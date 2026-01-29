Logo El Espectador
Crece el interés por Colombia: reservas aéreas internacionales aumentan 6,4 %

El país superó las 646.000 reservas aéreas internacionales entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, reflejando una mayor planificación de viajes y estancias de larga duración.

María Alejandra Castaño Carmona
29 de enero de 2026 - 10:34 p. m.
Bogotá se mantiene como el principal punto de entrada, con cerca del 59 % del total.
Foto: Getty Images - Getty Images
Las reservas aéreas internacionales hacia Colombia registraron un crecimiento del 6,4 % entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, al alcanzar un total de 646.770 reservas, frente al mismo periodo del año anterior, según cifras de ForwardKeys y cálculos ProColombia. Los datos reflejan un fortalecimiento sostenido del turismo receptivo en el país y una mayor confianza de los viajeros internacionales en los destinos colombianos.

De acuerdo con los datos, más del 70 % de las reservas corresponde a viajes de placer, seguidos por visitas a amigos y familiares (15,3 %), viajes en grupo (7,5 % ) y desplazamientos por motivos de negocios (6 %). Un aspecto destacado es la duración de las estancias, ya que más del 20% de los viajeros planea permanecer en el país por más de 21 noches.

“El comportamiento del viajero evidencia estancias prolongadas. El 25,7 % de las reservas corresponde a viajes de más de 21 noches, el 19,7 % a estancias de 14 a 21 noches, el 19,1 % a viajes de 6 a 8 noches y el 15,9 % a estancias de 9 a 13 noches”, señaló Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato).

En cuanto a la anticipación en la compra de tiquetes, el 37,6 % de las reservas se realizó con más de cuatro meses de antelación al vuelo, mientras que el 36 % se efectuó entre dos y cuatro meses antes del viaje, lo que demuestra una planeación cada vez más estructurada por parte de los turistas internacionales.

Bogotá, Medellín y Cartagena continúan liderando la recepción de viajeros, al concentrar más del 91 % de las reservas internacionales. La capital del país se mantiene como el principal punto de entrada, con cerca del 59 % del total. No obstante, también se registran crecimientos significativos en otros destinos, como Bucaramanga (+42,3 %), Pereira (+39,1 %), Santa Marta (+25,8 %) y Cúcuta (+25,7 %).

“Este comportamiento confirma la solidez de los destinos tradicionales y, al mismo tiempo, evidencia el interés creciente por nuevas regiones del país, lo que representa una oportunidad para diversificar la oferta turística y fortalecer el desarrollo regional”, concluyó Cortés Calle.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

