7 nuevas experiencias imperdibles en Nueva York para disfrutar en 2021

The Frick Collection abrió recientemente Frick Madison, su nuevo hogar temporal mientras que el edificio principal está en una renovación de un año. Ubicado en el edificio diseñado por Breur en 945 Madison en 75th Street, el antiguo sitio del Met Breur y el Museo Whitney de Arte Americano, The Frick Madison presentará nuevas adquisiciones, así como los aspectos más destacados de la colección, organizados cronológicamente por región. La instalación incluirá preciadas pinturas y esculturas de Bellini, Clodion, Goya, Holbein, Rembrandt, Titian, Velazquez, Vermeer y Whistler.

Frieze New York , la principal feria de arte de Nueva York, tendrá lugar del 5 al 9 de mayo en The Shed en Manhattan. Al reunir galerías de clase mundial, colaboraciones, proyectos especiales y charlas, la programación de este año contará con la muy celebrada sección Frame , dedicada a las galerías emergentes.

“Cosmic Nature” de Yayoi Kusama se estrenó el pasado 10 de abril en el Jardín Botánico de Nueva York en el Bronx y presentó dos nuevas esculturas monumentales al aire libre: Dancing Pumpkin (2020) y I Want to Fly to the Universe (2020), así como Infinity Rooms y plantaciones de flores de colores que cambian según la estación.