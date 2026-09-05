Amor y Amistad 2026: estos son los destinos más buscados por los colombianos

Los colombianos aumentan sus búsquedas de vuelos nacionales para viajar durante el fin de semana de Amor y Amistad 2026. Foto: Getty Images

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A pocas semanas de la celebración del Día del Amor y la Amistad, que este año tendrá lugar el 19 de septiembre, los colombianos comienzan a definir sus planes. Entre las opciones aparece cada vez con más fuerza la posibilidad de viajar, especialmente dentro del país.

Un análisis de Kayak, buscador de viajes, muestra que las búsquedas de vuelos hacia destinos nacionales para el fin de semana de la celebración crecieron 12 % frente al mismo periodo de 2025. El comportamiento evidencia un mayor interés por las escapadas dentro de Colombia.

El interés también se refleja en la búsqueda de alojamiento. Según Kayak, las búsquedas de hoteles aumentaron 45 %, mientras que quienes decidan viajar podrían encontrar precios promedio de hospedaje 6 % más bajos que el año pasado.

“A nivel general, las búsquedas de hoteles también registran un incremento del 45 % para el fin de semana de Amor y Amistad, lo que indica que los viajeros colombianos muestran más interés que el año pasado en viajar con motivo de esta fecha. De acuerdo con nuestros datos, quienes opten por hacer una escapada podrán encontrar precios de hotel un 6 % más bajos en promedio”, señaló Alejandro Lombana, director senior comercial para Latinoamérica de Kayak.

Entre los destinos nacionales analizados, Bogotá registra el mayor crecimiento en las búsquedas de vuelos, con un incremento de 40 % frente al mismo periodo de 2025.

Le sigue Medellín, con un aumento de 35 %. Otras ciudades también presentan variaciones positivas, aunque más moderadas: Montería creció 8 %, Santa Marta 5 % y Cartagena 3 %.

El comportamiento muestra que, además de las principales ciudades del país, algunos destinos de sol y playa continúan despertando el interés de los viajeros para esta fecha.

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¿Cuáles son los destinos más económicos?

Además de medir el interés de los viajeros, los datos de la plataforma de viajes permiten identificar los destinos con las tarifas aéreas promedio más bajas para las fechas analizadas.

Dentro de Colombia, Medellín ocupa el primer lugar, con un precio promedio de COP 190.931 por un vuelo de ida y vuelta en clase económica. Le siguen Bogotá (COP 195.890) y Cali (COP 198.134).

El listado continúa con Cúcuta (COP 205.849), Barranquilla (COP 208.683), Pereira (COP 241.804), Cartagena (COP 262.184), Montería (COP 267.604), Santa Marta (COP 307.370) y San Andrés (COP 408.581).

Los 10 destinos nacionales más económicos para Amor y Amistad

Puesto Destino Precio promedio, según Kayak 1. Medellín COP 190.931 2. Bogotá COP 195.890 3. Cali COP 198.134 4. Cúcuta COP 205.849 5. Barranquilla COP 208.683 6. Pereira COP 241.804 7. Cartagena COP 262.184 8. Montería COP 267.604 9. Santa Marta COP 307.370 10. San Andrés COP 408.581

En el caso de Barranquilla, además, el precio promedio de los vuelos registra una reducción de 3 % frente a 2025.

Para quienes contemplan salir del país, Ciudad de Panamá aparece como el destino internacional con la tarifa aérea promedio más económica, de COP 801.385, un valor 3 % inferior al registrado en 2025.

Le siguen Santo Domingo (República Dominicana), con un precio promedio de COP 1.188.644, y Miami, con COP 1.349.675.

Hoteles: precios promedio por debajo del año pasado

La búsqueda de alojamiento también muestra un mayor movimiento de cara a la celebración. Para las fechas analizadas, el precio promedio de una noche en habitación doble es de COP 424.138.

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La tarifa promedio alcanza COP 340.774 en destinos nacionales y COP 551.075 en destinos internacionales.

Entre los destinos nacionales, San Andrés y Cartagena presentan los precios promedio de hotel más bajos, con tarifas de COP 389.159 y COP 452.194 por noche, respectivamente.

Para quienes todavía no han definido su plan de Amor y Amistad, estos datos muestran que una escapada nacional puede representar una alternativa frente a un viaje internacional, tanto por el comportamiento de las búsquedas como por las tarifas aéreas promedio.

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