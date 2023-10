100 años de Disney: más razones para visitar sus parques en Florida

Mickey Mouse y Minnie Mouse con sus vestidos platino, por la celebración Disney100, en el Spaceship Earth, en EPCOT. Foto: Abigail Nilsson, Photographer - Cortesía: Walt Disney World Resort

Vivimos hiperconectados. Día a día, hora tras hora, minuto a minuto recibimos tanta información y tantos estímulos que es difícil desconectarnos. La vida va pasando, se repite, no nos detenemos para sorprendernos, para complacernos, para contemplar los colores, los olores, las sabores, los sonidos. Corremos, cumplimos, nos preocupamos. La vida sigue pasando. Cada vez admiramos menos y agradecemos más poco.

Nadine Gordimer, escritora sudafricana ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1991, aseguraba que “la gente pierde la capacidad de sorprenderse porque diariamente presencia desastres que suceden en todos lados”. Estamos tan saturados de información, vivimos entre tantas guerras, enfermedades, desastres naturales, injusticias y mentiras que ya no nos asombramos, una capacidad que es muy beneficiosa para la salud mental, según el reconocido psicólogo Dacher Keltner.

En este sentido, viajar siempre será una gran alternativa para salir de la rutina, sorprenderse y despertar los sentidos. Además, según el psicólogo Óscar Díaz, viajar abre la mente, permite conocer todo un universo novedoso que hace que haya una mayor confianza en sí mismo, un mayor deseo de explorar y de aprender, lo cual fortalece procesos cognoscitivos como el lenguaje, la memoria y, especialmente, las estrategias de solución de problemas.

Y, pensando en esto, ¿existirá algo en el mundo que una, conecte, emocione o le traigo bonitos recuerdos a tantas personas a la vez como lo hace Disney? Seguro la respuesta será múltiple, pero lo cierto también es que este gigante del entretenimiento ya cumplió 100 años de películas, personajes, sueños, canciones, momentos e historias que han cautivado a muchas generaciones y les han permitido soñar con un mundo ideal o “disneysificar” la vida, como algunos lo llaman.

Porque el 16 de octubre de 1923, cuando los hermanos Walter y Roy Disney fundaron la que con el tiempo se convertiría en la productora de animación más famosa de la historia: The Walt Disney Company, también crearon grandes historias que viven para siempre y una enorme fábrica de sueños.

Más adelante, el 17 de julio de 1955, Disney empezó un nuevo capítulo con la apertura de Disneyland, en Anaheim, California, Estados Unidos, el primer parque temático de la compañía, que además del castillo de La Bella Durmiente, contaba con poco más de 20 atracciones. La entrada costaba US$1.

Años después, el 1° de octubre de 1971, abrió las puertas en Bay Lake, Florida, Walt Disney World Resort, uno de los lugares más mágicos del mundo. La construcción empezó en 1967, menos de un año después de la muerte de Walt Disney, imaginador del proyecto que se convertiría en uno de los complejos turísticos más importantes a nivel internacional y al que la mayoría de los colombianos viajan por su cercanía, ya que está a aproximadamente cuatro horas y 15 minutos desde Bogotá, en un vuelo directo a Orlando.

Durante 2022 llegaron más de 74 millones de visitantes a esta ciudad de Florida, logrando ser el destino más visitado en Estados Unidos. Y en estas buenas cifras Colombia es primordial, ya que es el quinto país que más viajeros llevó a esta ciudad, con 287.000, según Visit Orlando.

El lugar que lo tiene todo

Walt Disney World Resort es magia, sonrisas, familia, amigos, nostalgia, comida deliciosa, fantasía, música, luces y un complejo turístico de 103 kilómetros cuadrados con cuatro parques temáticos, dos acuáticos, más de 120 atracciones, 50 opciones de entretenimiento, 140 restaurantes, 31 hoteles y todo lo que necesita para volver a ser un niño.

