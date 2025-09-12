Así nos fue con la carpa Quechua 2 Seconds: lo bueno y lo no tan bueno

Es esencial elegir una carpa adecuada al clima y al terreno donde se va a acampar. Foto: decathlon

Si usted está dando sus primeros pasos en el senderismo, la acampada o las escapadas en medio de la naturaleza, habrá notado que siempre surge la misma pregunta: ¿qué carpa llevar? No se trata de escoger cualquiera, pues la elección depende del clima, del número de personas y de varios factores más que pueden hacer la diferencia entre una buena experiencia y una mala noche.

Para quienes se inician en este mundo, la cantidad de opciones puede resultar abrumadora. Con esto en mente, en El Espectador pusimos a prueba durante la QUECHUA Carpa 2 Seconds de Decathlon para dos personas, edición limitada, y aquí compartimos nuestra experiencia.

Un buen tamaño y buenos beneficios

Esta carpa sobresale por ser una de las más espaciosas dentro de su categoría. Sus dimensiones internas de 120 x 210 cm y una altura máxima de 98 cm ofrecen un área cómoda para descansar y organizar el equipo. No obstante, ese mismo tamaño implica un peso de 2,9 kg y un volumen considerable cuando está empacada, lo que puede resultar incómodo en caminatas largas o con desniveles. Por eso, su uso es más recomendable en campamentos accesibles en vehículo o en lugares con instalaciones adaptadas para acampar con tranquilidad.

La característica más llamativa es su sistema de montaje automático “2 Seconds”, con estructura de autosujeción. Para armarla, basta con liberar el seguro azul de seguridad y los broches que la mantienen plegada; la carpa se despliega prácticamente sola, aunque conviene sacudirla ligeramente para que tome su forma completa.

Un punto a favor es que es autoportante, es decir, se sostiene por sí misma sin necesidad de estacas ni amarres al suelo. Esto permite moverla fácilmente de un lugar a otro sin necesidad de desarmarla: si el terreno no convence o desea reubicarla, basta con levantarla y colocarla en un sitio más adecuado.

El paquete incluye todo lo necesario para la instalación: la carpa principal, una funda de transporte, cuatro cuerdas de sujeción y nueve estacas marca Decathlon. Una pequeña desventaja es que estas últimas tienen un diseño más grueso y plano en lugar de puntiagudo, lo que puede dificultar un poco el anclaje en terrenos muy duros. Sin embargo, están fabricadas en un material resistente que asegura una sujeción adecuada en la mayoría de superficies.

En términos de protección contra los elementos, esta carpa ofrece un nivel bueno de impermeabilidad: más de 2000 mm en el doble techo y más de 2400 mm en el piso. Además, está diseñada para resistir vientos de hasta 50 km/h (Fuerza 6), gracias a su estructura aerodinámica probada en base giratoria.

En cuanto a la ventilación, incluye un doble techo y una abertura trasera que favorece la circulación del aire. Sin embargo, no cuenta con las tecnologías Fresh (reducción de calor) ni Black (oscuridad total). Otro aspecto a considerar es que no ofrece aislamiento frente al frío del suelo, por lo que resulta esencial complementarla con colchonetas o aislantes adecuados. Una recomendación es optar por colchonetas autoinflables o de trekking de hasta 60 cm de ancho; no se aconseja utilizar modelos de más de 6 cm de grosor, ya que reducen el espacio interior y aumentan el riesgo de condensación.

Las costuras termoselladas son otro detalle importante: se trata de un acabado en el que se aplica calor y material sellante sobre las uniones de la tela, evitando filtraciones de agua. El brillo visible en algunas costuras es justamente la señal de este tratamiento, lo que asegura una mayor resistencia a la lluvia.

En cuanto a los detalles interiores, la carpa incluye dos bolsillos laterales con compartimentos, perfectos para guardar objetos pequeños como linterna, celular o llaves. También cuenta con un punto de luz en la parte superior para colgar una lámpara, y dispone de mallas de ventilación que reducen la condensación, permitiendo que el vapor generado al respirar salga al exterior durante la noche.

Otro aspecto destacable es su facilidad de limpieza. La parte superior puede limpiarse con un paño húmedo, mientras que la zona interior es desmontable: basta con retirar los pines y soltar los velcros para lavarla cómodamente en casa. Esta característica ayuda a prolongar su vida útil y simplifica el mantenimiento.

No obstante, el desmontaje es un tema que genera opiniones divididas. En principio, el proceso parece sencillo: se debe tirar del broche rojo en el interior de la carpa y engancharlo en el punto correspondiente, repitiendo la acción con los demás broches de los mismos colores.

Sin embargo, el paso más complicado llega al momento de plegarla: hay que tirar de una cuerda y, si se es principiante, puede resultar intimidante. En la práctica, lo más recomendable es hacerlo entre dos personas: una sostiene la estructura y la otra la va envolviendo hasta formar la figura en ocho. Finalmente, se debe girar y acomodar ambas partes para lograr el círculo con el que vuelve a entrar en su funda.

Conclusión

La Quechua 2 Seconds se presenta como una opción confiable para quienes buscan comodidad en sus campamentos. Su mayor ventaja es el sistema de armado automático, que permite instalarla en cuestión de segundos sin complicaciones técnicas, lo cual resulta especialmente útil para principiantes. A esto se suma un buen nivel de impermeabilidad que brinda seguridad frente a lluvias intensas y un espacio interior amplio que facilita tanto el descanso como la organización del equipo.

No obstante, presenta algunas limitaciones: su peso y volumen dificultan el transporte en caminatas largas, el plegado puede resultar complejo para principiantes y, debido a que su velo principal es relativamente grueso, en climas cálidos tiende a acumular condensación con mayor rapidez.

Aun así, sigue siendo una opción recomendable para quienes priorizan la comodidad y la rapidez en campamentos accesibles y de corta distancia debido a su precio y sus características.

