Cabo Verde: el paraíso africano de playas infinitas que sorprende en el Mundial

Burela (Lugo), con un 5 % de población de Cabo Verde y medio centenar de nacionalidades en el censo, acoge el 'Festival de Cabo a Cabo' que reúne este lunes música, deporte, gastronomía y creación artística por el partido entre España y Cabo Verde. Foto: EFE - Pedro Eliseo Agrelo Trigo

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Playas interminables, volcanes activos, ciudades que viven al ritmo de la música y una cultura mestiza hacen de Cabo Verde uno de los destinos emergentes más atractivos del Atlántico. Este pequeño país insular, formado por diez islas volcánicas situadas a unos 600 kilómetros de Senegal, frente a la costa occidental africana, ha ganado popularidad en los últimos años gracias a la diversidad de sus paisajes, la riqueza de sus tradiciones y la hospitalidad de sus habitantes.

Con una superficie de 4.033 kilómetros cuadrados y una población cercana a los 500.000 habitantes, Cabo Verde combina influencias africanas, europeas y brasileñas, dando lugar a una identidad propia marcada por la música, la gastronomía y la llamada morabeza, la calidez y amabilidad que caracteriza a los caboverdianos, según información de Feel Cabo Verde.

Cada una de sus islas habitadas ofrece una experiencia distinta. Sal y Boa Vista son las más visitadas gracias a sus extensas playas de arena blanca y aguas cristalinas, ideales para practicar deportes acuáticos como kitesurf, windsurf, esnórquel y buceo. La playa de Santa Mónica, en Boa Vista, considerada una de las más espectaculares del archipiélago, se extiende por más de 15 kilómetros en un entorno prácticamente virgen.

Los amantes de la naturaleza encuentran en Santo Antão un auténtico paraíso para el senderismo. Considerada la isla más verde del país, sus montañas, valles y pequeños pueblos conservan intacta la esencia rural. En contraste, la isla de Fogo alberga el Pico do Fogo, un volcán activo de 2.829 metros de altura, el punto más elevado del archipiélago y uno de los grandes atractivos para excursionistas y aventureros.

La riqueza cultural de Cabo Verde tiene su epicentro en Mindelo, la principal ciudad de la isla de São Vicente y cuna de la cantante Cesária Évora. Sus calles coloniales, su carnaval y sus festivales musicales la han convertido en la capital cultural del país. Mientras tanto, en Santiago, la isla más grande y poblada, los visitantes pueden recorrer Praia, la capital, y la Cidade Velha, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y considerada la primera ciudad europea establecida en los trópicos.

Un hito para el fútbol caboverdiano

Sin embargo, Cabo Verde no solo atrae miradas por sus paisajes y su riqueza cultural. El país vive también uno de los momentos más importantes de su historia deportiva. Según la FIFA, la clasificación para la Copa Mundial representó un hito sin precedentes para este archipiélago africano, una hazaña que hoy cobra una nueva dimensión tras lograr un histórico empate sin goles (0-0) ante España en su debut mundialista.

La selección nacional, que dio sus primeros pasos en 1978 —apenas tres años después de la independencia del país, proclamada en 1975—, demostró en la cancha el crecimiento paulatino que ha tenido durante décadas. El sólido planteamiento táctico frente a una potencia como España despertó una enorme euforia tanto en las islas como entre la amplia diáspora caboverdiana repartida por el mundo.

Más allá del logro en el marcador, este resultado en la Copa Mundial fortalece el sentimiento de unidad nacional y el vínculo con las comunidades emigrantes. Según datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Cabo Verde posee un fenómeno demográfico único: se estima que el número de caboverdianos que viven en el extranjero (unos 700.000, principalmente en Estados Unidos y Europa) duplica a la población que reside en las islas.

Esta diáspora constituye uno de los principales motores económicos y sociales del país. La economía caboverdiana se sustenta en gran medida en el turismo, así como en las remesas, la inversión y el aporte profesional de sus ciudadanos residentes en el exterior.

Así, mientras el planeta pone sus ojos en la selección nacional tras este debut memorable ante España, Cabo Verde aprovecha la vitrina mundial para mostrar mucho más que fútbol. Un país pequeño en territorio, pero inmenso por la belleza de sus paisajes, la riqueza de su cultura y la fortaleza de una comunidad global unida por una inquebrantable capacidad de superación.

Cabo Verde en breves

Ubicación: Archipiélago de diez islas volcánicas situado en el océano Atlántico, a unos 600 kilómetros de la costa occidental de África, frente a Senegal.

Capital: Praia.

Idioma: Portugués (oficial) y criollo caboverdiano.

Moneda: Escudo caboverdiano (CVE).

Población: Cerca de 500.000 habitantes.

Diáspora: Se estima que unas 700.000 personas de origen caboverdiano viven en el exterior.

Principales atractivos: Playas de arena blanca, volcanes activos, senderismo, música criolla y gastronomía de influencia africana, portuguesa y brasileña.

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