26 razones por las que Orlando es un destino imperdible en 2026

Orlando amplía su oferta de entretenimiento con experiencias inmersivas en 2026. Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Orlando, la capital mundial de los parques temáticos y el destino más visitado de Estados Unidos, amplía su oferta de experiencias en 2026 y refuerza su posición como uno de los polos turísticos más dinámicos del mundo.

En un año marcado por grandes eventos internacionales —como el Mundial de fútbol, que llevará a millones de viajeros a distintas ciudades del país—, Orlando se consolida además como una alternativa ideal para quienes buscan aprovechar el viaje y sumar una escapada enfocada en entretenimiento, descanso y experiencias únicas.

“El crecimiento continuo de Orlando es lo que nos distingue año tras año, con experiencias nuevas y diversas en parques temáticos, gastronomía, entretenimiento y compras que atienden a todo tipo de viajeros”, señaló Casandra Matej, presidenta y directora ejecutiva de Visit Orlando.

“Con la reciente apertura del primer parque temático completamente nuevo en 25 años y una extraordinaria lista de inauguraciones previstas para 2026, el destino ha entrado en una nueva era de innovación, preparando el escenario para experiencias emocionantes durante muchos años”, agregó.

Novedades en parques temáticos y atracciones

Walt Disney World Resort

1. Frozen Ever After se renueva en EPCOT

En febrero, esta popular atracción incorporará figuras audioanimatrónicas recientemente actualizadas de Anna, Elsa y Kristoff, elevando el nivel de detalle y realismo de la experiencia.

2. Soarin’ Across America llega a EPCOT

En el verano de 2026, los visitantes emprenderán un nuevo viaje inmersivo con esta experiencia renovada, presentada en celebración del 250.º aniversario de Estados Unidos.

3. Disney Jr. Mickey Mouse Clubhouse Live!

Durante el verano de 2026, Disney’s Hollywood Studios estrenará este espectáculo de alta energía con música y baile, como parte del área reimaginada de Walt Disney Studios.

4. The Magic of Disney Animation

También en Disney’s Hollywood Studios, esta nueva experiencia estará inspirada en Walt Disney Animation Studios y en el cortometraje ganador del Emmy “Once Upon a Studio”.

5. Nueva misión en Millennium Falcon: Smugglers Run

El 22 de mayo llegará una aventura completamente nueva a Star Wars: Galaxy’s Edge, centrada en “The Mandalorian and Grogu”.

6. Rock ‘n’ Roller Coaster Starring the Muppets

Más adelante en el verano, esta atracción llevará a los visitantes al interior de un estudio de grabación donde Electric Mayhem crea nuevas canciones. El patio reimaginado contará con diseño psicodélico y un letrero gigante de guitarra renovado.

7. Bluey y Bingo llegan a Disney’s Animal Kingdom

Este verano, los personajes de la exitosa serie animada se incorporarán a Conservation Station, invitando a los visitantes a jugar, bailar y disfrutar de encuentros con un giro de temática animal.

8. Buzz Lightyear’s Space Ranger Spin reabre renovada

La atracción regresará en primavera con vehículos rediseñados inspirados en Star Command, monitores de puntuación en tiempo real, nuevos blásters portátiles y objetivos interactivos.

9. Big Thunder Mountain Railroad vuelve con nueva magia

También en primavera, esta clásica atracción reabrirá tras diversas mejoras, incorporando nuevos elementos para que los fans redescubran la experiencia.

10. Level 99 debuta en Disney Springs

Reemplazando la antigua NBA Experience, este espacio de dos niveles se transformará en un circuito interactivo de obstáculos para adultos, con más de 50 desafíos físicos y mentales, además de bar y restaurante con pizza estilo Detroit y cerveza.

Universal Orlando Resort

11. 25 años de Harry Potter y temporada de cerveza de mantequilla

Universal Orlando Resort celebrará el 25.º aniversario de la primera película de Harry Potter con ofertas especiales durante todo el año en The Wizarding World of Harry Potter.

Entre los momentos destacados estará la Temporada de Butterbeer (cerveza de mantequilla), del 1 de marzo al 31 de mayo, con dulces de edición limitada, nueva mercancía temática y sorpresas que celebran la icónica bebida del mundo mágico.

