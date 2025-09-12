Desfile de carrozas de Bucaramanga 2025: recorrido, a qué hora se inicia y cierres

Este fin de semana llega a Bucaramanga la Feria Bonita y en esta nota le contamos todo lo que debe de su famoso desfile de carrozas. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿A qué hora comienza el desfile de carrozas de Bucaramanga 2025?

El desfile se llevará a cabo el sábado en horas de la tarde. A partir de ese momento, las carrozas comenzarán su recorrido por la carrera 27, donde se espera la asistencia de miles de personas.

Recorrido del desfile

Este año, el desfile de la Feria Bonita contará con varias novedades, las reinas volverán a ocupar su lugar en las carrozas, las figuras tendrán movimiento y los diseños estarán inspirados en el estilo Disney.

En la creación de las carrozas participan más de 40 artistas provenientes de la provincia de García Rovira, el área Metropolitana, el municipio de Río de Oro (Cesar) e incluso invitados internacionales que integran el Colectivo Raíces del Oriente. Muchos de ellos han participado en festivales de talla mundial como el Tomorrowland, las Fallas de Valencia y la Feria de Málaga.

Según Leonardo Cárdenas, director del colectivo, “este año las carrozas tendrán mayor tamaño, sonido propio, más colorido en las figuras y estarán enfocadas en la promoción del turismo, ya que cada una hará alusión a la riqueza natural y cultural de nuestras provincias”. Además, esta edición marca los veintidós años del desfile, quince como Carnaval del Oriente y siete bajo el modelo de Desfile de la Cultura.

Cierres por desfile de carrozas de Bucaramanga 2025

Con el fin de garantizar la seguridad de los turistas, residentes y artistas, la carrera 27 permanecerá cerrada durante la tarde. El evento será gratuito, contará con vallas de seguridad y el público podrá disfrutar del espectáculo desde los andenes de esta vía.