Por lo tanto, es indiscutible que la celebración del centenario también se pueda disfrutar en este lugar que cada día recibe a miles de personas de todo el mundo. Lo mejor es que no importa si es la primera, la quinta vez o es un visitante recurrente de Disney World, ya que en todo el complejo constantemente están buscando nuevas alternativas para sorprender a los viajeros con nuevas atracciones, desfiles, encuentros con personajes, entre decenas de experiencias más.

De igual manera, vale la pena resaltar, como lo comparte Agencia EFE, que la solvencia de las cuentas del gigante del entretenimiento provino de los parques temáticos e infraestructura hotelera, que obtuvieron US$7.905 millones en ganancias, más de 1.000 millones por encima del dato de 2019, debido al incremento de los precios turísticos y la reactivación del turismo tras la pandemia.

También añade que Disney copa la lista de los parques de atracciones más concurridos, con siete de sus instalaciones entre las diez primeras de la clasificación de 2022, liderada por Magic Kingdom (Orlando, Estados Unidos), con más de 17 millones de visitantes.

Epcot, el corazón del centenario

El parque donde está Spaceship Earth, la gigantesca esfera imponente y brillante, le cumple a Walt Disney cuando dijo que “Epcot siempre estaría en un estado de transformación”, los cambios de este lugar son sorprendentes y les dan a los viajeros la oportunidad de conocer culturas de todo el mundo, comer delicioso y disfrutar de sus festivales. Actualmente, y hasta el 18 de noviembre, los visitantes pueden realizar un recorrido de degustación por seis continentes en el Epcot International Food & Wine Festival, con más de 25 mercados globales para probar lo más rico de distintos países.

Adicional, ya se inauguró la esperada Journey of Water, la nueva atracción de Walt Disney World Resort inspirada en la película animada Moana, que invita a proteger el agua. Este sendero autoguiado, interactivo y al aire libre fue minuciosamente diseñado y decorado para que todos los integrantes de la familia, sin importar la edad, se diviertan admirando el agua. En cada parte del recorrido los viajeros pueden interactuar con este elemento de la naturaleza de manera mágica. Entre lo que se puede hacer es parar la lluvia, crear una rugiente ola, atravesar fuentes de agua, tocar música con arpas de lluvia, entre otras. Además de disfrutar de esta atracción, los visitantes pueden conocer a Moana en una nueva área de World Nature, el vecindario de Epcot dedicado a comprender y preservar la belleza y el equilibrio del mundo natural.

Tenga en cuenta que la inauguración de Journey of Water coincidió con el centenario de The Walt Disney Company, pues Epcot será el corazón de la celebración global de Disney100, que se realizará hasta el 31 de diciembre de 2023, y donde, entre otras, Mickey Mouse y Minnie Mouse lucirán sus mejores atuendos platino para recibir a los visitantes en el pabellón Imagination y el Spaceship Earth, que se iluminarán cada noche con una exhibición de luces acompañada del himno de Disney100 y se abrirán cuatro nuevos mercados globales que ofrecerán platos y bebidas de celebración.

En su visita a Epcot no puede dejar de subirse en Remy’s Ratatouille Adventure, donde podrá sentirse como si se hubiera encogido al tamaño del chef Remy y disfrutar de una atracción culinaria 4D, ni tampoco en Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una atracción que ofrece varias primicias: como que es una de las montañas rusas cerradas más largas del mundo.

Entre otras novedades está el nuevo vecindario “World Celebration”, que comenzará a recibir invitados en diciembre, mientras que un espectáculo nocturno llamado Luminous: The Symphony of Us debutará el 5 de ese mismo mes. Ese show contará con una composición original y evocadoras selecciones del repertorio de Disney, que recordarán que, a pesar de las diferencias, todos somos más parecidos de lo que creemos.

Magic Kingdom: Colombia está presente

El parque temático donde está el mágico castillo de la Cenicienta invita a sentirse en un cuento de hadas, a creer que los sueños se vuelven realidad y a revivir fantasías. En Magic Kingdom, algunas de las atracciones recomendadas son Tron Lightcycle/Run, la montaña rusa más rápida y futurista de Walt Disney World, inaugurada el 4 de abril de este año; también Space Mountain, una de las tradicionales más apetecida por los viajeros, donde podrá viajar a alta velocidad en un cohete a través de la oscuridad del espacio; Peter Pan’s Flight, para volar sobre algunas escenas de esa querida película animada; Seven Dwarfs Mine Train, una montaña rusa donde podrá recorrer la mina de diamantes de Blancanieves y los siete enanitos en un rústico tren; la atracción de miedo Haunted Mansion y Pirates of the Caribbean, para navegar por mares dominados por piratas, incluido el famoso Jack Sparrow, entre otras.

