YouTube se cayó a nivel mundial: esto fue lo que pasó

En la noche de este martes 17 de febrero, la mayor plataforma de videos del mundo presentó una interrupción masiva en su servicio. Miles de usuarios en distintos países comenzaron a reportar inconvenientes para ingresar y reproducir contenidos en YouTube.

El aumento de reportes fue confirmado por Downdetector, portal especializado en monitorear el estado de aplicaciones y redes sociales. Según sus registros, más de 390.000 personas informaron fallas a partir de las 7:00 p. m., con un pico que se concentró hacia las 8:00 p. m., hora colombiana.

Ante la ola de quejas, la compañía se pronunció a través de su cuenta oficial en X, donde indicó que sus equipos técnicos estaban revisando lo ocurrido. Además, compartió un enlace de soporte para que los usuarios pudieran seguir las actualizaciones del caso.

La interrupción fue masiva, el servicio no respondía ni en la versión web ni en la aplicación móvil, sin importar el sistema operativo del dispositivo. En muchos casos, la página principal no cargaba y, al intentar ingresar desde la app, solo aparecía el mensaje “se produjo un error”, acompañado del logo de la plataforma, sin permitir ninguna otra acción.

La situación dejó claro que no se trataba de una falla de conexión doméstica o del teléfono de cada usuario, sino de un problema que afectó directamente la infraestructura del servicio a nivel global.

YouTube down: entre quejas, ironía y creatividad digital

Cada vez que una plataforma con el alcance de YouTube presenta fallas, la reacción en cadena es casi inmediata. Esta vez no fue la excepción. Mientras el servicio permanecía intermitente o completamente fuera de línea, miles de usuarios trasladaron su inconformidad a otras redes sociales.

En cuestión de minutos, espacios como X se llenaron de comentarios, capturas de pantalla y publicaciones que evidenciaban la frustración colectiva. Sin embargo, junto a las quejas también apareció el humor: comenzaron a circular memes que ironizaban sobre la “desintoxicación digital forzada” o que sugerían, en tono sarcástico, volver a la televisión tradicional ante la imposibilidad de reproducir videos en línea. Otros usuarios expresaron molestia por la interrupción de su rutina nocturna, ya fuera para entretenimiento, estudio o trabajo.

Se restableció el servicio

Hacia las 9:00 p. m., hora colombiana, YouTube comenzó a normalizarse de manera progresiva. Usuarios que minutos antes reportaban errores al ingresar o reproducir contenidos empezaron a notar que la plataforma volvía a cargar con normalidad.

Tanto la versión web como la aplicación móvil retomaron su funcionamiento, permitiendo nuevamente el acceso a los videos que habían quedado pendientes antes de la interrupción.

