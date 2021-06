5 recetas de hoteles para celebrar con postres el Día del Padre

La pandemia ha cambiado muchas cosas de la vida cotidiana de las personas, entre esas, las celebraciones con los seres queridos o amigos, sin embargo, también ha sido la oportunidad para que muchas familias se unan en la cocina y disfruten de deliciosas recetas y de la compañía.

Por lo tanto, en el Día del Padre, una buena opción para homenajear a los señores de la casa, es cocinando deliciosos postres.

“Cuando no sabía hacer pasteles y quería hacer algo para el cumpleaños de mi papá, no pude terminar a tiempo”, comparte Víctor Terán, Chef Ejecutivo del Hilton México City Reforma. “Él se dio cuenta y me ayudó a estirar el fondant, a cortar unas letras que faltaban y a limpiar. Aunque quedó ‘horrible’, se hizo el sorprendido”, añade el chef Víctor Terán.

Ese apoyo de los padres es esencial y puede ayudar a definir muchos gustos y pasiones. “Recuerdo que mi padre hacía manjares con lo que tenía a mano. Si no tenía algún ingrediente, lo reemplazaba y el resultado era aún mejor. Esto marcó mi carrera y ayudó a definir mi estilo en la cocina”, resalta Aldo Vargas, Chef Ejecutivo del Hilton Bogotá.

Estas son cinco opciones de recetas de postres para hacer en casa mientras planea su próximo viaje.

1. Helado frito

Chef: Victor Terán, Hilton México City Reforma

Ingredientes

1 huevo

Agua

250g de harina

250g de pan molido

Aceite vegetal

Chocolate liquido salsa de chocolate

Crema batida

Bolitas de helado

Paso a paso

En un recipiente mezclar harina, huevo y agua, hasta formar una pasta espesa. Ahora, pasar las bolas de helado (muy congeladas y duras) por esta mezcla y posteriormente por el pan molido. Luego, llevar a freír inmediatamente en aceite caliente hasta que esté dorado (solo unos cuantos segundos será suficiente). Retirar del fuego y servir de inmediato con salsa o chocolate líquido y crema batida, para decorar.

2. Arequipe

Chef: Aldo Vargas, Hilton Bogotá

Ingredientes

20 gramos de arroz

6 litros de leche

2000 gramos de azúcar

Una pizca de sal

200 gramos de pasas de uva

3 brevas o higos, pueden ser secas

Paso a paso

En un recipiente con agua, agregar el arroz y dejarlo en remojo durante dos días. Pasados los dos días, se cuela, se muele y en una olla se mezcla con la leche. Una vez la mezcla esté consistente, añadir sal y azúcar. Cocinar la mezcla a fuego alto, revolviendo continuamente hasta que espese y se vea el interior de la olla en esta acción. Incorporar las pasas de uva. Finalmente retirar del fuego y servir en recipientes individuales, adornando con higos o brevas previamente cortadas en cuartos.

(Lea también: 2 recetas hoteleras para sentirse como un chef profesional)

3. Mousse de queso y café

Chef: Víctor Terán, Hilton México City Reforma

Ingredientes

200 gr de queso crema

90 ml de crema batida

100 g de azúcar glass

Soletas o recorte de bizcocho

Chispas de chocolate

Jarabe de café

Amaretto o licor de su preferencia

Paso a paso

Suavizar el queso crema con azúcar glass y el licor e ir incorporando de forma envolvente a la crema batida, para crear el mousse. Seguidamente, humedecer el bizcocho o soletas con jarabe de café. Luego, en un vaso y con ayuda de una manga pastelera colocar el mousse de queso, la soleta o bizcocho, las chispas de chocolate, y terminar con más mousse de queso. Agregar las capas que considere necesarias, alternando los ingredientes.

4. Fresas con Crema

Chef: Aldo Vargas, Hilton Bogotá

Ingredientes

700 gramos de fresas lavadas y cortadas por la mitad

3 cucharadas de azúcar

600 mililitros de crema de leche

1 cucharadita de extracto de vainilla

Paso a paso:

En un tazón colocar la crema de leche, el extracto de vainilla y el azúcar. Batir con la batidora en velocidad alta hasta que la crema espese. En una copa individual o vaso, colocar las fresas, una capa de crema y otra capa de fresas. Si se desea, se puede agregar leche condensada encima de la preparación final.

(Lea también: 5 recetas, de algunos de los mejores hoteles, donde el arroz es protagonista)

5. Arroz con Leche

Chef: Aldo Vargas, Hilton Bogotá

Ingredientes

1 litro de leche entera

100 gramos de arroz

1 rama de canela

1 cáscara de naranja tangelo

Canela en polvo

10 gramos de mantequilla

70 gramos de azúcar

Paso a paso: