Así es como Colombia refuerza su apuesta por el turismo sostenible

Colombia participa en la feria internacional de turismo Top Resa 2025, que se celebra en París del 23 al 25 de septiembre, con un stand centrado en la promoción del turismo sostenible en el que nueve empresas del sector presentan su oferta turística.

La inauguración del espacio colombiano contó con la presencia del embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada, y del vicepresidente de Turismo de ProColombia (entidad del Gobierno encargada del turismo, exportaciones e inversión), Luis Alejandro Dávila.

La sostenibilidad es el eje principal de la participación y ProColombia exige a las empresas que asisten a ferias internacionales presentar acciones verificables en esta materia, en línea con la Ley de Turismo Sostenible que rige en el país desde 2019.

“Cada empresa que participa en nuestras ferias tiene que demostrar al menos cinco acciones de sostenibilidad”, explicó Dávila.

Para estructurar su promoción, el territorio se divide en seis macroregiones turísticas: el Caribe, el Pacífico, los Andes, el Macizo Colombiano, la Amazonía y la Orinoquía.

Colombia busca consolidarse en el mercado francés, uno de los más dinámicos para el país.

En 2024 se registraron 88.047 llegadas de turistas procedentes de Francia, un 6,7 % más que en 2023, y entre enero y julio de 2025 la cifra aumentó otro 9 % respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de ProColombia.

“Este mercado francófono ha crecido un 10 % cada año desde hace cinco años y para nosotros venir desde la Vicepresidencia de Turismo a apoyar esta feria era crucial”, señaló Dávila-

El turismo en general atraviesa un momento de crecimiento, ya que el país recibió 6,9 millones de visitantes internacionales en 2024 y en lo que va de 2025 acumula un 6 % más que el año anterior.

En esta edición de Top Resa Colombia destaca especialmente su oferta de naturaleza, desde el avistamiento de aves y el senderismo hasta experiencias de bienestar.

Las nueve empresas colombianas presentes este año son principalmente agencias y operadores turísticos: Avianca, Aventure Colombia, Colombia Memories, Eodestinos, Macondo, Magelia Colombia, Tucaya Travel, Etnika Tours y Kiubo Colombia.

El objetivo de la delegación es mantener el ritmo de crecimiento en negocios turísticos sostenibles alcanzado en anteriores ediciones de ferias internacionales.

“Queremos que cada visitante internacional contribuya a un impacto positivo en las comunidades locales”, concluyó Dávila.