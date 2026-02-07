Avianca anuncia nuevas reglas en el equipaje de mano: de qué trata y para quiénes aplica

Avión A20 de Avianca. Foto: Cortesía Avianca

Viajar es, para muchas personas, una de las experiencias más gratificantes, y el avión se ha convertido en el medio preferido para recorrer largas distancias en menos tiempo. No obstante, al momento de comprar los tiquetes, las condiciones del equipaje suelen convertirse en uno de los factores que más dudas generan, especialmente cuando cada tarifa establece límites distintos sobre el tamaño y la cantidad de maletas permitidas.

Consciente de esta realidad y de la importancia que tiene el equipaje dentro de la experiencia de viaje, Avianca anunció un ajuste en sus condiciones tarifarias para los vuelos internacionales dentro de las Américas, el cual aplicará a los tiquetes adquiridos a partir del 27 de enero de 2026.

¿De qué trata la medida?

Avianca incorporó el equipaje de mano dentro de su tarifa más económica, denominada Light, para quienes viajen en vuelos internacionales dentro de las Américas. Es decir, que si usted compró un tiquete después del 27 de enero de 2026 en esta tarifa, se incluyen un artículo personal y un equipaje de mano (carry-on) de hasta 10 kilogramos como parte de los atributos del producto.

La medida aplicará únicamente a rutas internacionales, mientras que la estructura tarifaria de los vuelos nacionales se mantendrá sin cambios. Esto significa que, si su trayecto es doméstico y adquirió su tiquete en esta tarifa, solo tendrá incluido un artículo personal, manteniendo así una oferta diferenciada según el tipo de viaje.

Esto se debe a que, de acuerdo con la aerolínea, los mercados nacionales requieren soluciones específicas que no necesariamente coinciden con las de los vuelos regionales, por lo que el ajuste anunciado se limita a las rutas internacionales dentro de las Américas.

¿Y si compró un tiquete antes de este día?

Avianca fue claro, y es que las nuevas condiciones dependerán de la fecha de compra del tiquete. Por ello, los pasajes adquiridos antes del 27 de enero de 2026 no se verán afectados, es decir, que deberán viajar sin la maleta de mano. Aquí le damos algunos consejos para saber empacar.

Los tiquetes con las nuevas condiciones ya se encuentran disponibles a través del sitio web de la aerolínea, la aplicación móvil, el Contact Center y las agencias de viaje autorizadas, y las modificaciones aplican únicamente a la tarifa Light en vuelos internacionales dentro de las Américas.

La implementación de este cambio hace parte de una serie de ajustes introducidos durante 2026 con los que la compañía busca fortalecer su propuesta de valor para los viajeros, entre los que se destacan:

La expansión de Business Class Américas a toda su red, incluidos vuelos nacionales en Colombia, Ecuador y Guatemala.

La mejora de servicios en tierra, como el check-in Insignia by Avianca.

La renovación de salas VIP en distintos aeropuertos.

El avance progresivo en la instalación de conectividad Wi-Fi a bordo.

