Colombia supera los 22 millones de visitantes y marca récord en divisas por turismo

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, presentó un balance del sector turístico que muestra un crecimiento en la llegada de visitantes y en la generación de divisas para el país.

Entre agosto de 2022 y noviembre de 2025, Colombia recibió más de 22 millones de visitantes no residentes, lo que representa un incremento del 137 % frente al mismo periodo del gobierno anterior. De esa cifra, 14,8 millones correspondieron a visitantes extranjeros, un aumento del 138 % en comparación con la administración previa y del 121 % frente a hace dos gobiernos.

“No es una variación estadística. Es la consolidación de una apuesta estratégica por un sector que durante décadas fue periférico y que hoy es estandarte de la transformación productiva del país. Nunca antes el turismo había ocupado este lugar en la estructura económica nacional”, afirmó la ministra.

Turismo, motor del crecimiento económico

La jefe de la cartera destacó que el turismo se consolida como un dinamizador directo de la economía a través del agregado de servicios. En la medición del Producto Interno Bruto (PIB), el rubro de comercio, transporte, almacenamiento, alojamiento y servicios de comida creció 4,6 %, mientras que las actividades de entretenimiento, recreación y otros servicios aumentaron 9,9 %.

Además, subrayó que hasta el tercer trimestre de 2025 el país alcanzó USD 31.652 millones en exportaciones de servicios turísticos, superando por primera vez las divisas generadas por el carbón y el café.

“Este resultado refleja una reconfiguración tangible de la canasta exportadora del país. En 2025, las exportaciones no minero energéticas representaron el 52,6 % del total exportado, el nivel más alto en la participación histórica de esta canasta dentro de nuestras ventas externas”, explicó.

Según la ministra, Colombia se posiciona como el primer país de Suramérica en ritmo de recuperación y crecimiento turístico, y se ubica entre los 20 destinos más dinámicos del mundo, consolidando la estrategia de promoción internacional bajo la marca país.

Crecimiento con enfoque territorial

El dinamismo del sector también se refleja en las regiones. Durante 2025, departamentos como San Andrés y Providencia (+45 %), Norte de Santander (+58 %), Casanare (+30 %), Córdoba (+32 %), Arauca (+26 %), Nariño (+24 %) y Magdalena (+24 %) registraron incrementos significativos en la llegada de visitantes.

Estas cifras evidencian un crecimiento más equilibrado y el fortalecimiento tanto de destinos tradicionales como emergentes en todo el territorio nacional.

Colombia en Anato 2026

Durante la versión 45 de la Vitrina Turística de Anato, la feria de turismo más importante del país y la más relevante de Latinoamérica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo participa con una puesta en escena digital.

El eje central del estand institucional es el Árbol de la Diversidad, una experiencia inmersiva cuyo tronco, ubicado en el centro del espacio, genera distintas atmósferas que invitan a los asistentes a descubrir la naturaleza, la gastronomía y la cultura del país. Sus raíces proyectan imágenes de las regiones y de los saberes ancestrales, mientras que sus ramas simbolizan las múltiples rutas y experiencias que ofrece Colombia.

Otros espacios clave liderados por el Ministerio son:

Estand Pueblos Patrimonio de Colombia: Bajo el concepto “La belleza está en los detalles”, la Red Turística de Pueblos Patrimonio presenta un espacio de 108 m² con exhibiciones culturales, muestras en vivo y microexperiencias que resaltan la riqueza artesanal y cultural de los 18 municipios que integran esta red.

Estand Territorios de Paz: A través de la iniciativa Destinos de Paz, se destaca el programa “100 Experiencias de Turismo, Paz y Memoria: viajes que conectan con el corazón”, con la participación de 100 empresarios de 19 subregiones PDET, quienes promueven el turismo como herramienta de transformación social y construcción de paz.

Carpa Colombia a la Mesa: Diez restaurantes representativos de nueve regiones gastronómicas priorizadas, junto a nueve emprendimientos de la cadena de valor, ofrecen experiencias culinarias tradicionales y contemporáneas, acompañadas de programación académica y cultural.

Escenario Diversidad Colombia: Un espacio alterno de encuentro, descanso y entretenimiento preparado por el Ministerio, Fontur y ANATO, con agenda cultural, transmisiones en directo y experiencias interactivas durante los tres días del evento.

