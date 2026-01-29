San Valentín 2026 impulsa las escapadas románticas al exterior desde Colombia

Punta Cana es uno de los destinos internacionales más visitado por los colombianos. Foto: Getty Images - Getty Images

Celebrar el amor siempre será un buen motivo para viajar, y este 2026 el calendario se alineó a favor de los enamorados. La coincidencia del Día de San Valentín con un fin de semana ha impulsado la demanda de escapadas románticas al exterior, especialmente aquellas de corta duración, ideales para viajar en pareja sin necesidad de largas vacaciones.

De acuerdo con Viajes Circular, las preferencias de los viajeros se inclinan hacia destinos que combinan facilidad logística, experiencias diferenciadas y una oferta hotelera alineada con el turismo de alto valor. En este contexto, las playas del Caribe con planes todo incluido y las ciudades europeas más emblemáticas se consolidan como las opciones favoritas para celebrar el amor.

Destinos como Punta Cana (República Dominicana) y Curazao lideran la demanda en el segmento de sol y playa, gracias a la comodidad de sus resorts de lujo, muchos de ellos exclusivos para adultos. En paralelo, capitales europeas como París (Francia), Madrid (España) y Mónaco atraen a las parejas que buscan experiencias culturales, gastronómicas y urbanas, con hoteles estratégicamente ubicados para recorrer la ciudad a pie y disfrutar de su encanto romántico.

“Las parejas están priorizando viajes que les permitan desconectarse, celebrar una fecha especial y vivir experiencias memorables en poco tiempo”, señala la agencia, que destaca un aumento en el interés por paquetes diseñados específicamente para San Valentín.

En ese sentido, Viajes Circular comparte cinco paquetes disponibles del 13 al 17 de febrero, que incluyen tiquetes aéreos y hospedaje en hoteles de lujo, pensados para parejas que desean celebrar el amor o descubrir nuevos destinos juntos:

Curazao – Zoetry Curacao Resort & Spa: Resort de lujo todo incluido, exclusivo para adultos, con el programa Endless Privileges, gastronomía ilimitada, bebidas premium, acceso al spa, minibar reabastecido dos veces al día y amenities de alta gama. Precio desde $10.186.676 para dos personas.

Punta Cana – Grand Palladium Palace Resort Spa & Casino: Resort cinco estrellas todo incluido en Playa Bávaro, con ocho restaurantes, 25 bares, discoteca, casino y actividades deportivas. Precio desde $11.751.433 para dos personas.

París – Pullman Paris Tour Eiffel: Hotel de lujo con vistas al Sena y a la Torre Eiffel, ideal para recorrer la ciudad del amor. Ofrece acceso opcional al evento especial Cupid at 10E Ciel . Precio desde $13.651.101 para dos personas.

Madrid – InterContinental Madrid by IHG: Ubicado en el Paseo de la Castellana, cerca de la Calle Serrano, perfecto para parejas que disfrutan de la gastronomía, el vino y la vida nocturna. Precio desde $10.724.532 para dos personas.

Mónaco – Fairmont Monte Carlo: En pleno corazón de la Costa Azul, a pocos pasos del Casino de Montecarlo, pensado para quienes buscan lujo, glamour y alta gastronomía. Precio desde $10.711.619 para dos personas.

Con propuestas que van desde la relajación frente al mar hasta el romance urbano europeo, San Valentín 2026 se perfila como una de las temporadas más atractivas para las escapadas románticas internacionales, confirmando que viajar en pareja sigue siendo una de las formas favoritas de celebrar el amor.

