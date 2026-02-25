Anato inaugura su versión 45 y consolida al turismo como motor económico de Colombia

Acto de instalación de la Vitrina Turística de Anato 2026. Foto: María Alejandra Castaño

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá se convirtió nuevamente en el epicentro del turismo continental con la inauguración de la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato, el evento más importante del sector en Colombia y uno de los más relevantes de América Latina.

La apertura contó con la participación de la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales; el gobernador de Córdoba, Erasmo Elías Zuleta; el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán; la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez Zamora; el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra; la presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle; el presidente de la Junta Directiva de ANATO, Diego Vásquez; y la presidenta de ProColombia, Carmen Cecilia Caballero.

Bogotá, vitrina ante el mundo

Durante su intervención, el alcalde Carlos Fernando Galán destacó que para la capital es un honor ser sede de la 45ª edición del evento, al considerar que consolida la meta de posicionar a Bogotá en el escenario internacional.

El mandatario reveló que en el último año la ciudad recibió 15 millones de turistas, un crecimiento del 5,3 % frente a 2024 y del 20,1 % respecto a 2023. De esa cifra, cerca de 2 millones fueron visitantes internacionales, alcanzando niveles similares a los registrados antes de la pandemia.

Galán subrayó que el turismo no solo proyecta la imagen de la ciudad, sino que dinamiza la economía y el empleo. En el último trimestre del año anterior, el sector turístico registró un promedio mensual de 122.000 empleos, equivalentes al 2,8 % del total de ocupados en la capital.

Además, resaltó la agenda de grandes eventos: 1.166 espectáculos y encuentros masivos en 2025, entre conciertos, festivales y eventos deportivos, con artistas como Guns N’ Roses, Linkin Park, Dua Lipa, Shakira y Andrea Bocelli.

El alcalde también enfatizó la importancia de fortalecer el turismo de negocios y la conectividad aérea, señalando que Bogotá cuenta con el aeropuerto con mayor número de pasajeros en América Latina, un activo estratégico para consolidar la competitividad del destino.

Córdoba: destino nacional invitado de honor

Por primera vez, Córdoba participa como Destino Nacional Invitado de Honor. El gobernador Erasmo Zuleta aseguró que, pese a las dificultades recientes en su departamento, la apuesta por el turismo continúa firme.

“Córdoba no se detiene”, afirmó, al destacar que el sector turístico creció más del 12 % en 2025 y que los ingresos reales de actividades como transporte, hotelería y restaurantes aumentaron más del 7 %.

La delegación cordobesa promociona atractivos como el “Pueblo Patrimonio” de Lorica, la Ronda del Sinú, el Festival del Porro, las playas de San Antero y Coveñas, así como el tradicional Sombrero Vueltiao de Tuchín. El departamento registró un incremento del 49 % en visitantes internacionales, pasando de 5.200 en 2024 a más de 7.700 en 2025.

👀🌎📄(Lea también: Córdoba apuesta por el turismo en Anato en medio de la emergencia por inundaciones)

Caribe Mexicano: invitado internacional

El Caribe Mexicano participa como Destino Internacional Invitado de Honor, fortaleciendo los lazos entre Colombia y México. El secretario Bernardo Cueto Riestra destacó que ambos países comparten historia, cultura y una relación turística creciente.

El estado de Quintana Roo, con destinos como Cancún, Playa del Carmen, Cozumel y Tulum, recibe más de 20 millones de turistas al año y cuenta con cuatro aeropuertos internacionales. Más del 35 % de los colombianos que viajaron a México en 2024 visitaron el Caribe Mexicano.

Asimismo, se resaltó que más de 400.000 mexicanos visitaron Colombia en 2025, consolidando un intercambio turístico estratégico entre ambos países.

El turismo, motor económico del país

La presidenta ejecutiva de ANATO, Paula Cortés Calle, afirmó que el turismo es hoy el segundo generador de divisas de Colombia, con ingresos superiores a los 11.000 millones de dólares anuales y cerca de 900.000 empleos directos e indirectos.

