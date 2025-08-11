Destinos turísticos en Colombia con mayor crecimiento y atractivo cultural

Colombia diversifica su oferta con ciudades, playas y rincones que ofrecen un alto retorno emocional y cultural. Foto: Jhonatan Lagos

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia no solo crece en cifras económicas; también lo hace en emociones, experiencias y cultura. En un panorama global donde el turismo enfrenta proyecciones moderadas, el país ha logrado destacarse como un ejemplo de crecimiento sostenido y diversificación de su oferta.

Según el Foro Económico Mundial, mientras el crecimiento del PIB mundial se estanca en el 1,1 %, el país reportó un 2,7 % en el primer trimestre de 2025. El gasto turístico, que a escala global en economías de bajos ingresos podría caer un 22 % hacia 2030, creció un 5 % en Colombia en 2024 y mantiene tendencia positiva, según el DANE y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

El atractivo en cifras

En 2024 ingresaron 6’988.002 visitantes extranjeros no residentes, un 13,3 % más que en 2023. Entre enero y mayo de 2025, mientras el flujo global caía un 0,3 %, los extranjeros no residentes en Colombia crecieron un 6,6 %. Las ventas de tiquetes hacia el país aumentaron un 9,2 % en el segundo trimestre de 2025, con Estados Unidos como principal emisor (39,4 %), seguido de México (10,5 %) y Chile (6,5 %). Medellín y San Andrés registraron aumentos de llegadas del 15 % y 45 %, respectivamente.

“Colombia ha sabido capitalizar su riqueza cultural y natural, junto a la calidez de su gente, para construir una narrativa turística atractiva y sostenible”, afirmó Paula Cortés Calle, presidenta ejecutiva de Anato.

Destinos que lideran

Según Civitatis, Medellín y sus alrededores encabezan las búsquedas y reservas, seguidos por Santa Marta, Bogotá y San Andrés. Cartagena mantiene su imán turístico con un aumento superior al 50 % en el turismo de playa en el segundo trimestre de 2025, según Despegar. Santa Marta creció un 30 % y Medellín un 24 % en el primer semestre. A estos se suman joyas como Islas del Rosario, Providencia, Parque Tayrona, Valle del Cocora, Salento y Villa de Leyva.

👀🌎📄(Lea también: Viajar con sentido: el auge del turismo experiencial en Colombia)

Para María Carolina Padilla, country manager de Civitatis, el verdadero retorno de un viaje a Colombia está en su diversidad: “En cada región hay una identidad distinta, una cocina que cuenta historias y comunidades que dejan huella. El que busca tradición cafetera encuentra en el Eje Cafetero y Medellín paradas obligadas; quien quiere naturaleza y herencia ancestral descubre en Santa Marta, el Amazonas, el Chocó y La Guajira paisajes únicos”. La experta agrega que el país tiene un gran potencial en sol y playa: “En playas, tanto el Caribe como el Pacífico ofrecen postales inigualables: desde Cartagena, Santa Marta, San Andrés y Coveñas hasta tesoros menos conocidos, como Playa El Morro, en Tumaco; El Almejal, en Bahía Solano, y Nuquí, en el Chocó. Son lugares que combinan belleza natural con hospitalidad y autenticidad”.

Destino audiovisual

Entre tanto, la serie Cien años de soledad, de Netflix, basada en la obra de Gabriel García Márquez, ha sumado un nuevo impulso al turismo nacional, especialmente en el Caribe colombiano, donde se filmaron varias escenas. Más allá de recrear el universo literario, la producción muestra la riqueza cultural y la diversidad geográfica del país, atrayendo a visitantes que quieren recorrer los lugares que inspiraron a Macondo.

A raíz del estreno, se han creado rutas que incluyen Aracataca —pueblo natal de Gabo y sede de su Casa Museo—, Ciénaga, Mompox y Cartagena, además de Alvarado (Tolima), locación central de la filmación. Estas experiencias combinan música vallenata, tradiciones locales y paisajes del realismo mágico.

Carmen Caballero Villa, presidenta de ProColombia, explicó que “Cien años de soledad nos brindó una oportunidad excepcional para mostrarle al mundo cómo nuestra riqueza cultural, la diversidad de nuestros paisajes y el talento de nuestra gente son un motor para el turismo y las industrias creativas”.

👀🌎📄(Lea también: Cuatro playas colombianas entran al top global por su belleza y conexión natural)

Un mapa que se mide en emociones

De las playas del Caribe a las del Pacífico, de las calles coloniales de Mompox a las montañas cafeteras, Colombia ofrece un catálogo de experiencias que van más allá de las cifras. Como resume Pablo Jaitman, de Despegar: “Cali, Cartagena, Bogotá y Zipaquirá no solo reciben visitantes: ofrecen identidad, historia y vivencias que dejan huella. Aquí no solo se viaja, se siente y se vive el destino”. Y comenta que el país tiene una ventaja clave: “Pocos lugares en el mundo logran combinar ciudades cosmopolitas, pueblos con historia, playas paradisíacas y naturaleza intacta en distancias tan cortas. Colombia lo tiene todo y lo ofrece con una sonrisa”.

Colombia, más que un lugar para visitar, se confirma como un destino para sentir, vivir y recordar. Un mapa en el que cada viajero encuentra su propio Macondo.

👀🌎📄 ¿Ya está enterado de las últimas noticias del turismo en Colombia y en el mundo? Lo invitamos a verlas en El Espectador.