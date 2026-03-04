Así viajan los colombianos en 2026: destinos y hábitos de viaje

Los viajeros están priorizando experiencias con propósito y conexión espiritual. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En 2026, el viajero colombiano ya no se mueve únicamente por descanso o turismo tradicional. Viaja para reconectarse, para vivir experiencias auténticas y para optimizar mejor su presupuesto. Los datos de la industria muestran una transformación profunda en la manera en que se eligen los destinos, se planifican las escapadas y se priorizan las motivaciones.

Estas tendencias fueron analizadas por empresarios turísticos durante la Vitrina Turística de Anato, que cerró con resultados históricos. El evento alcanzó los 56.000 profesionales del sector, 8 % más que en la edición anterior, y superó las 26.900 citas de negocios a través de su plataforma de agendamiento, lo que representó un crecimiento del 13 %. La feria reunió a más de 1.600 expositores —entre agencias de viajes, proveedores de tecnología, empresas de asistencia, hoteles, compañías de cruceros, empresas de alquiler de autos y operadores turísticos— provenientes de más de 45 países, consolidándose como el principal escenario de negocios turísticos del país.

En ese contexto, Leopoldo Pérez, gerente regional para México, el Caribe, Centroamérica y Colombia de Booking.com, explicó que sus Predicciones de Viaje 2026 revelan un perfil más personal y consciente. “En Colombia vemos un interés creciente por experiencias inmersivas, destinos menos convencionales y viajes que conecten con bienestar y autenticidad. El viaje se convierte en una herramienta de expresión individual y conexión emocional”, señaló.

Esa búsqueda de significado se combina con una fuerte adopción tecnológica. El 88 % de los colombianos está abierto a recibir recomendaciones impulsadas por inteligencia artificial, mientras que el 90 % consideraría alojamientos usando tecnología avanzada. La innovación no reemplaza la experiencia humana, sino que la complementa y la personaliza, facilitando decisiones más ágiles y ajustadas a cada perfil de viajero.

En este escenario, el reconocimiento de Barranquilla como uno de los destinos tendencia globales en 2026 confirma el atractivo de las ciudades con una identidad cultural sólida. Su energía caribeña y su calendario cultural responden a una demanda global por experiencias auténticas.

La hospitalidad también sigue siendo un diferencial determinante: el 49 % de los viajeros afirma que la calidez humana influye directamente en su elección de destino. Lugares como Barichara (Santander), Providencia (Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina) y Jardín (Antioquia) refuerzan esa percepción al posicionarse por su identidad local y trato cercano.

Más allá de las motivaciones, también cambian las dinámicas de viaje. Un análisis de la plataforma B2B HotelDO muestra que los colombianos prefieren viajar acompañados. El 43 % de las reservas corresponde a viajes en pareja, el 29 % a viajes familiares y el 19 % a desplazamientos por trabajo. Los viajes en solitario y en grupo mantienen una participación menor, aunque significativa. Este predominio de las parejas y familias refleja una búsqueda de experiencias compartidas, donde el viaje se convierte en espacio de conexión.

Otro dato clave es la consolidación de los paquetes turísticos. Durante 2025 crecieron un 75 % interanual y hoy representan el 62 % del total de reservas. La posibilidad de adquirir en una sola transacción vuelo, hotel, traslados, actividades e incluso seguros ha ganado terreno entre quienes buscan controlar mejor su presupuesto y evitar gastos imprevistos. Las tarifas integradas, la cobertura completa y los servicios adicionales incluidos explican su posicionamiento como el producto preferido.

En paralelo, el turismo interno gana protagonismo. De acuerdo con datos de Kayak, las búsquedas de vuelos hacia destinos nacionales aumentaron un 8 % interanual, mientras que las internacionales disminuyeron 7 % frente a 2025. En hoteles se observa una tendencia similar: las búsquedas en destinos nacionales crecen 5 %, mientras que las internacionales caen 6 %. Esto sugiere un mayor interés por explorar el país, impulsado tanto por presupuesto como por el redescubrimiento de la oferta local.

Entre los destinos nacionales más buscados destacan Santa Marta, Cartagena y San Andrés, confirmando que la playa continúa siendo protagonista. Sin embargo, también se observa dinamismo en ciudades como Medellín (+26 % en búsquedas) y Cali (+16 %), lo que evidencia un equilibrio entre escapadas de sol y arena con el turismo urbano o cultural.

A nivel internacional, el mayor crecimiento en interés se concentra en Brasil. Río de Janeiro registra un aumento del 124 % en búsquedas frente a 2025, mientras que São Paulo crece 45 %. También destacan destinos como Ciudad de México y Dubái. Madrid, Miami y Punta Cana continúan liderando en volumen de búsquedas, aunque con variaciones moderadas.

En materia de precios, 2026 ofrece oportunidades atractivas. Según el estudio de Kayak, los vuelos nacionales presentan una reducción promedio de 3 %, mientras que los internacionales caen 8 % frente al año anterior. Existen rutas específicas donde volar puede resultar hasta 36 % más económico dentro del país y hasta 25 % más barato en trayectos internacionales. Incluso en destinos de alta demanda como San Andrés o Río de Janeiro los precios muestran reducciones significativas, lo que abre margen para viajeros que priorizan el ahorro, según Kayak.

Las llamadas “nanovacaciones” también ganan terreno. Las búsquedas de hotel de una a tres noches lideran las preferencias, reflejando una tendencia hacia escapadas cortas y frecuentes en lugar de vacaciones largas. Esta modalidad permite distribuir mejor el presupuesto a lo largo del año y responder a calendarios laborales más flexibles.

El interés internacional por Colombia también muestra señales positivas. Estados Unidos encabeza los mercados de origen con mayor volumen de búsquedas hacia el país, seguido por Costa Rica y Perú. República Dominicana registra el mayor crecimiento interanual, mientras que España y Ecuador también reportan aumentos significativos. Dentro del país, Bogotá, Medellín y Cartagena son los destinos más buscados por viajeros internacionales, aunque San Andrés, Cúcuta y Pereira presentan los mayores incrementos relativos, ampliando el mapa de interés más allá de los centros tradicionales.

En conjunto, las conversaciones sostenidas durante la Vitrina Turística de Anato dejaron claro que el turismo colombiano atraviesa una etapa de transformación acelerada. El viajero es más informado, compara más, reserva con mayor anticipación y busca experiencias personalizadas. Colombia, con su diversidad cultural, natural y gastronómica, tiene una oportunidad clara de posicionarse como un destino alineado con esa demanda global de autenticidad y significado.

En 2026, los colombianos viajan más dentro del país, viajan acompañados y viajan con mayor conciencia. El descanso sigue siendo importante, pero ahora está acompañado de propósito, planificación y una búsqueda clara de experiencias memorables.

