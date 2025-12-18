Habrá un nuevo parque temático de Drácula: ¿dónde está y cuando se inaugura?

Drácula. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort

Drácula ya no es solo un ícono cultural: ahora es una apuesta económica. Y es que Rumania quiere convertir al vampiro más famoso del mundo en el eje de un megaproyecto turístico con el que aspira a competir con los grandes parques temáticos de Europa e, incluso, de América.

Se trata de DraculaLand, un complejo privado con una inversión superior a los 1.000 millones de euros, ubicado a unos 20 minutos de Bucarest. El proyecto se apoya en una de las figuras más asociadas a la identidad cultural del país —el célebre vampiro creado por Bram Stoker— para redefinir su oferta de entretenimiento y fortalecer su marca como destino turístico.

¿Qué incluye el proyecto?

La iniciativa, liderada por el inversor Dragoș Dobrescu y el empresario George Toader, contempla el desarrollo de un complejo turístico y de entretenimiento, el cual estará sobre un terreno de 160 hectáreas. Su eje central será el parque temático, el cual contará con más de 780.000 metros cuadrados, organizado en seis áreas inmersivas y con más de 40 atracciones principales.

La propuesta se complementa con un estadio multifuncional de cerca de 80.000 metros cuadrados, con capacidad para 22.500 personas, pensado para albergar conciertos, festivales, eventos internacionales y competencias de eSports.

La propuesta también incluye un outlet de moda y decoración de lujo, con cerca de 9.000 metros cuadrados de área comercial y 3.000 metros cuadrados destinados a gastronomía, que reunirá más de 70 marcas. Según la marca, este espacio ha sido desarrollado junto al estudio Piuarch Milano y el equipo de The Mall Firenze, con la intención de convertirlo en un punto de encuentro activo durante todo el día.

En el componente hotelero, DraculaLand proyecta la construcción de tres hoteles que, en conjunto, sumarán 1.200 habitaciones. La oferta estará diseñada para atender distintos perfiles de visitantes y rangos de presupuesto, desde opciones de alto nivel hasta alternativas pensadas para familias que buscan disfrutar de una jornada de diversión sin realizar un gasto elevado. Estos son:

Dracula Grand Hotel (4 estrellas)

Dracula Family Hotel (3 estrellas+)

Dracula Inn (3 estrellas).

Además, este complejo se complementará con el Aqua Park & Thermal Spa un centro de más de 50.000 metros cuadrados, que incluirá más de 30 atracciones acuáticas y una de las piscinas de olas más grandes de Europa.

Y si piensa que es todo, espere, pues el plan incluye una pista de carreras y parque de motores con un circuito de 4,5 kilómetros, además de un acelerador de negocios y un centro tecnológico de 15.000 metros cuadrados, que contará con más de 1.000 estaciones de trabajo destinadas a start-ups de sectores como los videojuegos, la inteligencia artificial y la creatividad digital.

Los promotores han señalado que la hoja de ruta fue diseñada junto a especialistas internacionales en arquitectura, ingeniería y finanzas, con el objetivo de consolidar a DraculaLand no solo como un desarrollo inmobiliario, sino como una apuesta cultural y económica de largo alcance.

“Para mí, Dracula Land es un proyecto nacional, un símbolo de que Rumanía puede y debe construir hitos, no solo edificios o simples proyectos inmobiliarios”, dijo Dragoș Dobrescu, uno de los fundadores del proyecto.

Un mundo en el metaverso

El proyecto apunta aún más alto. En respuesta al crecimiento de las tecnologías digitales, DraculaLand también busca crear un metaverso propio, desarrollado en Unreal Engine 5, una plataforma ampliamente utilizada en la creación de videojuegos. Se trata de un digital twin o gemelo digital que permitirá a los usuarios jugar, explorar e interactuar con el universo DraculaLand desde cualquier parte del mundo.

El metaverso integrará DraculaCoin, la moneda nativa del ecosistema, utilizable tanto en el entorno digital como en el físico, junto con sistemas basados en NFT para propiedad digital, recompensas y experiencias exclusivas. A esto se sumarán mecanismos de personalización apoyados en inteligencia artificial, que permitirán a cada usuario contar con su propio avatar.

La plataforma, además, estará conectada en tiempo real con los eventos que se realicen en el complejo —desde conciertos y competiciones hasta festivales y experiencias especiales—, los cuales se reflejarán de manera inmediata en el universo virtual.

De acuerdo con las proyecciones iniciales, la puesta en marcha del complejo recreativo y vacacional generaría más de 5.000 empleos directos e indirectos, un impacto económico estimado en cerca de 5.000 millones de euros a partir de la próxima década y alrededor de tres millones de visitantes anuales en su fase inicial, lo que impulsaría de manera significativa la llegada de turistas extranjeros.

“DraculaLand transforma ese reconocimiento global en una atracción estructurada y de alta calidad, capaz de presentar el patrimonio de Rumania con dignidad y creatividad. No se trata solo de un parque temático, sino de un activo cultural que fortalecerá la posición del país en el mapa del turismo mundial y actuará como motor económico a largo plazo”, afirmó Vlad Marinescu, expresidente de la Federación Internacional de eSports.

¿Cuándo podrá visitarlo?

De acuerdo con la información disponible, la inauguración de DraculaLand está prevista entre 2026 y 2027, aunque todavía no se ha definido una fecha exacta. Y es que primero entrará en fase de construcción entre 2025 y 2026, para posteriormente, entre 2026 y 2027, se lleve a cabo el lanzamiento oficial, que marcará la entrada en funcionamiento del complejo.

El complejo estará ubicado a unos 20 minutos de Bucarest y a 15 minutos del aeropuerto internacional de Otopeni.