Destacó que el país pasó de recibir 1,5 millones de visitantes internacionales en 2010 a 7 millones en 2024, consolidándose como uno de los destinos más dinámicos de América Latina. En 2025, aunque se evidenció una moderación en el ritmo de crecimiento, Colombia recibió 6,5 millones de visitantes no residentes, de los cuales 4,7 millones fueron extranjeros, lo que representó un incremento del 3,8 % frente a 2024.

Cortés subrayó que el transporte aéreo moviliza más de 57 millones de pasajeros al año, con 1.520 frecuencias internacionales semanales directas y más de 6.800 frecuencias domésticas, lo que demuestra que la conectividad sigue siendo un pilar estratégico para el crecimiento del sector.

Sin embargo, advirtió que el país enfrenta grandes desafíos y, en el actual año electoral, el gremio ha identificado tres prioridades claras para el próximo gobierno:

1. Turismo como política de Estado

Seguridad en destinos, atractivos y corredores turísticos; lucha contra la informalidad; fortalecimiento institucional y mayor promoción internacional.

2. Competitividad y productividad

Reducción del IVA para tiquetes aéreos, alojamientos y servicios turísticos; formación bilingüe; incentivos tributarios para la formalización y la inversión; y una mayor asignación presupuestal proporcional al peso del turismo en la economía, teniendo en cuenta que representa el 15 % de las exportaciones totales y más del 50 % de las exportaciones de servicios.

3. Conectividad e infraestructura

Mejores aeropuertos, vías accesibles y conectividad terrestre y digital que permitan integrar destinos emergentes a los circuitos comerciales.

“Invertir en turismo no es un gasto: es empleo, desarrollo regional y crecimiento sostenible. El próximo gobierno tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de consolidarlo como una verdadera política de Estado, en articulación estratégica con el sector”, afirmó.

Añadió que el camino está trazado: crecer, sí, pero garantizando que ese crecimiento lleve oportunidades reales a las comunidades, consolide los destinos emergentes y cuente con un respaldo presupuestal sólido que permita sostenerlo en el tiempo.

La dirigente gremial enfatizó que se requieren incentivos claros para promover la formalización, condiciones fiscales que estimulen la inversión y el turismo interno, así como medidas que mejoren la competitividad del país frente a otros destinos de la región. También planteó incentivos laborales como subsidios a la contratación en regiones prioritarias, reducción de cargas por empleo turístico formal y créditos fiscales para fomentar la innovación y la tecnología en el sector.

Con este llamado, Anato dejó claro que el turismo no solo es un sector en crecimiento, sino un eje estructural para la transformación productiva del país.

En esta misma línea, la ministra Diana Marcela Morales aseguró que el Gobierno Nacional impulsa una transformación productiva que apuesta por el turismo como eje estructural del desarrollo. Destacó que en 2025 Colombia alcanzó cifras históricas de visitantes y que, por primera vez, las divisas del turismo superaron las del carbón.

Novedades de la versión 45

La Vitrina Turística de ANATO 2026 se realiza del 25 al 27 de febrero en Corferias y proyecta:

56.000 profesionales asistentes

1.600 expositores nacionales e internacionales

234.000 contactos comerciales

USD 135 millones en oportunidades de negocio

6.600 empleos directos generados

45.000 m² de exhibición, ocupando por primera vez todo el recinto

Entre las novedades se destacan el programa Hosted Buyer con compradores internacionales de alto nivel, Anato Capacita Versión Tech, zonas gastronómicas, experiencias culturales como el tejo, y una plataforma digital interactiva denominada “Explorando la Vitrina”.

La feria también alberga la Rueda Internacional de Negocios Colombia Travel Mart, organizada por ProColombia, que crecerá 15,5 % en 2026 y contará con 208 compradores de 35 países.

👀🌎📄(Lea también: Colombia Travel Mart 2026 crece 15,5 % y alcanza su mayor convocatoria internacional)

Una industria que negocia el futuro

La versión 45 de la Vitrina Turística de ANATO confirma que el turismo dejó de ser una promesa para convertirse en uno de los pilares de la economía colombiana.

Como reiteraron los voceros del sector: sin seguridad no hay turismo, sin formalidad no hay sostenibilidad, y los agentes de viajes son el tejido empresarial que conecta a Colombia con el mundo.

En Corferias no solo se exhiben destinos: se negocia el crecimiento, el empleo y el futuro económico del país.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.