12. Universal Epic Universe sigue ampliando la experiencia

El parque temático más nuevo de Orlando continúa recibiendo visitantes con más de 50 atracciones distribuidas en cinco mundos inmersivos: Celestial Park; The Wizarding World of Harry Potter – Ministry of Magic; SUPER NINTENDO WORLD; How to Train Your Dragon – Isle of Berk; y Dark Universe.

Otros parques

13. SEAQuest: Legends of the Deep en SeaWorld Orlando

Esta atracción familiar propone una aventura submarina oscura a través de distintos ecosistemas marinos y sus historias inspiradoras.

14. Galacticoaster en LEGOLAND Florida

El 27 de febrero despega esta montaña rusa cubierta dentro de una nueva área temática espacial, invitando a las familias a vivir una aventura galáctica LEGO con nave personalizable y escenas cósmicas inmersivas.

Más allá de los parques

15. Sloth World

El primer y único slotharium del mundo (un espacio dedicado para los amantes de los osos perezosos) abrirá en febrero en International Drive, con experiencias guiadas en grupos pequeños dentro de un hábitat estilo selva tropical.

16. Society Park

Complejo deportivo y de entretenimiento de 2.4 acres que abrirá en abril en International Drive. Apodado un “club campestre Gen Z”, contará con canchas de pádel y pickleball, spa, tienda profesional y restaurantes.

17. Build-A-Bear Workshop insignia

En 2026 abrirá en ICON Park la tienda insignia más grande del mundo, con experiencias “haz tu propio” e interacciones personalizadas para todas las edades.

18. Museo del helado en Orlando

Debutará en 2026 en Pointe Orlando, con exhibiciones coloridas, dulces únicos y su famosa piscina de chispas.

19. Fraggle Rock: A Space-y Adventure

Espectáculo en vivo original, ya abierto en el Kennedy Space Center Visitor Complex, protagonizado por los personajes de Fraggle Rock junto a exploradores espaciales reales de la NASA.

Para ir de compras

20. Nuevas marcas y entretenimiento en The Florida Mall

El centro comercial recibió 11 nuevas marcas, entre ellas Glow or Go y Pop Mart. A principios de 2026 abrirá Round1 Bowling and Arcade, con boliche y videojuegos japoneses.

21. Renovación integral de The Mall at Millenia

Incluye ampliaciones de marcas de lujo, nuevas tiendas y actualizaciones en su oferta gastronómica.

Eventos y entretenimiento

22. Orlando Storm, nuevo equipo profesional

La United Football League presentó a Orlando Storm, el equipo deportivo profesional más nuevo de la ciudad, que disputará su temporada inaugural en el Inter&Co Stadium.

23. Regreso de Blue Man Group

El espectáculo vuelve a Orlando el 1 de mayo con un nuevo recinto construido especialmente en ICON Park.

24. Capone’s Dinner & Show estrena sede

Abre una nueva ubicación en Dezerland Park Orlando, con escenario más grande, restaurante ampliado e historia actualizada.

25. Nueva temporada del Orlando Ballet

El Orlando Ballet presentará nuevas producciones en el Steinmetz Hall del Dr. Phillips Center for the Performing Arts, entre ellas Carmen, Balanchine, Godden, Gill y The Great Gatsby.

Alojamiento, gastronomía y vida nocturna

26. Nuevos hoteles, restaurantes y propuestas nocturnas

EVEN Hotel by IHG abrirá en 2026 cerca de Epic Universe y del Orange County Convention Center. La propiedad contará con 288 habitaciones, 4.000 pies cuadrados de espacio para reuniones y servicios enfocados en el bienestar, como piscina al aire libre, gimnasio y opciones gastronómicas saludables.

La escena culinaria y nocturna también suma nuevas propuestas como The Reverie, CityArts Café, Cowboy Curry, Harlow Grove Restaurant & Bar, Kappo Tsan, Mamazzita Gastrobar, Osteria Ester, Pomelo y Still Lounge by Dre and Snoop, reforzando una oferta diversa que va desde cocina refinada y cafés culturales hasta conceptos que se transforman en clubes nocturnos y experiencias de alto nivel después del atardecer.

En conjunto, estas 26 novedades confirman a Orlando como uno de los destinos turísticos más completos y dinámicos del mundo en 2026. Desde parques temáticos y atracciones de última generación hasta nuevas propuestas culturales, deportivas, gastronómicas y de alojamiento, la ciudad amplía su abanico de experiencias para todo tipo de viajeros, reforzando su liderazgo y su capacidad de ofrecer algo nuevo en cada visita.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.