años después de su lanzamiento original se puso a disposición de la Game Boy, una consola portátil de Nintendo. Esta es la décima plataforma más vendida. El resto es una historia de éxito comercial ineludible.

Es la entrega más vendida de la historia con 520 millones de copias contabilizadas hasta 2023. Pocos hoy podrían imaginar que el título más popular del mundo pudiera venir de Rusia, castigado por sus acciones bélicas por todo occidente.

Incluso la canción rusa Korobeiniki se convirtió en el tema principal de la banda sonora del juego. Esta se convirtió en una de las más famosas y reconocibles a nivel mundial.

La influencia de este videojuego no se ha quedado ahí y ha llegado hasta la pantalla grande con una película del mismo nombre, distribuida por Apple TV.

Tetris es una muestra viva de que en Rusia se pueden fabricar éxitos comerciales a escala internacional. Sin embargo, parece que ese no es el objetivo de Vladímir Putin ni mucho menos competir contra compañías como Nintendo, Sony o Microsoft. La meta es diseñar un sistema nativo ruso que satisfaga las necesidades del público para dejar de depender de “productos extranjeros”.