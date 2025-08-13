Ballenas jorobadas: rutas y mejores lugares para su avistamiento en el Pacífico

Visitar el Pacífico para observar ballenas jorobadas de forma responsable siempre es un plan recomendado. Foto: Cortesía Fontur

Cada año, cientos de ballenas jorobadas recorren miles de kilómetros —en algunos casos hasta 13.000— desde las frías aguas de la Antártida hasta el Pacífico tropical, en uno de los viajes más largos del reino animal. Con ejemplares que pueden medir entre 16 y 18 metros y pesar hasta 30 toneladas —lo que equivale al peso aproximado de cinco elefantes africanos—, su llegada a aguas cálidas se convierte en un espectáculo natural que pocos olvidan.

Colombia, Ecuador y Perú, gracias a su ubicación estratégica, son algunos de los destinos que reciben a estos gigantes marinos que aprovechan la temporada para reproducirse, dar a luz y alimentarse. Sin embargo, son contados los puntos donde el avistamiento es posible en todo su esplendor.

Con esto en mente, la plataforma B2B de viajes HotelDO comparte los lugares clave para disfrutar al máximo de este fenómeno natural.

En Colombia, la primera parada es el Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga, cerca de Buenaventura, entre julio y octubre. Allí, las ballenas saltan y nadan con libertad, mientras los visitantes disfrutan de rutas selváticas, cascadas y avistamiento de aves. Más al norte, Nuquí y Bahía Solano, en el Chocó, ofrecen experiencias que van desde observarlas desde la playa hasta paseos en lancha, con comunidades comprometidas con la conservación.

En Ecuador, la temporada se concentra entre julio y septiembre. Puerto López, en el Parque Nacional Machalilla, es el epicentro del avistamiento, con excursiones diarias y una oferta gastronómica que enriquece la visita. La cercana Isla de la Plata, a 40 kilómetros de la costa, es un importante punto de reproducción, además de un destino para explorar senderos y fauna local.

En Perú, el ciclo migratorio culmina entre agosto y noviembre. Los Órganos, en Piura, ofrece vistas cercanas desde la playa o a bordo de embarcaciones especializadas. Máncora, reconocido balneario, combina la observación de ballenas con hoteles, gastronomía y deportes como el surf.

“Para vivir al máximo la experiencia del avistamiento de ballenas, es fundamental contar con el respaldo de una agencia de viajes, que facilite itinerarios y asesoría sobre transporte, vacunas y requisitos para un viaje seguro y organizado”, señala Adriana Gil Bohórquez, directora comercial de HotelDO Colombia.

