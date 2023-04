Así puede aprovechar la oferta de dos días gratis que tiene Universal Orlando

Universal Orlando Resort cuenta con tres parques temáticos con más de 60 atracciones. Foto: Cortesía Universal Orlando Resort - KEVIN KOLCZYNSKI

Al vacacionar en Orlando, la planificación del viaje es clave. Y a la hora de armar el itinerario, muchas veces surge la pregunta: ¿cuántos días debo reservar para disfrutar de los parques de Universal? Universal Orlando Resort cuenta con tres parques temáticos con más de 60 atracciones, por lo que la respuesta es simple: ¡es imposible hacer todo en un día!

Para disfrutar de todo esto, la mejor opción es aprovechar la oferta “Obtenga 2 días gratis con un boleto de 3 días para 2 parques”. A partir de USD $294.99 por adulto, más impuestos, esta oferta permite a los visitantes comprar el ticket 2-Park 3-Day Park-to-Park y disfrutar cinco días de acceso a Universal Studios Florida y Universal’s Islands of Adventure por el precio de un tiquete de tres días.

Y a partir de USD $35 más, los visitantes pueden actualizar su ticket para el 3-Park 3-Day Park-to-Park y agregar el acceso al parque temático acuático Universal’s Volcano Bay. La oferta brinda la flexibilidad que tanto necesita un viajero que va a Orlando. Es decir, uno compra el ticket de tres días y gana más dos para visitar los parques por cinco días y así experimentar verdaderamente todas las atracciones y experiencias de Universal Orlando.

(Lea también: ¿Cómo hacer para que su viaje a los parques de Universal sea más asequible?)

Recuerde, como cada uno de los tres parques temáticos ofrece una aventura única, lo ideal es reservar al menos un día para cada uno de ellos:

Universal Studios Florida: parque temático que cobra vida a películas taquilleras, programas de televisión populares e íconos de la cultura pop a través de atracciones tecnológicas y entornos temáticos.

Universal’s Islands of Adventure: aventuras, mitos y leyendas esperan a los visitantes en varias “islas” increíblemente temáticas que cuentan con algunas de las atracciones más emocionantes e innovadoras jamás creadas.

Universal’s Volcano Bay: parque acuático temático que transporta al visitante a una isla exuberante con un gran volcán, en una combinación única de atracciones relajantes y toboganes de agua extremos para quienes buscan emoción.

Vale la pena recordar que el área The Wizarding World of Harry Potter es una parte imperdible de la visita a los parques de Universal. Esta zona inmersiva se divide en dos partes - Diagon Alley (ubicado en Universal Studios Florida) y Hogsmeade (ubicado en Universal’s Islands of Adventure) - que están conectadas por un tren, el Hogwarts Express, que además de ser un medio de transporte es también una atracción con un storytelling encantador. El área de Harry Potter sumerge a los visitantes en los libros y películas de Harry Potter y presenta atracciones innovadoras, comida británica, tiendas increíbles y escaparates llenos de sorpresas mágicas.

(Lea también: ¿Qué no se puede llevar en el equipaje de bodega? Lista de objetos prohibidos)

Otro aspecto fundamental de la experiencia vacacional es la elección del hotel. ¡Esto podría cambiarlo todo! Para los huéspedes del hotel Universal, los beneficios son innumerables e incluyen: entrada anticipada a los parques, transporte gratuito (en autobús o taxi acuático) por todo el complejo y muchos otros beneficios que hacen que los días en los parques sean aún mejores.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.