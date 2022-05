Las canciones son "September", "Disco Inferno", "Conga", "Everybody Wants to Rule the World", "I Ran" y "One Way or Another". Los visitantes no sabrán qué canción escucharán hasta que saltan al espacio con los Guardianes. La experiencia en la montaña rusa varia significativamente dependiendo del ritmo de la canción, así como de la ubicación donde se subió a la montaña rusa; por lo tanto, no importa cuántas veces se suba, siempre sentirá algo emocionantemente diferente.

Cortesía Walt Disney World Resort