Tampoco puede perderse el desfile Disney Festival of Fantasy Parade ni el espectáculo nocturno Happily Ever After.

Además, dentro de la celebración del Mes de la Herencia Hispana y Latinoamericana, que finalizó el pasado 15 de octubre y que se llamó “Juntos somos magia”, se inauguró una experiencia muy especial para los colombianos, gracias a Encanto, la película de Walt Disney Animation Studios, inspirada en Colombia, pues quienes visiten Magic Kingdom podrán visitar la “casita” de la mágica familia Madrigal y conversar con Mirabel, un encantador personaje que estará durante todo un año en el parque temático.

Y para sorpresa de muchos, el gigante del entretenimiento anunció que “los futuros planes de expansión para Magic Kingdom son los más grandes jamás realizados para el parque”... seguirán las novedades. Los fanáticos estaremos pendientes.

Como en Disney World, que el tiempo no alcanza para todo lo que hay que hacer, acá el espacio se queda corto para contar las novedades y los imperdibles de este lugar. Sin embargo, recuerde que tampoco puede dejar de visitar Hollywood Studios, el mejor lugar para adentrarse en tierras mágicas y lejanas de la manera más inmersiva posible. Su ícono es la Torre del Terror, donde se encuentra la famosa atracción The Twilight Zone Tower of Terror, un ascensor embrujado que sube y baja a toda velocidad.

En este parque también puede vivir su aventura de Star Wars en una galaxia muy, muy lejana, probar la leche azul o verde que tomó Luke Skywalker en estas famosas películas, descubrir criaturas exóticas, disfrutar de Star Wars: Rise of the Resistance, una atracción gigante que no se parece a nada de lo que haya vivido en Disney World ni en ninguna otra parte de la galaxia, entre otras. Tenga en cuenta que Star Wars Galaxy Edge ha sido la extensión más grande en la historia de los parques de Disney, hasta el momento.

Otro lugar que no se puede perder es Toy Story Land, sus atracciones, como la montaña rusa familiar Slinky Dog Dash y Roundup Rodeo BBQ, el restaurante inaugurado este año inspirado en Toy Story, un lugar donde los visitantes se reducen al tamaño de un juguete y sienten que han entrado a un mundo ingenioso con comida casera deliciosa son otros infaltables.

Por último, inaugurado en 1998, Animal Kingdom es el parque temático más nuevo de Disney World, y este año está celebrando su 25° aniversario, razón por la cual ha tenido muchas sorpresas para sus visitantes. Su ícono es el Árbol de la vida, que ya es una atracción por sí solo, tiene casi 45 metros de altura y más de 300 animales tallados en su tronco, y no se puede perder Kilimanjaro Safaris, una excursión en un vehículo abierto por la sabana africana; Expedition Everest - Legend of the Forbidden Mountain, y el Festival of the Lion King, el espectáculo inspirado en la clásica película El Rey León.

Otra de las estrellas del parque es Pandora-The World of Avatar, una tierra que deslumbra hasta a los más escépticos y donde podrá convertirse en un Na’vi, en Avatar Flight of Passage, un impresionante vuelo en 3D sobre un paisaje de otro mundo, o disfrutar de Na’vi River Journey, un viaje místico en barco hasta las profundidades del bosque bioluminiscente de Pandora.

Por otro lado, recientemente se anunció que Dinoland U.S.A., una de las seis zonas o regiones del parque, planea ser reinventada para convertirse en una nueva tierra inspirada en “las Américas tropicales” y donde se están considerando nuevas experiencias inspiradas en Encanto, la naturaleza de Colombia de nuevo inspira, y en Indiana Jones.

