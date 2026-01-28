Logo El Espectador
Wingo reanuda vuelos entre Medellín y Caracas con tres frecuencias semanales

La aerolínea de bajo costo operará la ruta los martes, viernes y domingos a partir del 1 de marzo de 2026, convirtiendo a Medellín en su segunda ciudad con conexión directa a la capital de Venezuela.

María Alejandra Castaño Carmona
28 de enero de 2026 - 07:17 p. m.
Foto: Cortesía Wingo
A partir del próximo 1 de marzo de 2026, la aerolínea de bajo costo Wingo reanudará sus vuelos directos entre Medellín y Caracas (Venezuela), con tres frecuencias semanales programadas para los días martes, viernes y domingos. Con este reinicio, Medellín se convierte en la segunda ciudad colombiana desde donde la compañía conecta de manera directa con la capital venezolana.

La reactivación de esta ruta se suma a la operación Bogotá–Caracas, que Wingo retomó el pasado 16 de enero, ampliando así su presencia en el mercado binacional y ofreciendo mayores alternativas de viaje para los pasajeros.

Según informó la aerolínea, la operación de los vuelos entre Colombia y Venezuela se realiza en coordinación con las autoridades competentes de ambos países y hace parte de su estrategia para fortalecer la conectividad aérea entre ambos mercados. El objetivo es facilitar los desplazamientos por motivos familiares, turísticos y de negocios, mediante una oferta ajustada a las necesidades actuales de los viajeros.

Con esta ampliación de rutas, Wingo asegura que continúa consolidando su propuesta de valor en la región, apostando por la reactivación de destinos clave y por el crecimiento sostenido de la conectividad internacional desde Colombia.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.

