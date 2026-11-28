Montego Bay es uno de los destinos sorpresa del año. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura ¿A dónde están viajando los colombianos? Así cambiaron sus preferencias en 2026 Redacción Turismo Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

Los colombianos están diversificando sus destinos, viajando con mayor frecuencia y modificando sus hábitos de compra. Así lo evidencia el informe anual de la industria turística presentado por Viajes Falabella, que analiza el comportamiento de los viajeros durante 2026 e identifica las principales tendencias del mercado nacional e internacional.

Uno de los hallazgos del análisis es el crecimiento de destinos que no suelen estar entre las primeras opciones de los colombianos. En el mercado internacional, Montego Bay, en Jamaica, registró un aumento del 413 % en reservas frente a 2025, seguido de Tokio, Japón, con un crecimiento del 381 %. En Colombia, Montería aumentó un 216 % y Cúcuta, un 197 %.

De acuerdo con Daniel Figueroa, gerente comercial de Viajes Falabella, la compañía registró un incremento del 70 % en ventas frente al año anterior. El directivo destacó que estos resultados reflejan una mayor diversificación de los intereses de los viajeros.

Los destinos favoritos de los colombianos

Aunque nuevos lugares comienzan a ganar protagonismo, los destinos tradicionales mantienen una participación importante en las preferencias de los viajeros.

En Colombia, Cartagena lidera las reservas, con un crecimiento del 69 % frente a 2025. Le siguen Santa Marta, con un 50 %, y San Andrés, con un 42 %. En conjunto, estos tres destinos concentran el 75,8 % de las reservas nacionales de la agencia.

En el mercado internacional, Cancún, México, registra un aumento del 91 %; Punta Cana, República Dominicana, del 80 %, y Madrid, España, del 18 %. Estos tres lugares reúnen el 52,5 % de las reservas internacionales.

Por categorías, los vuelos fueron el producto con mayor crecimiento en ventas, con un 145 %, seguidos de los hoteles, con un 105 %, y los circuitos, con un 88 %. Sin embargo, los paquetes turísticos continúan siendo el principal generador de ingresos de la compañía, al representar el 70,1 % de las ventas. Los vuelos participan con el 15,3 %.

Durante este año, los productos que registran mayor crecimiento han sido vuelos. Foto: Getty Images

El informe también identifica cambios en la forma de organizar las vacaciones. En el mercado nacional, los viajeros están optando por escapadas más cortas, desplazamientos más frecuentes y compras con menor anticipación.

El 67,2 % de las reservas nacionales corresponde a la combinación de vuelo y hotel, mientras que el 22,8 % es únicamente de vuelos y el 8,4 %, de hoteles. Las escapadas de uno a dos días aumentaron un 11 % frente al año pasado. Para quienes reservan vuelo y alojamiento, la estadía se mantiene entre tres y cuatro noches.

También disminuyó el tiempo de anticipación de compra: pasó de 30 a 25 días para las reservas de hotel y de 32 a 30,5 días para los vuelos.

En los viajes internacionales, las reservas crecieron un 70 % durante 2026. Los paquetes de vuelo más hotel aumentaron un 65,3 % en ventas; los vuelos, un 14,8 %; los circuitos, un 13,2 %, y los hoteles, un 4,6 %.

A diferencia de lo que ocurre en el mercado nacional, los viajeros internacionales están reservando con mayor anticipación. En los paquetes turísticos pasó de 74 a 77 días; en los vuelos, de 59 a 63 días, y en los circuitos, de 118 a 124 días.

Publicidad

Julio y agosto fueron los meses de mayor crecimiento en reservas internacionales, con incrementos del 103 % y el 102 %, respectivamente. Les siguieron octubre, con un 88 %, y septiembre, con un 81 %.

Parejas y grupos, protagonistas de los viajes

En cuanto al perfil del viajero, el 35,9 % de los desplazamientos se realiza en pareja, mientras que el 32,4 % corresponde a viajes en grupo y el 23,4 % a vacaciones familiares. Los viajeros solitarios representan el 6,9 %.

Publicidad

La duración también ofrece pistas sobre las preferencias de los colombianos: el 54,2 % de los viajes reservados tiene entre uno y cuatro días, y el 26,4 % se extiende entre cinco y siete días. Los desplazamientos de ocho a diez días representan el 4,4 %, mientras que los de once a quince días corresponden al 3,3 %.

De acuerdo con las cifras de Viajes Falabella, el 35,9 % de los viajes se realizan en pareja. Foto: Getty Images

En cuanto a los medios de pago, las tarjetas de crédito lideran con una participación del 59 %, seguidas de las transferencias mediante PSE, con el 29 %.

Publicidad

Los canales digitales también ganaron terreno. Las ventas a través de la página web crecieron un 125 % y las de la aplicación móvil, un 117 %. Por su parte, las sucursales físicas y el call center registraron incrementos del 35 % cada uno.

Las campañas comerciales también incidieron en los resultados de la compañía. La primera edición de la campaña 2x, realizada durante la semana 16 del año, registró un crecimiento del 220 % frente al mismo periodo de 2025. La segunda edición, en la semana 31, alcanzó un incremento del 130 %.

Publicidad

Por su parte, el Travel Fest, realizado en mayo, creció un 108 % frente a su edición anterior. Abril fue el mes con mayor incremento en ventas, con un 106 %, seguido de julio, con un 96 %, y agosto, con un 90 %.

De cara a 2027, Viajes Falabella proyecta aumentar sus ventas un 35 %. La compañía identifica la diversificación de destinos, el crecimiento de las diferentes categorías de productos y la evolución de los hábitos de compra como algunos de los factores que marcarán su desempeño durante el próximo año.

Publicidad

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador. Si desea contactar al equipo, puede hacerlo escribiendo a mcastano@elespectador.com