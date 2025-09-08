Así es cómo Cali se proyecta al mundo como destino turístico y centro de inversión

Cali dio un paso estratégico para entrar al mercado asiático con una misión comercial en Japón y Singapur. Foto: Cortesía Secretaría de Turismo de Cali

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Cali avanza en su posicionamiento como ciudad global con una misión comercial en Japón y Singapur, liderada por la secretaria de Desarrollo Económico y (e) de Turismo, Mabel Lara. El objetivo: atraer inversión, abrir nuevos mercados y consolidar a la capital del Valle del Cauca como destino de turismo de alto valor y plataforma de oportunidades de negocio.

En la Expo Osaka 2025, que espera más de 28 millones de visitantes de 150 países, Cali brilló en el Pabellón Colombia con presentaciones de salsa, activaciones masivas de baile y una muestra fotográfica de aves. La ciudad, que alberga más de 560 especies, se posiciona como referente latinoamericano en aviturismo y ecoturismo, y es finalista para acoger en 2027 dos de los encuentros más importantes del sector: la World Birdfairs y la Feria de Aves de Sudamérica.

El interés en el turismo japonés es clave: según ProColombia, el gasto promedio de un viajero japonés en Colombia alcanzó los USD $2.402 en 2024, y se proyecta que este año 23,6 millones de japoneses saldrán al exterior.

“Durante la misión sostenemos reuniones con la Alcaldía y la Cámara de Comercio e Industria de Osaka, fortaleciendo la cooperación internacional y abriendo oportunidades de internacionalización para los empresarios caleños. Hablamos de salud digital, biotecnología y emprendimiento, explorando alianzas que fortalezcan el ecosistema empresarial de Cali”, destacó Mabel Lara.

La agenda incluyó visitas a Kyoto y Singapur, donde se compartieron experiencias en gestión de riesgos, planificación urbana, sostenibilidad y ciudades inteligentes. En Singapur, la delegación caleña dialogó con la Cámara de Comercio Latinoamericana, el Centre for Liveable Cities, la Singapore Business Federation, el National Parks Board y la embajada de Colombia.

“En este país referente en planificación urbana y desarrollo tecnológico, compartimos la estrategia de Cali para el turismo de naturaleza, la economía circular y la internacionalización de nuestras micro y pequeñas empresas”, añadió la funcionaria.

👀🌎📄(Lea también: LATAM trae su cabina Premium Economy a Bogotá: confort, regalos y premios)

Con proyecciones de más de 3,1 millones de visitantes en 2025, Cali no solo fortalece su perfil turístico, sino que se consolida como un hub estratégico de inversión, cultura e innovación sostenible en América Latina.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.