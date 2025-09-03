Colombia Nature Travel Mart 2025 en Cali: la feria clave de turismo de naturaleza

En su versión anterior, CNTM cerró con más de US$9,7 millones en expectativas de negocios. Foto: Cortesía ProColombia

El Colombia Nature Travel Mart (CNTM), el encuentro de negocios especializado en turismo de naturaleza, aventura y bienestar, celebrará su edición 2025 por primera vez en Cali. El evento, organizado por ProColombia, se realizará del 18 al 19 de septiembre y convocará a 63 compradores de 16 países y a 81 exportadores de 19 departamentos, con el objetivo de ampliar la oferta nacional de experiencias sostenibles de alto valor.

En su versión anterior, CNTM cerró con más de US$9,7 millones en expectativas de negocios, consolidándose como la plataforma líder en este segmento.

“CNTM es la vitrina internacional más relevante para conectar la riqueza natural del país de la belleza con una demanda global cada vez más interesada en experiencias auténticas y sostenibles. Traer el evento a Cali nos permite descentralizar oportunidades y acercar a los compradores a la diversidad de territorios y comunidades que hacen única a Colombia”, afirmó Carmen Caballero, presidenta de ProColombia.

Cali y Valle del Cauca: anfitriones estratégicos

La elección de Cali y el Valle del Cauca como sede responde a su ubicación estratégica en los Andes Occidentales, su conectividad aérea y su diversidad natural y cultural. La región, que fue sede de la COP de biodiversidad, se proyecta como un destino clave para el turismo de conservación. Doce empresas vallecaucanas participarán en CNTM 2025, mostrando la madurez de su oferta y el compromiso con un modelo de turismo responsable.

Como antesala al evento, el 17 de septiembre se realizará en Cali una rueda de encadenamiento doméstico con 38 compradores de 14 departamentos y 63 proveedores de 17 departamentos, quienes sostendrán más de 450 citas de negocio.

Sectores y experiencias presentes

La agenda del CNTM incluirá:

Naturaleza: avistamiento de aves, ballenas, mariposas, flora y fauna; parques nacionales; turismo comunitario y agroturismo.

Aventura: buceo, parapente, kitesurf, trekking, rafting, rapel, torrentismo y cicloturismo.

Bienestar: circuitos termales y de spa, tradiciones ancestrales, retiros espirituales y viajes conscientes.

Los compradores internacionales provienen de mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá, España, Reino Unido, Francia, Italia, Alemania, Brasil, China y México.

Viajes de familiarización

Previo al evento, entre el 12 y el 17 de septiembre, se desarrollarán ocho viajes de familiarización para que los compradores conozcan de primera mano el potencial de destinos como la Amazonía, la Sierra Nevada de Santa Marta, Santander, el Eje Cafetero, el Caribe y el Trapecio Amazónico. Cada itinerario busca fortalecer la confianza en el producto colombiano y visibilizar el trabajo de comunidades locales con criterios de sostenibilidad.

Jornada de experiencias en Cali

Como cierre, el 20 de septiembre se realizará una ruta de experiencias en Cali y sus alrededores para posicionar a la ciudad como destino de naturaleza. El recorrido incluye Andoke, un espacio de ciencia y cultura con jardines de polinizadores y un domo de mariposas, y el Parque Ecoturístico Cristo Rey, con miradores 360° y hábitat de más de 600 especies de aves.

Con este evento, Cali reafirma su papel como ciudad anfitriona de negocios turísticos y como puerta de entrada a la diversidad natural y cultural de Colombia.

