Este es el destino cerca de Medellín que sorprende con cascadas, ferrocarril y aventura

Cisneros, en el Nordeste antioqueño, combina patrimonio ferroviario, charcos naturales y turismo de aventura a menos de dos horas de Medellín. Foto: María Alejandra Castaño

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Medellín es uno de los destinos turísticos más importantes de Colombia. Su gastronomía, cultura, eventos, innovación urbana y particular identidad de montaña atraen a viajeros nacionales e internacionales, pero la experiencia también puede extenderse hacia los municipios que la rodean.

Guatapé y la Piedra de El Peñol, Santa Fe de Antioquia, Jardín y Jericó son algunos de los destinos más conocidos. Sin embargo, otros municipios comienzan a ganar espacio entre quienes buscan nuevas experiencias. Cisneros, en el Nordeste antioqueño, es uno de ellos.

Ubicado a 78 kilómetros de Medellín, Cisneros combina naturaleza, aventura, gastronomía y una historia estrechamente ligada al Ferrocarril de Antioquia.

El crecimiento de su actividad turística ya se refleja en las cifras. De acuerdo con la Alcaldía Municipal de Cisneros, durante el primer semestre de 2026 recibió 86.565 visitantes. Además, entre marzo y junio registró un crecimiento de 13,77 % frente al mismo periodo de 2025, según la administración municipal.

Para las autoridades locales, estos resultados reflejan el fortalecimiento de la actividad turística y el posicionamiento del municipio como destino de naturaleza, aventura y patrimonio ferroviario.

En esa apuesta de promoción también se encuentra Guía Cisneros, un proyecto creado por la Alcaldía Municipal para fortalecer el turismo, la cultura y el comercio local. La iniciativa reúne información sobre el patrimonio, los atractivos naturales, la gastronomía y las experiencias que ofrece el municipio.

Una tierra marcada por el Ferrocarril de Antioquia

La cultura ferroviaria es uno de los principales elementos que diferencian a Cisneros. Según Antioquia es Mágica, de la Gobernación de Antioquia, el origen del municipio estuvo directamente relacionado con la construcción del Ferrocarril de Antioquia y su nombre hace referencia al ingeniero Francisco Javier Cisneros, responsable de este proyecto que marcó la historia del transporte y el desarrollo de la región.

Hoy, esa historia permanece en este pueblo mágico de Antioquia. Cisneros cuenta con cuatro Monumentos Nacionales vinculados con el Ferrocarril de Antioquia: la Estación Cisneros, la Estación El Limón, la Locomotora 45 y el Túnel de La Quiebra.

La Estación Cisneros, inaugurada en 1910, fue durante años la central de la línea del Nus y actualmente alberga el Museo Ferroviario de Antioquia. Allí también permanece la Locomotora 45, construida en 1925 y reconocida por ser la primera locomotora a vapor en atravesar el Túnel de La Quiebra.

A pocos minutos, en la vereda El Limón, se encuentra la antigua estación inaugurada en 1920, junto con otros espacios que hacen parte del patrimonio ferroviario de la zona.

El Túnel de La Quiebra, inaugurado en 1929 y diseñado por el ingeniero Alejandro López, tiene cerca de 3,5 kilómetros de longitud y es uno de los grandes símbolos de esta historia.

La experiencia incluso puede ir más allá de observar estos lugares. Entre las actividades que recomienda Guía Cisneros está montar en “marranitas” para cruzar el Túnel de La Quiebra, una manera diferente de acercarse a este patrimonio.

Cascadas, aventura y naturaleza

El patrimonio ferroviario es uno de los motivos para visitar este municipio del Nordeste antioqueño, pero no el único. El municipio también cuenta con cascadas, charcos naturales y paisajes de montaña que complementan la experiencia.

Entre sus atractivos se encuentran la Cascada El Caney, el Charco La Represa, el Charco La Mama y la Cascada La Chorrera, esta última ubicada en territorio de Santo Domingo, pero con acceso desde Cisneros, por la vereda El Limón. En total, el municipio destaca más de 45 charcos naturales.

La Cascada El Caney, ubicada en el barrio El Algarrobo, alcanza aproximadamente 350 metros de altura y es escenario para actividades de aventura como rápel, canyoning y senderismo. La recomendación de la oferta turística local es realizar este tipo de experiencias con operadores del municipio.

Otra de las propuestas destacadas está en El Faro Extremo, un complejo turístico que cuenta con un canopy de aproximadamente un kilómetro —el más largo de Antioquia y el segundo más largo de Colombia—, además de telesillas con vistas panorámicas de las montañas —las más largas del país— y un columpio gigante.

De esta manera, el municipio suma a su patrimonio histórico una oferta para quienes buscan actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

Panela, trucha y sabores con historia

La gastronomía también hace parte de la experiencia en Cisneros. Los trapiches paneleros permiten conocer una de las actividades tradicionales del municipio y acercarse al proceso mediante el cual la caña se transforma en panela.

Las moliendas, que se realizan entre jueves y sábado, hacen parte de una tradición que sigue vinculada con la economía y la identidad local.

La trucha y la tilapia son otros productos representativos de su gastronomía. El municipio cuenta con diferentes trucheras y, en algunas de ellas, los visitantes pueden incluso vivir la experiencia de pescar antes de disfrutar de la preparación.

También aparecen sabores asociados con la historia y las tradiciones de la región, como las llamadas “tortas de pescado” relacionadas con los días del tren, preparaciones a base de panela y piña, la malteada de yuca y el tradicional sancocho de río.

Más que un destino para visitar un solo atractivo, la propuesta de Cisneros busca que el viajero recorra el territorio y conozca diferentes expresiones de su patrimonio, naturaleza y cultura.

Con 86.565 visitantes durante el primer semestre de 2026, el municipio comienza a hacerse un lugar entre las alternativas para quienes buscan descubrir destinos diferentes cerca de Medellín.

Su combinación de ferrocarril, montañas, cascadas, aventura y gastronomía le permite construir una propuesta turística propia y convertir a Cisneros en una opción cada vez más atractiva para explorar el Nordeste antioqueño.

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