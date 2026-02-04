Colombia, cada vez más cerca de España y del mundo

Madrid se posiciona como la gran puerta al mundo para el viajero colombiano. Foto: Getty Images

España continúa fortaleciendo su papel como uno de los principales “hubs” turísticos y de conectividad aérea del mundo, con Colombia consolidándose como uno de los mercados internacionales de mayor crecimiento y proyección. Los datos presentados por Amadeus en Fitur 2026 confirman esta tendencia y evidencian el dinamismo sostenido del tráfico aéreo entre ambos países.

Según Amadeus, la oferta de asientos desde España hacia Colombia creció un 10 % interanual en 2025, un resultado que ubica al país sudamericano al nivel de mercados europeos como Irlanda y solo por detrás de destinos como Turquía (+22 %), Polonia (+17 %) y Marruecos (+14 %). Este aumento de capacidad responde a una demanda real y creciente: las búsquedas de vuelos desde España hacia Colombia también aumentaron 10 %, superando a otros destinos del continente americano como Estados Unidos (-1 %) y México (-2 %). Para la industria, los datos de Amadeus Air Supply Flown ratifican a Colombia como un mercado sólido, resiliente y en plena expansión.

Este contexto explica la apuesta estratégica de Iberia, el principal grupo de transporte aéreo en España y líder en el mercado Europa–América Latina. La aerolínea, parte del Grupo IAG y miembro fundador de la alianza Oneworld, considera a Colombia uno de sus mercados prioritarios a nivel global. “Colombia está entre nuestros mercados ‘Tier 1’, junto con México y Argentina. Son mercados clave, en los que estamos invirtiendo con más capacidad, más frecuencias y una propuesta cada vez más robusta”, señaló Bea Guillén, directora de Clientes de Iberia.

Guillén destacó que Colombia es uno de los destinos que cuentan con tres vuelos diarios, una señal clara de la confianza de la aerolínea en el potencial del país. “Son mercados a los que les ponemos mucho cariño porque nos sentimos muy identificados. La resiliencia y el desarrollo que ha tenido Colombia en los últimos cinco o seis años ha sido impactante, especialmente después de la pandemia”, afirmó. Según la directiva, el crecimiento del mercado colombiano ha superado incluso las expectativas internas de la compañía.

Para Iberia, este fenómeno responde a una combinación de factores estructurales y culturales. Existe una afinidad cada vez mayor entre Colombia y España, a lo que se suma una transformación en los hábitos de viaje del colombiano, que ha ampliado su mirada más allá de los destinos tradicionales. “Durante mucho tiempo Estados Unidos era la opción principal, pero ahora muchos colombianos han descubierto que viajar a Europa puede ser incluso más económico y ofrece una diversidad enorme de experiencias. Una vez se abre esa puerta, el viajero quiere seguir explorando”, explicó Guillén. A esto se suma el impacto, ya consolidado, de la eliminación del visado Schengen, que facilitó el acceso a Europa y aceleró la maduración del mercado.

Este crecimiento ha transformado la estacionalidad de la demanda. Lo que antes se concentraba en el verano europeo o en fechas puntuales como Navidad y Semana Santa, hoy se distribuye de forma mucho más homogénea a lo largo del año. Iberia opera cerca de mil plazas diarias en cada sentido, con altos niveles de ocupación constantes, impulsados también por el aumento de colombianos residentes en España. “Ya no hablamos de una sola temporada fuerte. Hay un momento del año para cada tipo de viajero”, explicó Guillén.

Paralelamente a la expansión de capacidad, la aerolínea ha puesto un énfasis especial en la experiencia del cliente, uno de los pilares de su estrategia a largo plazo. Entre las principales novedades se encuentran mejoras en el entretenimiento a bordo, la gastronomía y la conectividad. Iberia anunció un foco especial en la gastronomía de origen en la ruta Bogotá–Madrid, así como la implementación de internet a bordo con tecnología Starlink, que permitirá a los pasajeros mantenerse conectados durante todo el vuelo. “Queremos que el pasajero pueda trabajar, entretenerse o comunicarse como si estuviera en su casa, incluso a 40.000 pies de altura”, señaló Guillén.

En esa misma línea de enriquecer la experiencia de viaje, la aerolínea ha identificado una mayor utilización del programa de “stopover” Hola Madrid por parte de los viajeros de América Latina, incluido el mercado colombiano. Este programa permite alargar la escala en Madrid por hasta nueve noches sin costo adicional en el billete, y aprovechar una amplia oferta de descuentos y ventajas en alojamiento, ocio, gastronomía y transporte en la capital española. El “stopover” puede utilizarse tanto a la ida como al regreso de los vuelos hacia otros destinos de Iberia en España, Europa o el resto del mundo, convirtiendo la escala en una oportunidad para descubrir la ciudad y enriquecer el viaje.

Otro de los productos que ha mostrado una evolución positiva es la cabina Turista Premium, cuya aceptación ha crecido de manera sostenida entre los viajeros colombianos. “Quien la prueba, no la cambia”, aseguró Guillén. Este producto ofrece mayor espacio, más reclinación, reposapiés, una propuesta gastronómica elevada y servicios adicionales como kits de viaje, aunque la aerolínea ya trabaja en nuevas mejoras para seguir refinando la experiencia en los próximos años.

A pesar del impulso de los segmentos premium, Iberia mantiene una estrategia de flexibilidad y opciones para todos los perfiles de viajero. “Queremos que cada persona pueda viajar como quiera: con equipaje de mano, con más espacio o con una experiencia más ‘premium’. Lo importante es que tenga opciones”, señaló la directiva.

Finalmente, Guillén destacó un cambio en las motivaciones del viajero colombiano, cada vez más orientado a la búsqueda de experiencias auténticas y destinos no tradicionales. Iberia ha respondido a esta tendencia con la apertura de nuevas rutas hacia Albania, Rumanía, Montenegro y las islas griegas durante el verano, así como destinos de invierno enfocados en nieve y naturaleza en Noruega, Finlandia, Suecia y Austria. “Hoy el viajero busca algo más que los destinos clásicos. Quiere vivir experiencias diferentes y conocer nuevas culturas”, concluyó.

Con esta apuesta por la conectividad, la experiencia y la diversificación de destinos, Iberia refuerza su visión de consolidarse como la puerta de entrada al mundo, conectando a Colombia con Europa y con una red global cada vez más amplia y alineada con las nuevas formas de viajar.

