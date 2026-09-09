Avianca renovará su Business Class con nuevas suites: así será la experiencia desde 2027

La nueva propuesta Business Class de Avianca incluye suites con puerta, asientos Flatbed, pantallas 4K y conectividad Bluetooth. Foto: Cortesía Avianca

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Avianca anunció una renovación de su propuesta Business Class, con cambios en la experiencia a bordo, la gastronomía, el entretenimiento y los servicios para sus pasajeros premium.

La principal novedad será la evolución de Insignia by Avianca, la experiencia Business Class disponible en vuelos desde y hacia Europa y Nueva York operados en aviones Boeing 787. A partir de 2027, la aerolínea comenzará a incorporar una nueva cabina con suites individuales, diseñadas para ofrecer mayor privacidad y comodidad durante el viaje.

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Las nuevas suites contarán con puerta y divisor de privacidad, mesa amplia y asientos Flatbed con reclinación de 180 grados, además de pantallas 4K, conexión Bluetooth y nuevos audífonos Meridian con cancelación de ruido.

La propuesta también incluye un set de pijama y pantuflas diseñado por Maaji, así como un nuevo amenity kit desarrollado junto con Mola Sasa, inspirado en el trabajo artesanal de mujeres de Chimichagua e integrado por productos de Loto del Sur.

Más de 850 tripulantes de cabina de Avianca participaron en el programa Business Class Specialist, enfocado en servicio, etiqueta y hospitalidad. Foto: Cortesía Avianca

Nuevos menús y experiencias gastronómicas

La gastronomía será otro de los componentes de la renovación. Avianca presentó un menú desarrollado por los chefs Álvaro Clavijo, de El Chato, y Rafael Buitrago, de Elvia Barichara, con una propuesta inspirada en los sabores y la biodiversidad de Latinoamérica.

Los nuevos platos serán servidos en una vajilla renovada. Además, la oferta incorpora productos de Home Burgers en vuelos desde Bogotá y Medellín hacia Europa y de Castello Monte Vibiano en las rutas desde Europa.

La experiencia premium también comienza en tierra. Los pasajeros de Insignia cuentan con atención preferencial en el Insignia by Avianca Check-In de Bogotá y acceso a salas VIP.

Business Class para vuelos dentro de América

La aerolínea señaló que, paralelamente, continúa fortaleciendo Business Class Américas, disponible en todas sus rutas dentro del continente.

A esto se suman la ampliación de la oferta de entretenimiento a bordo y el avance progresivo de la conectividad Wi-Fi en su red.

Avianca también informó que más de 850 tripulantes de cabina participaron en el programa Business Class Specialist, un entrenamiento enfocado en etiqueta y hospitalidad para fortalecer la atención a los pasajeros.

Adrián Neuhauser, CEO de Grupo Abra, y Gabriel Oliva, presidente de Avianca, durante el lanzamiento de la nueva propuesta premium de la aerolínea. Foto: Cortesía Avianca

La estrategia incluye además la renovación de sus salas VIP. Entre los proyectos anunciados está la transformación de la Sala Gold Internacional del Aeropuerto Internacional de El Salvador, que tendrá un diseño inspirado en la geografía y los volcanes del país, además de elementos artesanales y una oferta gastronómica con productos locales.

Con estos cambios, Avianca busca consolidar una propuesta premium que combine mayor privacidad, gastronomía, entretenimiento, conectividad y servicio personalizado, tanto durante el vuelo como en los momentos previos al embarque.

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