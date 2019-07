El sueño amarillo es realidad: Egan Bernal es el nuevo campeón del Tour de Francia

Thomas Blanco- @thomblalin

En la vida hay coincidencias con significado. Y la de Egan Bernal es la máxima expresión de esa premisa. Personas, adversidades y casualidades que lo han convertido en el nuevo campeón del Tour de Francia 2019. El zipaquireño de 22 años es el cuarto ganador más joven en la historia de la carrera por etapas más importante del mundo.

Hace exactamente seis años dejaba el ciclismo para enfocarse en sus estudios de periodismo en la Universidad de La Sabana. Era una cosa o la otra. Pero su entrenador Pablo Mazuera le pidió un año de gracia para que se convenciera de que las bielas no eran lo suyo. En ese lapso de tiempo fue subcampeón mundial, campeón panamericano y nacional de ciclomontañismo. Despejadas las dudas.

Luego llegó al equipo Pro Continental italiano Androni Giocatolli. Allí, hace dos años, ganó el Tour de l'Avenir, catalogado como el Tour de Francia para los menores de 23 años. Fue en ese momento que el Sky, hoy llamado Team Ineos, decidió fichar al astro colombiano. La idea era que en su primer año se dedicara a aprender, a ir de a poco. Pero Egan es un alumno adelantado. Unos meses antes del Tour de Francia 2018 salió campeón del Tour de California. Y puso a pensar a los directivos del Sky. Lo llevaron a la ronda gala.

"No sé qué va a pasar. Puede que no aguante a las carreras de tres semanas y me dé cuenta que seré un simple gregario en el futuro", dijo Egan con humildad unos días antes. Y quedó demostrado totalmente lo contrario.

Fue el mejor gregario de la escuadra británica en el título de Geraint Thomas y en el tercer puesto de Chris Froome cortando las escapadas de nombres como Vincenzo Nibali, Primoz Roglic, Mikel Landa, Romain Bardet y Nairo Quintana. Luego de esta actuación imperial, decidieron que su objetivo de 2019 era ir de líder al Giro de Italia. Pero sin ninguna responsabilidad de resultados: la consigna era que aprendiera el oficio de caudillo.

Empezó el año siendo campeón de la París Niza, una de las clásicas más importantes del ciclismo. Una carrera marcada por los abanicos (posición aerodinámica que hacen los ciclistas para contrarrestar el viento de lado). Luke Rowe, gregario, dijo en ese momento. "Egan iba a aprender a hacer abanicos hoy. Le expliqué y fue y lo hizo como si nada, nació aprendido". (Le puede interesar: Egan, un campeón antes de nacer)

Sin embargo, una semana antes del Giro, sufrió el golpe más duro de su carrera: se fracturó la clavícula. Quedó fuera de la ronda italiana. Y días después, Chris Froome tuvo una grave caída que lo bajó del Tour de Francia. Fue así como el zipaquireño llegó a la carrera por etapas más importante del mundo sin el tanque lleno y sin el mejor ciclista de la década. Solo con Geraint Thomas por delante, quien de una manera muy profesional, le cedió el liderato de la escuadra al colombiano porque estaba mejor que él.

Y fue así como Egan, con apenas 22 años, acaba de conseguir el logro más importante en la historia de nuestro deporte. En un Tour en el que la nacionalidad más repetida en el top 10 de la clasificación general es colombiana, con Rigoberto Urán y Nairo Quintana en la séptima y octava casilla, respectivamente. La humildad que tiene: las declaraciones de Egan Bernal antes de empezar el Tour de Francia

Primera vez que un colombiano se para en lo más alto del podio en los Campos Elíseos de París. El sueño amarillo por fin es realidad tras lo que sembraron entre lágrimas Ramón Hoyos, Zipa Forero, Cochise Rodríguez, Patrocinio Jiménez, Fabio Parra, Lucho Herrera, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y 47 millones de colombianos. Hoy, 28 de julio, lo cosecha entre cantares Egan Bernal, el primer escarabajo amarillo.