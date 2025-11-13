Así es Disney Destiny, el nuevo crucero temático de Disney Cruise Line

Disney Cruise Line celebró la ceremonia de bautizo del Disney Destiny en Fort Lauderdale. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Disney Cruise Line estrena una nueva era de magia en altamar con el lanzamiento del Disney Destiny, un barco inspirado en los héroes y villanos más icónicos del universo Disney, Pixar y Marvel. A partir de noviembre de 2025, el navío zarpa desde Port Everglades, en Fort Lauderdale, con itinerarios de cuatro y cinco noches hacia Las Bahamas y el Caribe Occidental, incluyendo escalas en las islas privadas Disney Castaway Cay y Disney Lookout Cay at Lighthouse Point.

El Disney Destiny es el tercer barco de la clase “Wish”, junto a sus naves hermanas Disney Wish (2022) y Disney Treasure (2024), y forma parte del plan de expansión global que llevará la flota de Disney Cruise Line a 13 barcos para 2031.

Un diseño épico de héroes y villanos

El Disney Destiny introduce un concepto de diseño inédito: “Heroes and Villains”, una celebración de los personajes más poderosos y carismáticos de las historias de Disney. A bordo, los viajeros encuentran guiños a héroes y villanos de Hércules, Black Panther, Frozen o Pirates of the Caribbean.Por primera vez en la flota, un superhéroe de Marvel, Spider-Man, adorna la popa del barco con una escultura monumental junto a sus Spider-Bots.

Sabores legendarios a bordo

La experiencia culinaria del Disney Destiny combina espectáculo y gastronomía. El restaurante Pride Lands: Feast of The Lion King da vida a El Rey León con música en vivo, narradores y una carta con sabores africanos.

Regresan los favoritos Worlds of Marvel, donde Rocket y Groot protagonizan una cena interactiva, y 1923, un tributo elegante a la historia de la animación Disney.Entre las novedades se suman Café Megara (Hércules), Café Merida (Valiente) y Edna À La Mode Sweets, una dulcería inspirada en Los Increíbles.

Entretenimiento de proporciones míticas

El Disney Destiny ofrece una programación que fusiona teatro, música y tecnología. En el Walt Disney Theatre, los pasajeros disfrutan la producción original “Disney Hercules”, un musical de estilo Broadway con números espectaculares y efectos de última generación.

El Gran Salón, inspirado en Black Panther, se convierte en un escenario vivo donde héroes y villanos interactúan con los visitantes. Cruella de Vil, Maléfica, Loki y el Dr. Facilier hacen apariciones especiales en shows y experiencias inmersivas.

Diversión para todas las edades

El barco presenta zonas temáticas para niños, adolescentes y adultos.

Oceaneer Club sumerge a los pequeños en mundos de Marvel , Star Wars y princesas Disney.

Hero Zone combina deporte y fantasía con actividades inspiradas en Los Increíbles .

Quiet Cove ofrece un refugio solo para adultos, con piscina infinita y spa de lujo.

Entre los bares más llamativos se encuentran De Vil’s Lounge, Cask & Cannon, inspirado en Pirates of the Caribbean, y The Sanctum, inspirado en Doctor Strange.En las cubiertas, la atracción acuática AquaMouse presenta una nueva aventura animada, “Sing a Silly Song”, donde Mickey y Minnie se enfrentan con humor a los villanos clásicos de Disney.

Lujo con espíritu heroico

Las cabinas del Disney Destiny combinan confort y narrativa visual, con obras que representan las travesías de los grandes héroes de Disney. Las suites de concierge se inspiran en Hércules, Los Increíbles y Iron Man, destacando la Destiny Tower Suite, ubicada en el embudo principal y decorada al estilo Tony Stark, con vistas panorámicas y ascensor privado.

Una inauguración de proporciones heroicas

El 11 de noviembre de 2025, Disney Cruise Line celebra la ceremonia de bautizo del Disney Destiny en Fort Lauderdale con un espectáculo de luces, drones y música en vivo. La actriz Susan Egan, voz de Megara en Hércules y madrina del barco, realiza la bendición oficial.“El Disney Destiny marca una nueva era para Disney Cruise Line”, declara Josh D’Amaro, presidente de Disney Experiences. “Es una fusión de innovación, historia y magia”.

Inspirando a las nuevas generaciones

Como parte del lanzamiento, Disney Cruise Line impulsa el programa “Discover Your Destiny”, que lleva experiencias teatrales y talleres artísticos a escuelas de Florida y Las Bahamas, motivando a los estudiantes a descubrir su talento y soñar en grande.

Con su mezcla de mitología, fantasía y modernidad, el Disney Destiny se consolida como una experiencia legendaria donde héroes y villanos comparten un mismo destino: vivir la aventura de navegar con Disney.

