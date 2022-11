Así puede conseguir descuentos en hoteles de Nueva York, en Estados Unidos

Hard Rock Hotel New York hace parte del programa NYC Hotel Week. Foto: Booking.com

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams, y NYC & Company, la organización oficial de promoción de la ciudad de Nueva York, lanzaron NYC Hotel Week, que se llevará a cabo del 3 de enero al 12 de febrero de 2023, y ofrecerá un 23 % de descuento en las tarifas estándar de las habitaciones en más de 140 hoteles en los cinco distritos.

Los hoteles participantes de NYC Hotel Week 2023 incluyen a Hard Rock Hotel New York, Lotte New York Palace, The Beekman, A Thompson Hotel, The Hoxton Williamsburg, The Langham New York Fifth Avenue, New York Marriott Marquis, The William Vale, Radio Hotel, The Opera House Hotel, The Rockaway Hotel, Hilton Garden Inn New York/Staten Island, entre otros.

“Estoy encantado de anunciar el regreso de NYC Hotel Week, que brinda ofertas únicas en una variedad de hoteles en toda la ciudad”, expresó el alcalde de la ciudad de Nueva York. Y agregó: “NYC Hotel Week marca el comienzo del programa NYC Winter Outing de NYC & Company, que combina NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must-See Week y NYC Hotel Week. Ya sea que desee disfrutar de una de nuestras atracciones de primer nivel, cenar en los mejores restaurantes o relajarse en nuestros lujosos hoteles, la ciudad de Nueva York lo tiene todo en los cinco distritos. Nuestra ciudad está abierta, ¡así que reserve hoy!”.

Por su parte, Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de NYC & Company dijo: “NYC Hotel Week ofrece los mejores valores del año para los viajeros que buscan visitar los cinco distritos o para los neoyorquinos que se dan el gusto de quedarse en casa”.

“Cuando se combina con otras ofertas en nuestra promoción más amplia NYC Winter Outing, como NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week y NYC Must-See Week, se obtienen valores espectaculares en prácticamente todos los aspectos de una visita a la ciudad de Nueva York en enero y febrero, haciendo que la temporada de invierno sea increíblemente atractiva. Las reservas de hotel están disponibles ahora, e invitamos a todos a planificar una visita o regalar una estadía en la ciudad de Nueva York a un ser querido en esta temporada navideña”, agregó Dixon.

El rendimiento hotelero se ha mantenido estable en toda la ciudad de Nueva York: la ciudad continúa generando los niveles de ocupación semanal y las tarifas diarias promedio (ADR) más altos entre los 25 principales mercados, con una demanda hotelera de otoño de 2022 que se recupera alrededor del 90 % del punto de referencia de 2019 cada semana. La ciudad de Nueva York tiene más de 124.000 habitaciones de hotel en inventario activo y se espera que otras 11.000 habitaciones entren en funcionamiento en los próximos tres años.

NYC Winter Outing, ahora en su cuarto año, celebra la temporada de invierno con ofertas de los programas exclusivos de NYC & Company: NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week, NYC Must-See Week y, por segundo año, NYC Hotel Week. NYC Winter Outing, que se llevará a cabo del 17 de enero al 12 de febrero de 2023, combinará ofertas en los cinco distritos en restaurantes, espectáculos de Broadway, atracciones, museos, recorridos, artes escénicas y hoteles. Las reservas para NYC Restaurant Week, NYC Broadway Week y NYC Must-See Week se abrirán al público en general el 10 de enero.

La vibrante temporada festiva anticipada de este año se produce en medio del continuo repunte del turismo en la ciudad de Nueva York, con 6,5 millones de personas que se espera que visiten entre el Día de Acción de Gracias y el Año Nuevo. En general, se proyecta que 56,4 millones de personas visiten la ciudad de Nueva York para fines de 2022, capturando aproximadamente el 85 % de los niveles récord de turismo de 2019. La ciudad sigue en camino de volver o superar los totales de visitas de 2019 para 2024.

