¿Piensa viajar en diciembre? Prepárese para la temporada de manera inteligente

El cierre de año se ha convertido en sinónimo de vacaciones, descanso en familia y celebración. Cada vez más personas aprovechan la temporada de diciembre para cambiar de ambiente, disfrutar de un clima agradable y recibir el nuevo año con la mejor energía.

Sin embargo, al tratarse de una temporada alta para el turismo, la demanda en destinos vacacionales aumenta considerablemente, lo que eleva los precios y puede complicar el presupuesto familiar.

De acuerdo con HotelDO, plataforma B2B de viajes que ofrece a las agencias de Latinoamérica una completa gama de productos y servicios turísticos, la clave para unas vacaciones exitosas está en anticiparse, comparar y planificar.

1. Anticípese: el que primero escoge, se queda con lo mejor

Reservar con varias semanas de anticipación permite acceder a mejores tarifas y una mayor oferta de hospedaje, vuelos y actividades.

“Para cada tipo de viaje existe una oferta distinta, y buscar con tiempo permitirá seleccionar aquello que más se acomode a la experiencia que se quiere vivir y a las actividades en destino”, explica Adriana Gil Bohórquez, directora comercial de HotelDO Colombia.

Planear con anticipación también facilita elegir el alojamiento ideal según las necesidades del viajero —familias con niños, parejas o grupos de amigos— y garantiza disponibilidad en los establecimientos más buscados.

2. Compare: busque opciones y asesórese de expertos

Antes de reservar, conviene analizar y comparar. En vuelos, por ejemplo, puede ser más económico comprar los trayectos por separado o usar diferentes aerolíneas para ida y regreso. También es útil revisar los horarios de vuelos más tempranos o tardíos, e incluso considerar aeropuertos alternos o rutas con escalas, si el itinerario lo permite.

En cuanto al alojamiento, no descarte hoteles o apartamentos ubicados a pocas cuadras de la playa o del centro, pues en ocasiones la diferencia de precio compensa la corta distancia.

Para tener en cuenta todas las variables, lo mejor es buscar asesoría profesional. Las agencias de viajes legalmente constituidas ofrecen acompañamiento experto sin costo adicional, ayudando a elegir las mejores combinaciones de vuelos, hospedaje y actividades.

3. Planifique: un itinerario claro se traduce en ahorro y descanso

Viajar sin un plan puede parecer emocionante, pero en temporada alta resulta costoso. Contar con un itinerario definido brinda tranquilidad, evita gastos imprevistos y ayuda a controlar el presupuesto.

Saber con antelación dónde se hospedará, qué actividades realizará y cómo se desplazará en destino permite calcular con precisión los gastos totales y separar un monto para compras o recuerdos sin afectar las finanzas.

“Comprar de forma anticipada todos los productos de viaje —vuelos, alojamiento, actividades, traslados y seguros— genera un ahorro considerable frente a adquirirlos por separado y en distintos momentos”, enfatiza Gil Bohórquez.

Un cierre de año sin estrés ni deudas

Viajar en diciembre no tiene por qué convertirse en una carrera contra el tiempo ni en un golpe al bolsillo. Con previsión, comparación y planificación, es posible disfrutar de unas vacaciones inolvidables, seguras y sin endeudarse en el intento.

