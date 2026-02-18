Colombia Travel Mart 2026 crece 15,5 % y alcanza su mayor convocatoria internacional

Colombia Travel Mart es la macrorrueda de turismo más importante del país. Foto: Cortesía

Del 26 al 27 de febrero, en Bogotá, durante la Vitrina Turística de Anato, se realizará la edición número 19 del Colombia Travel Mart 2026 (CTM), la macrorrueda de turismo más importante del país, que este año alcanzará la mayor convocatoria empresarial de los últimos cuatro años.

El evento reunirá a 208 compradores internacionales de 35 países, lo que representa un crecimiento del 15,5 % frente a 2025, cuando participaron 180. Asimismo, contará con la presencia de 226 empresas exportadoras de 21 departamentos, un aumento del 5 % respecto al año anterior.

“La edición 2026 del Colombia Travel Mart demuestra la confianza del mundo en Colombia como destino turístico competitivo y diverso. El crecimiento en compradores internacionales y la mayor participación empresarial reflejan una estrategia de promoción que amplía mercados, fortalece la oferta regional y genera oportunidades concretas de negocio para el país”, afirmó la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero.

Como antesala al evento principal, el 25 de febrero se desarrollará una rueda nacional de encadenamiento con más de 650 citas de negocio entre empresarios colombianos. Participarán 91 proveedores de distintos departamentos y 66 compradores nacionales provenientes de las principales regiones turísticas.

En esta edición, Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Canadá, México y España concentran el 57 % de la participación internacional, consolidándose como los principales mercados emisores. Solo Estados Unidos contará con 32 empresas participantes, mientras que Brasil y Perú tendrán 23 cada uno. La convocatoria responde al modelo de potencialidad, que orienta la invitación hacia países con mayores oportunidades comerciales para Colombia.

Bajo este enfoque participan mercados asociados a expos universales como Emiratos Árabes Unidos y Japón; mercados emergentes como Suiza, Italia, Uruguay, Puerto Rico y Países Bajos; y mercados con potencialidad consolidada como Estados Unidos, Brasil, Perú, Ecuador, Canadá, México, España, Argentina, Francia y Reino Unido. Asimismo, se incorporan mercados novedosos como Singapur, Vietnam y Corea del Sur.

La oferta nacional estará representada por 226 exportadores de 21 departamentos, con presencia de regiones como Amazonas, Antioquia, Bolívar, Boyacá, Casanare, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Quindío, San Andrés y Providencia y Valle del Cauca, entre otros, evidenciando una apuesta por la descentralización y la promoción regional.

Asimismo, entre el 20 y el 25 de febrero se desarrollarán 19 viajes de familiarización por seis regiones turísticas, cubriendo 14 departamentos del país. En total, 177 empresarios internacionales de 35 países que participarán en la macrorrueda recorrerán Colombia en grupos especializados. La mayoría de estos recorridos estará enfocada en experiencias de turismo vacacional, mientras que dos estarán dirigidos a la industria de reuniones y uno al mercado asiático, en línea con la estrategia de diversificación de segmentos y mercados prioritarios. Empresas de Brasil, Canadá, Ecuador, España, Estados Unidos y Perú representan el 53,5 % de los participantes en estos viajes, que serán operados por turoperadores nacionales e incluirán actividades con enfoque en sostenibilidad.

ProColombia también confirmó que durante la macrorrueda se realizará el anuncio oficial de la primera edición del Colombia Meetings Travel Mart, una rueda de negocios especializada en la industria de reuniones que marca un nuevo hito en la estrategia de promoción internacional del país. Este nuevo espacio se llevará a cabo los días 14 y 15 de abril en Bogotá, en Corferias, en el contexto de la Macrorrueda de las Américas 2026, organizada también por ProColombia, y estará enfocado exclusivamente en el segmento MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions), uno de los de mayor valor agregado y gasto promedio en el turismo global.

Para esta primera edición se proyecta la participación de hasta 50 compradores internacionales provenientes de América Latina, Estados Unidos y Europa, junto con cerca de 100 exportadores nacionales de cinco regiones turísticas con oferta especializada en reuniones, eventos y congresos. Además, del 16 al 20 de abril se desarrollarán viajes de familiarización con el propósito de posicionar a Colombia como un destino competitivo para grandes eventos internacionales.

