Así se prepara el tradicional ron dominicano

Hoy el ron dominicano se prepara con nuevas características, nuevos cócteles y también nuevas barricas Foto: Cortesía Ministerio de Turismo de República Dominicana

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Si hay un país que está de moda o por lo menos en tendencia para pasar unos días de vacaciones o realizar un pequeña escapada buscando el descanso, el mar, el sol y la playa, sin lugar a dudas uno de esos es República Dominicana. Nada más en los primeros seis meses de este año, un total de 260.133 colombianos visitaron la isla, de acuerdo con cifras del Ministerio de Turismode República Dominicana.

Y entre esos nuevos destinos que están ganando posicionamiento en la isla, uno de esos es Puerto Plata, una ciudad icónica del norte dominicano en donde la industria del tabaco y el ron son las más representativas, es especial por ser la sede de Brugal, una de las marcas más tradicionales y premiadas de ron en el mundo. Miguel Ripoll Castellanos, quien es la quinta generación de Master Blender de la familia Brugal, lo que vendría siendo la cabeza o la persona más especializada en ese arte hacer ron y quien mide, prueba, testea y corrije todo el proceso de destilado de esta bebida tan tradicional en la isla, habló con El Espectador sobre cómo llegar a ese producto final, los nuevos consumos y qué tiene el ron que representa ese sentir y el alma de los dominicanos.

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En los últimos años, los licores han encontrado nuevos públicos a través de la coctelería, incluido un público que se ha acercado a estas bebidas. ¿Qué oportunidades representa esto para una marca tradicional como Brugal?

Es una buena pregunta. Al principio, en República Dominicana, el ron estaba muy asociado con los hombres y con los consumidores que conocían y bebían este tipo de productos. Con el tiempo hemos ido educando en ese consumo a personas de diferentes edades y también a las mujeres. Hemos desarrollado productos y trabajado en la coctelería para acompañar ese cambio. Hoy existen cócteles más suaves y sutiles que permiten acercarse al ron de una manera diferente.

En Colombia, el ron y otros destilados todavía pueden estar asociados con una forma tradicional y económica de consumir alcohol. ¿Cuánto queda de esa percepción y cuánto ha evolucionado el ron como producto?

El ron tuvo tradicionalmente una relación con los navegantes, los piratas y los corsarios, pero ha ido cambiando con el tiempo y con las modas. También depende mucho del lugar y del origen. Hay rones que tienen precios más asequibles para los consumidores locales. Sin embargo, cuando se llevan a otros mercados mediante importación, muchas veces pueden resultar más costosos que productos de otras naciones que llegan a esos mismos mercados. Cuando la producción y las materias primas están concentradas en el lugar de origen, los costos pueden ser diferentes frente a los productos destinados a la exportación y al mercado internacional.

Si pensamos en la coctelería como una herramienta para atraer nuevos consumidores, ¿en qué cócteles considera que mejor puede brillar Brugal?

Nos enfocamos en varios cócteles, como el Brugal Martini y el Negroni, pero el que más me gusta es el Old Fashioned preparado con Brugal 1888. Cuando se compara con otros tipos de productos y materias primas, como el whisky, considero que Brugal 1888 tiene más cuerpo y presencia en un Old Fashioned. Es un cóctel en el que se pueden apreciar muy bien sus características.

¿Cuál sería entonces el trago y el maridaje que recomendaría para una ocasión especial, como las celebraciones de fin de año?

Depende de la ocasión. También influye el lugar específico donde se vaya a consumir. Si está en la playa, puede elegir un producto diferente al que escogería para una ocasión más formal.

En la playa tenemos productos de la categoría de añejos y extra viejos, como Doble Reserva. Para un campo de golf puede funcionar Doble Reserva y, cuando se habla de maridaje con cigarro, están Reserva Extra Viejo y Leyenda. Para una ocasión más formal o para una degustación en la que se quiera apreciar el cuerpo, la presencia y las características complejas del producto, recomendaría Brugal 1888. También contamos con productos de edición especial, como Colección Visionaria, Maestros Reserva y Andrés Brugal. Anteriormente también tuvimos Papa Andrés.

Brugal forma parte ahora de Edrington, un grupo que también tiene marcas de whisky con diferentes expresiones, añejamientos y tipos de barrica. ¿Cómo ha influido esta integración en la evolución del ron?

Definitivamente ha sido muy importante. La integración con Edrington nos ha ayudado muchísimo. Antes, tradicionalmente, el ron se consumía mezclado con Coca-Cola, Sprite, en un Cuba Libre o Santo Libre, o simplemente con soda.

Ahora tenemos nuevas características, nuevos cócteles y también nuevas barricas. Antes utilizábamos principalmente barricas de bourbon, mientras que ahora contamos también con barricas sazonadas en Jerez, entre otros tipos. Esto proporciona nuevas características y permite desarrollar diferentes perfiles de sabor.

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¿Esos procesos de barricas tienen una relación directa con los utilizados en la elaboración del whisky?

Sí, tienen similitudes, pero también permiten que el ron desarrolle características propias y diferentes.

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Brugal ha sido reconocida dentro de las bebidas espirituosas más importantes del mundo. ¿Qué considera que diferencia a la marca de otros rones?

Tenemos un legado muy parecido en el sentido de la tradición y de la historia. En Brugal, nuestro legado es familiar y viene desde 1888.

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Otro elemento fundamental es nuestra tradición y las características de nuestros alcoholes. Contamos con uno de los alcoholes de destilación más puros. También está nuestro complejo proceso de envejecimiento. Somos una de las compañías con mayor cantidad de barricas destinadas al envejecimiento de ron en el mundo. La calidad de nuestra madera y la utilización de diferentes tipos de barricas nos permiten extraer distintas notas y sabores. Todo esto hace parte de la identidad de Brugal y de la manera en que hemos construido nuestro ron a lo largo de las generaciones.

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