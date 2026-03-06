Barbados apuesta por conquistar a los colombianos con cultura, ron y experiencias locales

Los ciudadanos colombianos no necesitan visa para ingresar a Barbados por turismo o estancias cortas. Foto: Cortesía Barbados Tourism Marketing Inc

Durante la Vitrina Turística de Anato 2026, Barbados presentó su propuesta para atraer a más viajeros colombianos, destacando que la isla es mucho más que un destino de sol y playa: es un lugar donde la cultura, la gastronomía y las experiencias auténticas se convierten en el centro del viaje.

La estrategia fue liderada por Ashleigh Phillips, Oficial de Desarrollo de Negocios de Barbados Tourism Marketing Inc. (BTMI), quien explicó que el objetivo es posicionar a Barbados como uno de los destinos caribeños más completos para el mercado latinoamericano.

“Barbados es más que un hotel, más que un resort y más que una playa. Es una experiencia inolvidable donde los visitantes pueden conectar con nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro ron, nuestros festivales y nuestra gente”, señaló Phillips.

Un destino con experiencias todo el año

Uno de los principales atractivos que Barbados presentó fue su calendario de eventos y festivales durante todo el año, que convierte a la isla en un destino dinámico más allá de las vacaciones tradicionales.

Entre ellos destaca el festival Crop Over, considerado la versión barbadense del carnaval, que llena la isla de música, desfiles y celebraciones culturales. A esto se suman el Festival de Comida y Ron de Barbados, eventos de navegación, conciertos, torneos deportivos y el maratón anual Run Barbados.

La isla también ha sido reconocida internacionalmente como uno de los destinos más románticos del Caribe, lo que la convierte en una opción popular para viajes de pareja, lunas de miel y escapadas especiales. Sin embargo, la oferta también incluye actividades para familias, viajeros de aventura y amantes de la gastronomía.

Experiencias auténticas con la cultura local

Entre las iniciativas destacadas está el relanzamiento de Dine with a Bajan, una experiencia que permite a los viajeros compartir una comida en el hogar de residentes locales.

El programa busca crear un intercambio cultural genuino en el que los visitantes puedan aprender a preparar platos tradicionales, conocer historias de vida y descubrir la cultura barbadense desde una perspectiva más cercana.

Según BTMI, este tipo de iniciativas responde a una tendencia creciente entre los viajeros internacionales: la búsqueda de experiencias auténticas y contacto directo con las comunidades locales.

Campañas y nuevas formas de viajar

La promoción del destino también incluye la campaña turística “Your Sweetest Summer Escape”, que invita a reservar entre el 16 de febrero y el 30 de abril de 2026 para viajar entre el 1 de mayo y el 31 de octubre del mismo año.

La iniciativa, desarrollada junto a BookBarbados.com, ofrece paquetes desde USD 325 que combinan alojamiento, actividades, gastronomía y transporte en itinerarios diseñados para estimular estadías más largas y viajes en grupo.

Asimismo, el destino promociona el programa Barbados Welcome Stamp, que permite a trabajadores remotos y emprendedores vivir y trabajar en la isla por hasta 12 meses.

Colombia, un mercado en crecimiento

Ashleigh Phillips también compartió que el interés por Barbados entre los colombianos ha crecido de forma sostenida en los últimos años. En 2024, las llegadas desde Colombia aumentaron más del 40 %, consolidando al país como uno de los mercados latinoamericanos de mayor crecimiento para el destino.

La conectividad aérea también ha favorecido este aumento. Desde 2018, Copa Airlines conecta a Colombia con Barbados a través de Ciudad de Panamá, con cinco vuelos semanales. Además, los viajeros colombianos pueden ingresar a la isla sin visa y permanecer hasta 90 días con pasaporte vigente.

Alianzas estratégicas en Anato

Durante la Vitrina de Anato, el equipo de BTMI para América Latina sostuvo más de 30 reuniones con mayoristas, aerolíneas, medios de comunicación, agencias de viajes y socios tecnológicos del sector turístico.

Además, se generaron más de 100 nuevos contactos provenientes de Colombia y otros mercados de la región como Argentina, Perú, Brasil y Venezuela.

Como parte de su estrategia de posicionamiento, BTMI también organizó ocho sesiones de capacitación para asesores de viajes en Cali, fortaleciendo el conocimiento del destino entre los profesionales del sector.

Con este panorama, Barbados busca seguir consolidando su presencia en América Latina mediante alianzas con operadores turísticos, agencias de viaje y aerolíneas que faciliten el acceso al destino y amplíen su posicionamiento en la región. Para los viajeros colombianos, la isla se presenta como una alternativa que combina playas paradisíacas con cultura, gastronomía, festivales y experiencias locales que permiten descubrir una cara diferente del Caribe.

