Estos son los destinos favoritos de los colombianos para viajar en temporada baja

Madrid es uno de los destinos internacionales que más visitan los colombianos.

La llamada “temporada baja” en Colombia parece estar lejos de significar poco movimiento. Según cifras de Kayak, entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre de 2025 las búsquedas de hospedaje aumentaron un 25 % frente al mismo periodo del año anterior. También crecieron las de alquiler de carros (+16 %) y las de vuelos (+2 %), con un dinamismo mayor en las rutas nacionales (+8 %).

Madrid a la cabeza, pero el sol y la playa dominan

El destino más buscado por los colombianos este año es Madrid (España), seguido de clásicos de playa como Santa Marta, Cartagena, San Andrés y Punta Cana (República Dominicana). El listado de los diez más consultados lo completan Medellín, Bogotá, Ciudad de México, Miami y Río de Janeiro.

Este último se convirtió en la sorpresa del ranking: las búsquedas de vuelos hacia la ciudad brasileña crecieron 118 % frente a 2024, consolidándose como uno de los destinos revelación de la temporada.

Además, otras ciudades también mostraron un repunte significativo en búsquedas de vuelos: Montería (+40 %), Cali (+47 %), Roma (+23 %), Estambul (+18 %) y Lisboa (+36 %).

Top 10 destinos más buscados por los colombianos en 2025 para viajar en temporada baja

Ranking Destino Precio promedio, vuelo ida y vuelta, clase turista 1. Madrid, España $3.554.003 2. Santa Marta $367.166 3. Cartagena $328.151 4. San Andrés $653.921 5. Punta Cana, República Dominicana $1.460741 6. Medellín $251.908 7. Bogotá $290.679 8. Ciudad de México, México $1.399.444 9. Miami, Estados Unidos $1.515.053 10. Río de Janeiro, Brasil $2.005.057

Viajeros desde nuevas regiones

Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica, destacó que las búsquedas muestran un cambio en la forma de viajar de los colombianos, con más protagonismo de ciudades que antes no figuraban tanto en las estadísticas.

Desde Ibagué , las búsquedas crecieron 34 % .

Desde Montería , +8 % .

Desde Cúcuta , +27% .

Desde Yopal, +23 %.

El análisis por ciudad de origen también arrojó resultados llamativos:

Barranquilla : Medellín (+113 %), Bogotá (+51 %) y San Andrés (+28 %).

Bogotá : Río de Janeiro (+106 %), Cali (+53 %) y Punta Cana (+49 %).

Medellín : Río de Janeiro (+115 %), Montería (+57 %) y Cartagena (+31 %).

Pereira : San Andrés (+41 %) y Madrid (+18 %).

Cali: Santa Marta (+19 %), Cartagena (+17 %) y Bogotá (+16 %).

Hospedajes y oportunidades

En materia de alojamiento, Punta Cana lidera el crecimiento con un 23 % más de búsquedas frente al año pasado. El precio promedio por noche allí se ubica en $888.677, lo que lo convierte en un punto de interés para quienes planean escapadas internacionales.

Además, tres de los destinos internacionales más buscados presentan una disminución en sus precios de vuelos frente a 2024: Punta Cana (-11 %), Ciudad de México (-7 %) y Río de Janeiro (-4 %), ampliando las oportunidades para viajar al extranjero sin que el presupuesto sea un obstáculo.

Temporada baja: una elección inteligente

Lejos de significar poco movimiento, la temporada baja en Colombia está consolidándose como una época estratégica para viajar: menos aglomeraciones, precios competitivos y una diversidad de destinos que invitan a armar maletas sin esperar a las vacaciones tradicionales.

