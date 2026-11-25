Alumbrados en Medellín

Foto: EFE - STR

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En diciembre, Medellín se convierte en uno de los destinos más visitados de Colombia para disfrutar de la Navidad. Sus alumbrados son una tradición que cada año reúne a miles de personas alrededor de recorridos llenos de figuras, instalaciones y escenarios iluminados que se extienden por diferentes puntos de la ciudad. Pero la celebración no termina allí. En el Valle de Aburrá, municipios como Envigado y Sabaneta también preparan sus propios alumbrados, con propuestas que invitan a recorrer sus calles, parques y espacios públicos durante la temporada.

Si está planeando visitar Antioquia en estas fechas, le contamos dónde estarán las luces navideñas en cada municipio, cuáles serán sus horarios y cómo organizar una ruta para disfrutar de este plan.

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Medellín

Medellín se prepara para encender una Navidad que recorrerá diferentes culturas y tradiciones del planeta. Bajo el concepto "Un mundo de experiencias en Navidad", los Alumbrados EPM celebrarán su edición número 59 con 36.000 figuras y 11,5 millones de bombillas LED, distribuidas en 28 puntos de la ciudad. La propuesta invita a recorrer representaciones de nueve regiones del mundo, desde los paisajes andinos y caribeños hasta las culturas nórdicas, africanas, mediterráneas, orientales, amazónicas y oceánicas.

La inauguración será el viernes 27 de noviembre de 2026, a las 6:00 p. m., en el Edificio EPM. Desde esa fecha y hasta el 11 de enero de 2027, las instalaciones estarán encendidas diariamente entre las 6:00 p. m. y la medianoche, durante 46 días.

El principal recorrido estará ubicado en el corredor del río Medellín y Parques del Río, entre el puente de Guayaquil y el Edificio EPM. Allí, los visitantes encontrarán cuatro grandes componentes: carrozas, pabellones inmersivos, personajes representativos de distintas culturas y figuras colgantes. En total, habrá 14 carrozas dedicadas a las regiones que inspiran esta edición.

La experiencia también llegará a otros sectores de la ciudad. En la avenida La Playa, los tradicionales faroles navideños acompañarán un árbol de Navidad de gran altura, ubicado en el cruce con la avenida Oriental. En la vía Las Palmas, la iluminación evocará expresiones culturales de diferentes lugares del mundo, mientras que en la carrera 70 las figuras estarán inspiradas en carnavales y celebraciones internacionales. Por su parte, los barrios y corregimientos tendrán decoraciones más cercanas a las tradiciones navideñas, con figuras de Santa Claus, regalos, estrellas y otros elementos característicos de esta temporada.

Envigado

Envigado le dio la bienvenida a la Navidad antes que los demás municipios del Valle de Aburrá. Desde el 20 de noviembre de 2026, sus calles, parques y corredores viales están iluminados con más de 7.000 figuras que hacen parte de la propuesta "Donde nace la Navidad". Esta edición reúne el trabajo de artesanos locales y transforma cerca de nueve kilómetros de espacios públicos en escenarios decorados con luces LED y motivos propios de la temporada.

El recorrido tiene como punto central el parque principal Marceliano Vélez Barreneche, donde los visitantes encontrarán figuras de gran formato, entre ellas un árbol de regalos, un pesebre y un camino de velas. Además, la decoración también se extiende al intercambio vial Los Fundadores, con figuras de ángeles y estrellas, y a las carreras 42 y 43A, donde los regalos, las cintas y otros motivos navideños acompañan el recorrido.

La iluminación también llegará a otros espacios del municipio, como el Parque Cultural Débora Arango, la quebrada La Ayurá, la avenida Las Vegas, el Parque Urbano El Dorado, la Plaza de Mercado y el parque San José. A estos escenarios se suman la Calle de la Buena Mesa, el Bulevar de Alcalá y las glorietas de City Plaza y Sancho Paisa.

La celebración se complementa con el Corredor Navideño, ubicado en el parque principal, donde más de 500 emprendedores ofrecerán productos y propuestas comerciales durante la temporada. Este espacio estará disponible hasta el 11 de enero de 2027, de lunes a jueves entre las 11:00 a. m. y las 11:50 p. m., y de viernes a domingo hasta las 2:00 a. m.

Según la Alcaldía de Envigado, los alumbrados navideños podrán visitarse hasta el 17 de enero de 2027.

Sabaneta

Sabaneta también se prepara para celebrar la Navidad con una propuesta que invita a volver a lo esencial: compartir tiempo con los seres queridos y recuperar el valor de las tradiciones. Bajo el lema "El mejor regalo siempre será lo que sentimos juntos", el municipio encenderá sus alumbrados navideños el viernes 27 de noviembre de 2026, a partir de las 7:00 p. m., en la plazoleta del Centro Administrativo Municipal.

La decoración llegará a diferentes espacios del municipio, con el parque principal y la iglesia como algunos de sus escenarios centrales. También habrá iluminación en la glorieta de la carrera 43, el corredor de la calle 45 sur, la calle 71 sur y los parques Los Guayacanes y Los Cuatro Elementos, además de otras calles y zonas de encuentro.

La propuesta visual incluirá figuras iluminadas de gran formato, globos aerostáticos y grandes moños rojos que acompañarán los recorridos por el municipio. Más allá de las instalaciones, el concepto de esta edición busca destacar la unión familiar, los encuentros y las experiencias compartidas como parte de las celebraciones de fin de año.

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Durante la temporada también habrá modificaciones en la movilidad del centro de Sabaneta. Nueve tramos tendrán cierres vehiculares hasta el 15 de enero de 2027 para facilitar el desarrollo de las actividades y el recorrido de los visitantes. Si planea visitar los alumbrados, consulte los canales oficiales de la Alcaldía de Sabaneta para conocer los detalles de los cierres, posibles cambios en la movilidad y las recomendaciones para recorrer el municipio.

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