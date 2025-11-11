Destinos más buscados por los colombianos para el próximo puente festivo y precios

Rodeada por el Atlántico y el Caribe, República Dominicana tiene 1,600 km de costa y 400 km de playas de ensueño. Foto: Getty Images

Cuando llega un fin de semana largo, los colombianos no lo piensan dos veces: empacan maletas en busca de sol, playa y, cada vez más, de nuevas experiencias fuera del país. El próximo puente festivo, del 14 al 17 de noviembre —el penúltimo del año—, promete ser una de las fechas más movidas para el turismo nacional e internacional, según un análisis de Kayak.

De acuerdo con los datos de la plataforma, los colombianos combinan destinos tradicionales dentro del país con alternativas internacionales cada vez más populares. En el top cinco de los destinos más buscados se destacan Cartagena, San Andrés, Punta Cana, Santa Marta y Bogotá.

Ranking Destino Precio promedio de vuelos 2025 Variación en búsquedas 2024 vs. 2025 1 Cartagena $392.894 +10% 2 San Andrés $699.883 +5% 3 Punta Cana, República Dominicana $1.528.151 +46% 4 Santa Marta $428.001 0% 5 Bogotá $404.895 -14%

Entre los destinos nacionales, Cartagena mantiene su atractivo con precios promedio de $392.894 y un incremento del 10 % en búsquedas, mientras que San Andrés alcanza los $699.883, con un crecimiento del 5 % frente al mismo periodo de 2024. El Caribe colombiano sigue siendo, así, el preferido para quienes eligen quedarse dentro del país.

Sin embargo, el interés por cruzar fronteras gana fuerza. En particular, Punta Cana y Ciudad de Panamá se consolidan como los destinos internacionales más apetecidos por los viajeros colombianos:

Punta Cana, República Dominicana : precios promedio de vuelos en $1.528.151 (2 % menos que en 2024) y un incremento del 46% en las búsquedas.

Ciudad de Panamá, Panamá: tarifas promedio de $755.168, un 6 % menos que el año pasado, y un crecimiento del 41% en las búsquedas.

“Los puentes festivos son clave para el turismo y la economía colombiana. Desde Kayak ayudamos a los viajeros brindando información y herramientas que facilitan la planeación, la comparación de precios y la toma de decisiones según su presupuesto”, destacó Alejandro Lombana, director comercial para Latinoamérica de Kayak.

Con estas tendencias, el puente del 14 al 17 de noviembre se perfila como una oportunidad perfecta para una escapada: desde disfrutar del Caribe colombiano hasta aprovechar las tarifas favorables hacia destinos internacionales cercanos.

