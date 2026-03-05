México busca recuperar el turismo colombiano con nuevas rutas y alianzas

Cancún es uno de los destinos internacionales más buscados por los viajeros colombianos. Foto: Getty Images - Getty Images

Tras una edición marcada por anuncios de conectividad y nuevos acuerdos comerciales, México busca revertir la caída en el flujo de viajeros y superar la barrera de los más de 420.000 colombianos que viajaron en 2025, con la mira puesta en el Mundial 2026.

El destino norteamericano cerró su participación en la Vitrina Turística de Anato 2026 con más de 600 citas de negocio realizadas únicamente por la delegación de Ciudad de México y el anuncio de nuevas rutas aéreas que buscan impulsar nuevamente la llegada de viajeros colombianos. El objetivo es superar la cifra de 429.279 turistas provenientes de Colombia que visitaron el país en 2025, según datos de la Universidad Anáhuac Cancún.

La feria, realizada en Corferias, reunió a más de 56.000 visitantes de 45 países y a cerca de 1.500 empresas expositoras, consolidándose como uno de los principales espacios de negocios del turismo en América Latina. En este escenario, México reforzó su posicionamiento como uno de los destinos internacionales prioritarios para el viajero colombiano.

El pabellón mexicano fue el más grande del evento. Con 360 metros cuadrados y más de 40 expositores, creció alrededor de 20 % frente al año anterior, de acuerdo con cifras de Creaturismo, la plataforma de promoción turística del Grupo CIE encargada de su conceptualización y ejecución.

Más allá de los negocios, el espacio también funcionó como una vitrina cultural. México apostó por mostrar parte de su identidad con una agenda de activaciones encabezada por el Charro González, embajador del Día de Muertos, acompañado por los sonideros Eckos y La Conga, quienes llevaron el ritmo popular capitalino desde el Peñón de los Baños hasta Bogotá.

La programación incluyó exhibiciones de lucha libre mexicana, una representación viva de Frida Kahlo, activaciones de fútbol en el marco de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 y la presentación de la Guía de las 7 Rutas de la Ciudad de México, a cargo de Andrés Semo, entre otras actividades.

Eduardo Martínez, director de Creaturismo, destacó el peso estratégico de esta participación y aseguró que la Vitrina Turística de Anato fue clave para la generación de negocios y la consolidación de alianzas.

“Este espacio permitió fortalecer la promoción conjunta de los estados mexicanos bajo una lógica de marca-país y abrir nuevas oportunidades comerciales con el mercado colombiano”, explicó.

Uno de los anuncios más relevantes fue la apertura de dos nuevas rutas operadas por Viva Aerobus desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA): hacia Cartagena, a partir del 4 de junio, y hacia Medellín, desde el 5 de junio.

Con estas incorporaciones, la conectividad aérea bilateral suma 12 rutas directas, 6.671 vuelos anuales y un promedio de 90 operaciones semanales, operadas por Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobus, Avianca y Wingo.

La estrategia busca contrarrestar un panorama desafiante. Durante el primer trimestre de 2025 el flujo de turistas colombianos hacia México cayó un 36 % frente al mismo periodo del año anterior, mientras que en el Caribe mexicano la reducción alcanzó cerca del 54 % entre enero y marzo.

Factores como mayores controles migratorios y la diversificación de destinos internacionales —entre ellos Estados Unidos, España, Panamá y Brasil— han impactado el desempeño de este mercado.

Para José Luis Arellano, director de Operaciones de Turismo Puebla, la coyuntura del Mundial 2026 abre una oportunidad para reposicionar a México ante los viajeros colombianos.

“Anato fue una puerta estratégica hacia el mercado colombiano, uno de los principales emisores de América Latina. Creaturismo logró capturar la esencia de cada destino y hacer visible la riqueza de los estados en ferias internacionales. Gracias a este impulso, mostramos por qué Puebla es el latido de México”, afirmó.

El impacto del Mundial resulta particularmente relevante para el mercado colombiano, ya que la selección nacional disputará encuentros en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, y en el Estadio Akron, en Guadalajara. Ante este escenario, autoridades turísticas mexicanas trabajan en paquetes que combinen la experiencia deportiva con estancias en destinos del Caribe mexicano.

De manera paralela, también se han anunciado medidas para fortalecer la llegada de viajeros colombianos, entre ellas un sistema de mayor transparencia en los flujos migratorios y la habilitación de un área de atención 24 horas en los principales aeropuertos del país, iniciativa comunicada por el Instituto Nacional de Migración.

Con estas acciones, México apuesta a que los negocios concretados durante la Vitrina Turística de Anato se traduzcan en un repunte sostenido del turismo y en la consolidación del mercado colombiano como uno de los motores regionales de su industria turística.

