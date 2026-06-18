Así será Monstropolis, la nueva tierra temática de Monsters, Inc. en Disney World

Monstropolis cobrará vida en Disney Hollywood Studios con una experiencia inspirada en Monsters, Inc., donde humanos y monstruos compartirán aventuras y mucha diversión. Foto: Cortesía Walt Disney World Resort

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Disney continúa ampliando su universo de experiencias inmersivas y ahora ha revelado nuevos detalles de Monstropolis, la tierra temática inspirada en la película Monsters, Inc. de Disney y Pixar que llegará próximamente a Disney Hollywood Studios, en Florida, Estados Unidos.

La nueva área recreará la emblemática ciudad de los monstruos y estará ambientada en una historia que se desarrolla después de los acontecimientos de la película original. Según explicó la compañía, todo girará alrededor del H.U.M.A.N. Day, una celebración que marcará un hecho sin precedentes: la apertura oficial de Monstropolis a los humanos.

La trama parte del descubrimiento realizado por James P. Sullivan y Mike Wazowski, quienes comprobaron que la risa humana es una fuente de energía mucho más poderosa que los gritos. Este cambio transformó por completo la forma en que los monstruos perciben a los humanos y abrió la puerta a una nueva etapa de convivencia.

Como parte de esta historia, la ciudad creará el Department of Human Relations, una entidad encargada de facilitar el intercambio entre ambos mundos y preparar a sus habitantes para recibir a los visitantes humanos.

La celebración de H.U.M.A.N. Day, cuyas siglas significan Humans Understand Monsters Are Nice (Los humanos entienden que los monstruos son amables), será el eje narrativo de la experiencia. Los visitantes podrán recorrer la ciudad, interactuar con sus habitantes y participar en actividades que resaltan la amistad y la diversión como elementos centrales del universo de Monsters, Inc.

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Disney también adelantó que Monstropolis contará con calles llenas de vida, industrias en funcionamiento y varios de los lugares más icónicos vistos en la película. Entre ellos estarán el restaurante Harryhausen’s y el Glob Theater, espacios que contribuirán a recrear el ambiente característico de la ciudad.

Aunque la compañía aún no ha anunciado una fecha oficial de apertura, aseguró que seguirá revelando nuevos detalles sobre esta expansión de Disney Hollywood Studios en los próximos meses.

Con Monstropolis, Disney apuesta por una experiencia inmersiva que permitirá a los visitantes cruzar, por primera vez, las puertas entre el mundo humano y el de los monstruos.

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