Xpeng combina movilidad eléctrica, inteligencia artificial y robótica en su apuesta tecnológica. Foto: Cortesía

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El desarrollo tecnológico de Xpeng va más allá de los carros eléctricos. En el Salón Internacional del Automóvil de Bogotá, la marca china presentó el L03, su nueva incorporación al mercado colombiano, mientras exhibe dos de sus desarrollos más llamativos: el vehículo volador X2 y el robot humanoide IRON.

La compañía fue fundada en 2014 y ha construido su propuesta alrededor del desarrollo de software, inteligencia artificial y sistemas propios de asistencia a la conducción. Esta estrategia se refleja en los modelos que comercializa en Colombia: el L03 y los SUV G6 y G9.

El protagonista en el stand de la marca en el Salón del Automóvil de Bogotá es el L03. Este SUV tiene un estilo cupé y fue desarrollado bajo la dirección de JuanMa López, vicepresidente de diseño de Xpeng, quien ha trabajado en marcas como Lamborghini, Audi y Ferrari.

El Xpeng L03 tiene 4,65 metros de largo y llegó en dos versiones: Long Range Plus, 100 % eléctrica, y PowerX Plus, con tecnología de autonomía extendida.

Ambas versiones cuentan con 241 caballos de potencia y hasta 264 Nm de torque. La versión eléctrica usa una batería de 71,2 kWh y ofrece hasta 520 kilómetros de autonomía, bajo el ciclo WLTP. La PowerX Plus, por su parte, incluye una batería con un extensor de autonomía a gasolina de 1.5 litros. Así alcanza hasta 1.017 kilómetros de autonomía combinada.

Su equipo incluye una pantalla central de 15,6 pulgadas, proyección de información en el parabrisas, comandos de voz, conectividad mediante la aplicación de Xpeng y actualizaciones remotas. Las primeras entregas en Colombia están previstas para diciembre de 2026.

El L03 se suma al G6 que propone autonomías de hasta 455 y 520 kilómetros. Uno de sus puntos más llamativos es su arquitectura eléctrica de 800 voltios, que permite alcanzar potencias de carga de hasta 450 kW y pasar del 10 % al 80 % de batería en aproximadamente 12 minutos, bajo condiciones e infraestructura compatibles.

En la cima del portafolio de la marca a nivel local se encuentra el G9 AWD Performance Pro, un SUV con dos motores eléctricos que entregan 567 caballos de potencia y 695 Nm de torque. Su aceleración de 0 a 100 km/h está en los 3,9 segundos y ofrece hasta 540 kilómetros de autonomía.

Apuesta por los desarrollos e innovaciones tecnológicas

Xpeng también exhibe en el salón el X2, un vehículo volador eléctrico de dos plazas desarrollado por Xpeng Aeroht. Utiliza tecnología eVTOL, que le permite despegar y aterrizar verticalmente. En octubre de 2022 realizó su primer vuelo público internacional en Dubái.

Otro de los desarrollos presentes es IRON, un robot humanoide que demuestra algunos de los avances de la compañía en inteligencia artificial y robótica. Su segunda generación cuenta con 82 grados de libertad en el cuerpo, 22 en cada mano y tres chips Turing de desarrollo propio.

Vale la pena señalar que estos proyectos no hacen parte de la oferta comercial de Xpeng en Colombia. Sin embargo, demuestra el alcance de sus investigaciones en áreas como la movilidad aérea, procesamiento de datos e inteligencia artificial.

La compañía también destaca su sistema XPILOT, que reúne diferentes ayudas a la conducción, y las actualizaciones remotas OTA, mediante las cuales los vehículos pueden recibir mejoras de software sin acudir al taller. La aplicación de la marca permite, además, utilizar el teléfono como llave digital y controlar algunas funciones a distancia.

“Dijimos que la tecnología debía estar al servicio de las personas, y esa frase no significa nada si solo cabe en la versión tope de gama. El L03 llega con el mismo software propio, las mismas actualizaciones remotas y el mismo ecosistema digital con los que esta marca se ha posicionado en Colombia”, dijo Nicolás Muñoz, Brand Manager de Xpeng Colombia.

Es importante señalar que la operación de la marca en Colombia tiene el respaldo del grupo automotor Inchcape, el cual cuenta con presencia en más de 40 países. Actualmente, Xpeng cuenta con vitrinas y talleres autorizados en Bogotá, Medellín, Cali y Chía.

La marca está presente en el Salón del Automóvil de Bogotá 2026. Su exhibición estará disponible hasta el 22 de noviembre en el pabellón 4 de Corferias.